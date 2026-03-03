Ángela Aguilar anuncia que se alejará de las redes sociales: “Quiero cuidar mi corazón”

Ángela Aguilar anuncia que se alejará de las redes sociales

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, escribió Aguilar, subrayando su intención de proteger su salud mental y su corazón.

La hija de Pepe Aguilar también compartió su deseo de centrarse en aspectos de su vida que considera importantes, como su familia, sus perritos, aprender a crear un hogar junto a su esposo Christian Nodal, leer, pensar y “aprender a pensar menos”.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar (Getty Images)

“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son…”, escribió Aguilar, acompañando su mensaje con varios videoclips en los que se le ve disfrutando momentos sencillos como jugar con su perrito y tomar el sol en su casa.

La cantante agradeció a sus seguidores por apoyarla en su canal de WhatsApp, describiéndolo como un “lugar seguro y honesto” en el que solo se pueden enviar reacciones simples, lo que, según ella, limita el impacto de comentarios negativos o malinterpretaciones.