Justin Baldoni asegura que Blake Lively le “puso una trampa” tras negarse a usar un doble en una escena íntima

Los mensajes, enviados el 30 de diciembre de 2023 por Baldoni a su entonces agente Danny Greenberg, fueron hechos públicos en documentos judiciales. En el intercambio, Baldoni se queja de lo que describió como decisiones creativas impositivas por parte de Lively y afirma que la actriz lo estaba “poniendo en una trampa” al rehusar el uso de un doble de cuerpo para las escenas íntimas, mientras insistía que él sí usara uno.

"Eso es simplemente prepararme una trampa", escribió Baldoni, insistiendo en que Lively rechazó sus guiones gráficos y propuestas para una de las escenas románticas más importantes de la película.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

El director calificó la situación como “un gigantesco desastre” y aseguró estar cediendo “95 % de lo que ella quiere para mantener la paz”.

Cinco días después de esos mensajes intercambiados, se realizó una reunión clave entre Baldoni, Lively, el esposo de ella, Ryan Reynolds, y representantes del estudio para discutir las 17 protecciones de seguridad que Lively había solicitado antes de reanudar la producción, un acuerdo que ya había sido firmado en noviembre de 2023.

Justin Baldoni y Blake Lively. (Shutterstock)

Una fuente cercana a Lively aseguró que los textos reflejan la frustración de Baldoni tras haber presentado Lively y su equipo preocupaciones detalladas sobre un ambiente de trabajo hostil, lo que llevó a establecer medidas para proteger al elenco y al equipo.

Según este relato, los mensajes no fueron el origen de los problemas, sino una reacción privada de Baldoni ante los acuerdos ya pactados.