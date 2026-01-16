Blake Lively contrata a abogada clave que representó a víctimas de Epstein antes del juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively contrata a abogada de víctimas de Jeffrey Epstein antes del juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively ha incorporado a la reconocida abogada Sigrid McCawley, defensora de larga trayectoria de las víctimas de Jeffrey Epstein , a su equipo legal a medida que su demanda contra Justin Baldoni se aproxima a juicio, según confirmó People.

Sigrid McCawley (Drew Angerer/Getty Images)

El rol principal de McCawley será gestionar las comunicaciones con el público y los medios sobre los aspectos clave del caso, asegurando que la información se maneje de manera estratégica y precisa.

“Es un privilegio trabajar con el equipo legal de clase mundial de Blake Lively en un caso que, en esencia, trata sobre una mujer que estuvo sujeta a un ambiente de trabajo hostil y está siendo atacada por defenderse a sí misma y a otras compañeras de trabajo”, declaró McCawley, socia gerente de Boies Schiller Flexner, a People.

Sigrid McCawley (Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images)

Cabe destacar que Lively ya está representada por los abogados Mike Gottlieb y Esra Hudson, quienes han supervisado meses de disputas legales intensas, incluyendo controversias sobre descubrimiento, presentaciones selladas y batallas de citaciones, mientras ambas partes se preparan para el juicio en el Distrito Sur de Nueva York.

“Estamos encantados de que Sigrid se haya unido al equipo legal de Blake en este importante puesto, gestionando nuestras comunicaciones públicas. La reclutamos por sus muchos años de trabajo denunciando a las autoridades, incluyendo su valiente representación de las víctimas de Jeffrey Epstein, y no tenemos ninguna duda de que su experiencia será muy útil para el equipo”, declaró el equipo legal de la actriz a People.