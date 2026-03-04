Ángela Aguilar desmiente su retiro y reaparece con cuerpazo: 'Solo es disciplina'

Ángela Aguilar dejó claro que no piensa retirarse de la música

A través de un mensaje en su canal de WhatsApp, Ángela Aguilar dejó claro que no piensa alejarse de la música. La intérprete aseguró que tiene “metas claras” y afirmó que los rumores sobre un posible retiro son infundados. Para reforzar su mensaje, compartió una fotografía en la que se muestra plena y en muy buena forma.

Ángela Aguilar (WhatsApp)

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí”, empezó su mensaje. “Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”, escribió la cantante en su mensaje que acompañó con una foto de los resultados de su trabajo en el gym.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”, insistió.

Ángela Aguilar (Instagram)

En el mismo mensaje, Ángela también explicó por qué, en la mayoría de las ocasiones, prefiere no desmentir todo lo que se dice sobre ella, dejando claro que no considera necesario entrar en cada polémica: “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, finalizó la cantante.