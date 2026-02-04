Scarlett Johansson, ex de Ryan Reynolds, es involucrada en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni

La grabación, que forma parte de los documentos presentados por el equipo legal de Blake Lively en su demanda, incluye comentarios del empresario Steve Sarowitz, cofundador de la productora Wayfarer, quien comparó su experiencia trabajando con Scarlett Johansson en su debut como directora en Eleanor the Great, con la que ha tenido con Lively.

Blake Lively y Ryan Reynolds (Getty Images)

En el audio, Sarowitz describió a Scarlett Johansson como “muy tranquila, segura y agradable”, en contraste con la actriz de It Ends With Us, a quien calificó de “totalmente diferente”.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó cuando la protagonista presentó en diciembre de 2024 una demanda por acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato y angustia emocional, acusando al cineasta de conducta inapropiada durante la filmación de It Ends With Us.