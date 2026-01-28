La reacción de Ryan Reynolds a la filtración de mensajes de Blake Lively en plena batalla legal contra Justin Baldoni

Ryan Reynolds "no estuvo lo suficientemente enojado" por lo que hicieron pasar a su esposa Blake Lively

Tras la exposición pública de dichos mensajes, el equipo de Ryan Reynolds emitió rápidamente una declaración defendiendo la postura de Ryan ante el caso. Según su portavoz oficial, el galán de Hollyeood no se arrepiente del apoyo que está demostrando a Blake y, de hecho, cree que "no estuvo lo suficientemente enojado por el manejo de la situación" y cómo el público ha reaccionado a ello.

El equipo de Ryan cuestionó "¿qué esposo no apoyaría a su esposa y madre de sus hijos?", pues en su lugar, cualquier hombre habría actuado de la misma manera.

En las conversaciones que se filtraron, Ryan Reynolds llamó a Baldoni un "depredador fraudulento" por crear una "situación tóxica sin explicación". Además, defendió a Blake en sus conversaciones con amigos y compañeros: aseguró que la actriz recibió un trato inaceptable y altamente dañino.

Además, el actor habría hablado sobre cómo él y su esposa trataron de convencer a sus amigos de la industria de leer el guión creado por Blake y respaldarla en su visión, lo que habría sido tomado por Baldoni como una muestra de cómo quiso involucrarse en el proceso creativo de la película cuando no le correspondía. Entre las personas que recibieron mensajes de este tipo, se encuentran el actor Matt Damon y su esposa Luciana Barroso.

Desde siempre, Ryan Reynolds y Blake Lively han sido una de las parejas favoritas de Hollywood por sus muestras de amor fuera de lo común.