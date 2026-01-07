La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively , y que rodea la producción de la película It Ends With Us, tomó un nuevo giro esta semana tras la publicación de textos privados del director y protagonista Baldoni que, según él, reflejan la creciente tensión durante el rodaje.
Justin Baldoni asegura que Blake Lively le “puso una trampa” tras negarse a usar un doble en una escena íntima
Los mensajes, enviados el 30 de diciembre de 2023 por Baldoni a su entonces agente Danny Greenberg, fueron hechos públicos en documentos judiciales. En el intercambio, Baldoni se queja de lo que describió como decisiones creativas impositivas por parte de Lively y afirma que la actriz lo estaba “poniendo en una trampa” al rehusar el uso de un doble de cuerpo para las escenas íntimas, mientras insistía que él sí usara uno.
"Eso es simplemente prepararme una trampa", escribió Baldoni, insistiendo en que Lively rechazó sus guiones gráficos y propuestas para una de las escenas románticas más importantes de la película.
El director calificó la situación como “un gigantesco desastre” y aseguró estar cediendo “95 % de lo que ella quiere para mantener la paz”.
Cinco días después de esos mensajes intercambiados, se realizó una reunión clave entre Baldoni, Lively, el esposo de ella, Ryan Reynolds, y representantes del estudio para discutir las 17 protecciones de seguridad que Lively había solicitado antes de reanudar la producción, un acuerdo que ya había sido firmado en noviembre de 2023.
Una fuente cercana a Lively aseguró que los textos reflejan la frustración de Baldoni tras haber presentado Lively y su equipo preocupaciones detalladas sobre un ambiente de trabajo hostil, lo que llevó a establecer medidas para proteger al elenco y al equipo.
Según este relato, los mensajes no fueron el origen de los problemas, sino una reacción privada de Baldoni ante los acuerdos ya pactados.
La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively
Este nuevo episodio está dentro de una disputa legal compleja que comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni y su compañía de producción.
En la demanda, la actriz lo acusó de acoso sexual, represalias y creación de un ambiente laboral hostil durante el rodaje de It Ends With Us. Lively solicitó más de 160 millones de dólares en compensación por daños, argumentando que la conducta del director y protagonista afectó tanto su bienestar personal como su desempeño profesional.
La demanda también expuso una serie de medidas de protección que la actriz exigió antes de continuar con la filmación, las cuales fueron formalizadas en un acuerdo firmado en noviembre de 2023.
Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares, alegando difamación, extorsión y daños a su reputación profesional. Sin embargo, esta acción legal fue desestimada por un juez federal en junio, lo que representó un revés significativo para el actor y director.
A pesar de ello, el conflicto continúa escalando. Por lo pronto, el juicio principal está programado para mayo próximo en Nueva York, y se perfila como uno de los enfrentamientos legales más observados por Hollywood.