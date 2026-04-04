Blake Lively sufre duro revés en el juicio contra Justin Baldoni; juez desestima afirmaciones sobre acoso sexual

Blake Lively pierde una batalla en el juicio contra Justin Baldoni... pero no la guerra

Lo que a primera vista parece una derrota contundente para Blake Lively tiene matices clave. La decisión no se basó en determinar si los hechos ocurrieron o no, sino en cuestiones legales y técnicas; principalmente, que Lively trabajaba como contratista independiente —no como empleada— y que los hechos denunciados ocurrieron fuera de la jurisdicción legal aplicable para ciertos reclamos.

Es decir, el tribunal no concluyó que no hubo acoso, sino que esas acusaciones no podían sostenerse bajo las leyes invocadas en la demanda.

Blake Lively pierde una batalla pero no la guerra en el juicio contra Justin Baldoni (XNY/Star Max/GC Images)

A pesar de este revés, tres acusaciones sobrevivieron y serán el eje del juicio programado para mayo de 2026. A saber, incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

Para el equipo legal de la esposa de Ryan Reynolds, ahí está la verdadera batalla. Los abogados han insistido en que la esencia del caso no ha cambiado. Sostienen que la actriz fue castigada profesionalmente por denunciar conductas inapropiadas, lo que encuadra en una situación de represalias más que en una de acoso per se.

La propia Blake ha reforzado esa postura públicamente, afirmando que su lucha va más allá de su experiencia personal y apunta a un problema sistémico dentro de la industria.