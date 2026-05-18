Maluma revela que tendrá un niño con con su pareja Susana Gómez

Maluma habla de la felicidad que vive con la llegada de su hijo

Desde que se convirtió en papá de Paris, la vida de Maluma cambió por completo. El cantante colombiano confesó que su hija le dio una nueva perspectiva sobre la familia, el amor y sus prioridades personales.

Maluma y Susana Gómez celebran a su hija Paris (Instagram)

Ahora, mientras espera a su segundo bebé junto a Susana Gómez, el intérprete asegura estar viviendo una etapa igual de emocionante, aunque con sentimientos distintos debido a que esta vez será niño: “Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad, en una alegría y en un gozo”, expresó emocionado.

Maluma también contó que la noticia ha provocado una enorme ilusión dentro de su familia, especialmente en su abuelo y su papá, quienes celebran la llegada del nuevo integrante.

“Es muy diferente al primer embarazo. Digamos que esto es algo muy ancestral, mi abuelo y mi papá están matados porque viene un niño. Ellos dicen que el apellido va a seguir viviendo en la familia”, compartió el cantante.

El colombiano aseguró que ver felices a las personas más importantes de su vida también lo hace sentir pleno y agradecido por el momento que atraviesa: “Eso es algo importante para mi abuelo, de verdad”, añadió. “La familia también para mí es demasiado importante. Y si el abuelo está feliz con eso, también hace que todo el círculo funcione, obvio”.