Ángela Aguilar y Christian Nodal ignoran rumores sobre su matrimonio y presumen su amor en el Caribe

Christian Nodal responde a rumores de reality

Christian Nodal vivió una noche de éxito en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana, donde miles de personas corearon sus canciones y lo ovacionaron durante su presentación. El intérprete llegó al recinto acompañado de su esposa, Ángela Aguilar, quien también compartió en redes algunos momentos de su estancia en el país caribeño.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (RRSS)

Antes del concierto, el cantante realizó pruebas de sonido y atendió a medios locales, donde habló sobre distintos aspectos de su carrera. Durante una de las entrevistas, descartó por ahora participar en un reality show enfocado en su vida personal: “Dios guarde ese momento. Ay… Yo creo que las especulaciones llevan suficientemente lejos como para que conozcan mi vida íntima y privada, y de verdad creo que no soy tan interesante”, comentó.

Durante la plática, el cantante también expresó su interés en colaborar con figuras de la música dominicana. Sobre Romeo Santos, con quien ya ha trabajado, señaló: “100 por ciento. Hay muchos artistas que admiro muchísimo. Y, por ejemplo, con Romeo trabajé, pero era una canción de mariachi. Yo creo que toca devolverla, pero con una bachata. Me encanta lo que hace, tengo mucha admiración y respeto”. Además, confesó su deseo de trabajar con Juan Luis Guerra: “Me encantaría trabajar con Juan Luis Guerra, sería como un sueño también”.

Además, reveló que ya ha tenido acercamientos con Yailin, la más viral para una posible colaboración: “Pues con Yailin ya he tenido conversación de que yo quiero invitarla para hacer una canción de regional; capaz si ella puede hacer algo entre los dos mundos, podemos llegar a hacer algo entre los dos mundos”. Incluso, mostró su entusiasmo por la bachata y bromeó sobre sus habilidades para bailarla: “Ay, está bien rica la bachata. Bueno, a ver, tengo unos videos que creo que doy pena ajena, pero ayer sí estaba bailando”.

La noche dejó momentos especiales para los fans, como cuando una admiradora subió al escenario para interpretar junto a él “Dime Cómo Quieres”, ocupando simbólicamente el lugar de Ángela Aguilar en la canción. Mientras tanto, la cantante disfrutó del show desde la parte baja del escenario, acompañando a su esposo durante todo el concierto.