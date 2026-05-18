Maluma revela que tendrá un niño con con su pareja Susana Gómez

El pasado 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, Malumasorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en papá por segunda vez. La noticia fue compartida a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral.
El cantante acompañó la publicación con un corazón azul, detalle que de inmediato desató especulaciones entre sus fans, quienes comenzaron a sospechar que se trataba de una pista sobre el sexo del bebé. Ahora, confirmó que, efectivamente, él y su pareja esperan un niño.
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Maluma confirma que tendrá un niño
Malumaconfirmó que él y su pareja, Susana Gómez, volverán a convertirse en papás. Además, el cantante reveló que su hija Paris tendrá un hermanito.
“Es un niño, aunque todavía estamos pensando en el nombre. Tenemos muchas opciones”, declaró el cantante en una entrevista con Billboard, visiblemente emocionado por el momento personal que atraviesa.
El intérprete de “Felices los 4” también reveló que Susana Gómez ya tiene cinco meses de embarazo, por lo que el bebé podría nacer el próximo mes de septiembre.
El artista colombiano compartió sus motivos para no hacer público el anunció durante los primeros meses de embarazo de la arquitecta: "Primero que todo, por la salud en la casa, en el hogar. Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estando en el hogar, con mi pareja y gozármelo", comentó.
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Maluma habla de la felicidad que vive con la llegada de su hijo
Desde que se convirtió en papá de Paris, la vida de Malumacambió por completo. El cantante colombiano confesó que su hija le dio una nueva perspectiva sobre la familia, el amor y sus prioridades personales.
Ahora, mientras espera a su segundo bebé junto a Susana Gómez, el intérprete asegura estar viviendo una etapa igual de emocionante, aunque con sentimientos distintos debido a que esta vez será niño: “Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad, en una alegría y en un gozo”, expresó emocionado.
Maluma también contó que la noticia ha provocado una enorme ilusión dentro de su familia, especialmente en su abuelo y su papá, quienes celebran la llegada del nuevo integrante.
“Es muy diferente al primer embarazo. Digamos que esto es algo muy ancestral, mi abuelo y mi papá están matados porque viene un niño. Ellos dicen que el apellido va a seguir viviendo en la familia”, compartió el cantante.
El colombiano aseguró que ver felices a las personas más importantes de su vida también lo hace sentir pleno y agradecido por el momento que atraviesa: “Eso es algo importante para mi abuelo, de verdad”, añadió. “La familia también para mí es demasiado importante. Y si el abuelo está feliz con eso, también hace que todo el círculo funcione, obvio”.