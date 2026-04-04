El juez Lewis Liman desestimó 10 de las 13 acusaciones presentadas por Blake Lively en su juicio contra el actor y director de It Ends with Us, Justin Baldoni; incluidas las que lo señalan de acoso sexual, conspiración y difamación, con lo que se reduce drásticamente el alcance del litigio.
Blake Lively sufre duro revés en el juicio contra Justin Baldoni; juez desestima afirmaciones sobre acoso sexual
Blake Lively pierde una batalla en el juicio contra Justin Baldoni... pero no la guerra
Lo que a primera vista parece una derrota contundente para Blake Lively tiene matices clave. La decisión no se basó en determinar si los hechos ocurrieron o no, sino en cuestiones legales y técnicas; principalmente, que Lively trabajaba como contratista independiente —no como empleada— y que los hechos denunciados ocurrieron fuera de la jurisdicción legal aplicable para ciertos reclamos.
Es decir, el tribunal no concluyó que no hubo acoso, sino que esas acusaciones no podían sostenerse bajo las leyes invocadas en la demanda.
A pesar de este revés, tres acusaciones sobrevivieron y serán el eje del juicio programado para mayo de 2026. A saber, incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.
Para el equipo legal de la esposa de Ryan Reynolds, ahí está la verdadera batalla. Los abogados han insistido en que la esencia del caso no ha cambiado. Sostienen que la actriz fue castigada profesionalmente por denunciar conductas inapropiadas, lo que encuadra en una situación de represalias más que en una de acoso per se.
La propia Blake ha reforzado esa postura públicamente, afirmando que su lucha va más allá de su experiencia personal y apunta a un problema sistémico dentro de la industria.
Defensa de Justin Baldoni reacciona al giro más reciente del juicio contra Blake Lively
En la otra esquina, el equipo legal de Justin Baldoni interpretó la decisión del juez como una validación de su postura desde el inicio del juicio contra Blake Lively.
El abogado, Bryan Freedman calificó a los acusados como “muy buenas personas” que “no han incurrido en acoso sexual”, y subrayó que el fallo confirma lo que la defensa sostuvo desde el primer día.
Más aún, la estrategia de Baldoni busca desmantelar por completo la versión de Blake Lively, con el argumento de que las interacciones señaladas ocurrieron dentro del contexto de la actuación.
El propio juez apuntó en su resolución que ciertas conductas —como acercamientos físicos— debían analizarse en el marco de una escena, no como actos independientes.
En este sentido, los actores deberían tener cierto margen para explorar dentro de un guión sin temor a litigios, una afirmación que abre un debate delicado sobre los límites entre la interpretación y una conducta inapropiada.
Lejos de cerrarse, el caso entra ahora en su fase más compleja. Las negociaciones de último minuto para un posible acuerdo extrajudicial ya están sobre la mesa, pero el juicio sigue programado y ambas partas están llamadas a testificar.
¿Qué implica para cada uno la siguiente fase del juicio? Para Blake Lively, el desafío será demostrar que existió una represalia sistemática; para Justin Baldoni, consolidar la versión de que todo fue una interpretación distorsionada de dinámicas profesionales, comunes en los sets de filmación.
'It Ends With Us', el inicio de la batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni
El origen del conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni se remonta al rodaje de la película It Ends With Us (cuyo estreno en 2024 quedó opacado por la polémica protagonizada por los protagonistas).
Se trata de una adaptación de la novela de Colleen Hoover, donde Lively denunció haber sido sometida a conductas inapropiadas por parte de Baldoni, quien además dirigió la película.
Entre las acusaciones iniciales figuraban señalamientos de contacto físico no deseado, improvisaciones íntimas fuera del guión y un entorno laboral que ella describió como “hostil”.
También denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra tras expresar sus inquietudes.
La polémica alrededor del caso involucró a otras celebridades, como Ryan Reynolds, esposo de Blake Lively, y Taylor Swift, hasta entonces buena amiga de la actriz; y se insertó también en la conversación post #MeToo en Hollywood. Pero el proceso judicial ha ido descartando —al menos en términos legales— varias de esas piezas.