Ángela Aguilar y Christian Nodal ignoran rumores sobre su matrimonio y presumen su amor en el Caribe

En medio de nuevas especulaciones sobre su relación, incluido un supuesto interés por vender la exclusiva de su boda por cinco millones de dólares, Ángela Aguilar y Christian Nodal han optado por ignorar los rumores y dejar que sus imágenes hablen por sí solas. Prueba de ello fueron las recientes fotos en las que la pareja se mostró cercana y romántica durante sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana.
El cantante llegó junto a su esposa a La Romana el pasado 3 de abril, donde el día 4 ofreció un concierto como parte de su gira Pa’l Cora Tour. Desde su arribo, ambos han compartido en redes sociales diversas fotografías en las que aparecen disfrutando del destino, con el mar y los atardeceres de fondo, dejando ver la complicidad y el buen momento que atraviesan.
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Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen su amor en República Dominicana
Ángela Aguilar y Christian Nodalcompartieron algunos momentos de su escapada a República Dominicana, donde se dejaron ver relajados y muy cercanos. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la hija de Pepe Aguilar escribió: “República, mi amor, sol, calma y el corazón lleno”, reflejando el ambiente de tranquilidad que han disfrutado durante su estancia. Por su parte, Nodal publicó en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la cantante en un momento íntimo.
La pareja eligió como destino Altos de Chavón, en La Romana. En distintas imágenes, se les ve abrazados, besándose y disfrutando del entorno natural, incluso en escenas donde Ángela camina descalza mientras recorren el lugar.
El intérprete de “Adiós amor” también compartió una postal en la que aparece frente al mar con los brazos abiertos, transmitiendo calma y conexión con la naturaleza.
Altos de Chavón es una villa construida en piedra coralina sobre un acantilado, inspirada en un pueblo mediterráneo del siglo XVI, con vistas al río Chavón. Inaugurada en 1982 como parte del complejo Casa de Campo Resort & Villas, es uno de los desarrollos turísticos más exclusivos de la región.
De acuerdo con reportes de Despierta América, los cantantes recorrieron el lugar rodeados de paisajes naturales y espacios culturales, disfrutando de unos días de descanso en medio de su agenda profesional.
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Christian Nodal responde a rumores de reality
Christian Nodal vivió una noche de éxito en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana, donde miles de personas corearon sus canciones y lo ovacionaron durante su presentación. El intérprete llegó al recinto acompañado de su esposa, Ángela Aguilar, quien también compartió en redes algunos momentos de su estancia en el país caribeño.
Antes del concierto, el cantante realizó pruebas de sonido y atendió a medios locales, donde habló sobre distintos aspectos de su carrera. Durante una de las entrevistas, descartó por ahora participar en un reality show enfocado en su vida personal: “Dios guarde ese momento. Ay… Yo creo que las especulaciones llevan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada, y de verdad creo que no soy tan interesante”, comentó.
Durante la plática, el cantante también expresó su interés en colaborar con figuras de la música dominicana. Sobre Romeo Santos, con quien ya ha trabajado, señaló: “100 por ciento. Hay muchos artistas que admiro muchísimo. Y, por ejemplo, con Romeo trabajé, pero era una canción de mariachi. Yo creo que toca devolverla, pero con una bachata. Me encanta lo que hace, tengo mucha admiración y respeto”. Además, confesó su deseo de trabajar con Juan Luis Guerra: “Me encantaría trabajar con Juan Luis Guerra, sería como un sueño también”.
Además, reveló que ya ha tenido acercamientos con Yailin, la más viral para una posible colaboración: “Pues con Yailin ya he tenido conversación de que yo quiero invitarla para hacer una canción de regional; capaz si ella puede hacer algo entre los dos mundos, podemos llegar a hacer algo entre los dos mundos”. Incluso, mostró su entusiasmo por la bachata y bromeó sobre sus habilidades para bailarla: “Ay, está bien rica la bachata. Bueno, a ver, tengo unos videos que creo que doy pena ajena, pero ayer sí estaba bailando”.
La noche dejó momentos especiales para los fans, como cuando una admiradora subió al escenario para interpretar junto a él “Dime Cómo Quieres”, ocupando simbólicamente el lugar de Ángela Aguilar en la canción. Mientras tanto, la cantante disfrutó del show desde la parte baja del escenario, acompañando a su esposo durante todo el concierto.