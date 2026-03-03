Publicidad

Espectáculos

Ángela Aguilar anuncia que se alejará de las redes sociales: “Quiero cuidar mi corazón”

La cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, dijo a sus fans que se distanciará de la exposición pública para enfocarse en su familia y ella misma.
mar 03 marzo 2026 03:37 PM
angela-aguilar.jpg
Ángela Aguilar anunció que mantendrá distancia de las redes sociales a fin de mantener su estabilidad emocional. (Instagram)

Ángela Aguilar anunció que reducirá drásticamente su presencia en redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional, su familia y su vida diaria, lo que ha generado atención y especulación entre sus seguidores y en medios de comunicación.

La cantante compartió un mensaje personal a través de su canal de difusión en WhatsApp, donde explicó que busca alejarse de plataformas como Instagram, Facebook y TikTok debido a la “distorsión” y la exposición negativa que puede surgir en esos espacios.

Ángela Aguilar anuncia que se alejará de las redes sociales

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, escribió Aguilar, subrayando su intención de proteger su salud mental y su corazón.

La hija de Pepe Aguilar también compartió su deseo de centrarse en aspectos de su vida que considera importantes, como su familia, sus perritos, aprender a crear un hogar junto a su esposo Christian Nodal, leer, pensar y “aprender a pensar menos”.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar
Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar (Getty Images)

“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son…”, escribió Aguilar, acompañando su mensaje con varios videoclips en los que se le ve disfrutando momentos sencillos como jugar con su perrito y tomar el sol en su casa.

La cantante agradeció a sus seguidores por apoyarla en su canal de WhatsApp, describiéndolo como un “lugar seguro y honesto” en el que solo se pueden enviar reacciones simples, lo que, según ella, limita el impacto de comentarios negativos o malinterpretaciones.

Ángela y Nodal, unido ante las críticas

El matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal no ha librado criticas. La cantante ha confesado en entrevistas que los primeros meses de casada fueron “muy bonitos y llenos de bendición, pero también muy crueles” debido al escrutinio constante del público y medios.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

Christian Nodal, por su parte, ha defendido su relación en diversas ocasiones. En declaraciones recientes afirmó que la pareja había superado “la etapa más difícil” y confirmó que planean una boda religiosa en 2026 en Zacatecas.



