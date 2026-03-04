Ángela Aguilar desmiente su retiro y reaparece con cuerpazo: 'Solo es disciplina'

Ángela Aguilaranunció que reducirá su presencia en redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional, su familia y su vida personal, lo que desató especulaciones sobre un posible retiro temporal de la música.
Sin embargo, la esposa de Christian Nodal aclaró los rumores. Luego de compartir una reflexión en la que expresó su deseo de “cuidar” su corazón y “aprender a crear un hogar”, la cantante publicó un nuevo mensaje en su canal de WhatsApp donde aseguró que tiene “metas claras” y que todo lo que se dice sobre ella son solo rumores. Además, acompañó sus palabras con una imagen en la que deja ver que se encuentra bien y enfocada.
Ángela Aguilar dejó claro que no piensa retirarse de la música
A través de un mensaje en su canal de WhatsApp,Ángela Aguilar dejó claro que no piensa alejarse de la música. La intérprete aseguró que tiene “metas claras” y afirmó que los rumores sobre un posible retiro son infundados. Para reforzar su mensaje, compartió una fotografía en la que se muestra plena y en muy buena forma.
“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí”, empezó su mensaje. “Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”, escribió la cantante en su mensaje que acompañó con una foto de los resultados de su trabajo en el gym.
“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”, insistió.
En el mismo mensaje, Ángela también explicó por qué, en la mayoría de las ocasiones, prefiere no desmentir todo lo que se dice sobre ella, dejando claro que no considera necesario entrar en cada polémica: “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, finalizó la cantante.
La publicación que desató especulaciones sobre el futuro de la carrera de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar anunció que reducirá su presencia en redes sociales para concentrarse en su bienestar emocional y en su vida familiar, una decisión que generó atención y especulación entre sus seguidores y en distintos medios ante la posibilidad de un retiro temporal de la música.
“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, escribió Aguilar en el mensaje en el que recalcó su intención de proteger su salud mental y su corazón.
La hija de Pepe Aguilar también contó que quiere enfocarse en cosas que hoy considera prioridad: pasar más tiempo con su familia, estar con sus perritos, aprender a construir un hogar junto a su esposo Christian Nodal, leer, reflexionar y, como ella misma dijo, “aprender a pensar menos”.
“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son…”, agregó en la publicación que acompañó con varios videos en los que se le ve disfrutando de momentos relajados de su día.
Finalmente, la cantante agradeció a sus seguidores el respaldo que le han mostrado en su canal de WhatsApp, al que describió como un “lugar seguro y honesto”. Explicó que, al permitir únicamente reacciones simples, se reduce la posibilidad de comentarios negativos o malinterpretaciones, creando un espacio más sano para comunicarse con sus fans.