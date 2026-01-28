En medio del juicio entre Blake Lively y el actor-director Justin Baldoni, que comenzó con acusaciones de acoso sexual y un ambiente laboral tóxico en el set de su película It Ends With Us, Ryan Reynolds ha rompió el silencio al respecto de la filtración de mensajes privados entre él y su esposa relacionados con la disputa legal. Los mensajes, que formaron parte de documentos judiciales, revelan la postura contundente del actor en defensa de Blake.
La reacción de Ryan Reynolds a la filtración de mensajes de Blake Lively en plena batalla legal contra Justin Baldoni
Ryan Reynolds "no estuvo lo suficientemente enojado" por lo que hicieron pasar a su esposa Blake Lively
Tras la exposición pública de dichos mensajes, el equipo de Ryan Reynolds emitió rápidamente una declaración defendiendo la postura de Ryan ante el caso. Según su portavoz oficial, el galán de Hollyeood no se arrepiente del apoyo que está demostrando a Blake y, de hecho, cree que "no estuvo lo suficientemente enojado por el manejo de la situación" y cómo el público ha reaccionado a ello.
El equipo de Ryan cuestionó "¿qué esposo no apoyaría a su esposa y madre de sus hijos?", pues en su lugar, cualquier hombre habría actuado de la misma manera.
En las conversaciones que se filtraron, Ryan Reynolds llamó a Baldoni un "depredador fraudulento" por crear una "situación tóxica sin explicación". Además, defendió a Blake en sus conversaciones con amigos y compañeros: aseguró que la actriz recibió un trato inaceptable y altamente dañino.
Además, el actor habría hablado sobre cómo él y su esposa trataron de convencer a sus amigos de la industria de leer el guión creado por Blake y respaldarla en su visión, lo que habría sido tomado por Baldoni como una muestra de cómo quiso involucrarse en el proceso creativo de la película cuando no le correspondía. Entre las personas que recibieron mensajes de este tipo, se encuentran el actor Matt Damon y su esposa Luciana Barroso.
Desde siempre, Ryan Reynolds y Blake Lively han sido una de las parejas favoritas de Hollywood por sus muestras de amor fuera de lo común.
El matrimonio entre Ryan Reynolds y Blake Lively
Blake y Ryan tienen una de las relaciones más queridas del cine por los famosos momentos de muestras de amor a través de su humor compartido. Desde que se conocieron en 2010 durante la grabación de Linterna Verde, su historia de amor ha sido sólida y sustentada por su amistad y apoyo incondicional durante los desafíos.
En 2011, Blake y Lively comenzaron su relación, a pesar de la dificultad que la grabación representó para ellos. Tras una etapa de noviazgo, se comprometieron en 2012 y fue en ese mismo año que se casaron en una ceremonia íntima , rodeados de familia y amigos cercanos en Boone Hall, Carolina del Sur.
Uno de los rasgos más famosos de su relación ha sido el humor que comparten, pues ambos son conocidos por sus bromas públicas, respuestas ingeniosas al otro y mucho sarcasmo.
Sobretodo en sus cumpleaños, cuando Blake y Ryan aprovechan para hacer publicaciones chistosas en Instagram para celebrarse el uno al otro.
Tras el problema legal entre Blake Lively y su co-estrella Justin Baldoni, Ryan ha buscado demostrar que su prioridad es estar junto a su esposa para apoyarla durante su proceso, enfrentando las crisis en equipo.