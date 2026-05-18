Muere Tom Kane, actor que dio voz a Yoda en ‘Star Wars: La guerra de los clones’, a los 64 años

De acuerdo con información confirmada por su agencia Galactic Productions, Tom Kane murió en un hospital de Kansas City rodeado de su familia debido a complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió en 2020, problema de salud que lo obligó a retirarse del doblaje activo.

La noticia fue dada a conocer por su representante, Zach McGinnis. El actor estaba casado con Cindy Roberts desde 1982 y era padre de nueve hijos, tres biológicos y seis adoptados o en acogimiento familiar, a quienes solía describir como su mayor orgullo.

Tom Kane (RRSS)

Tom Kane, una voz que marcó generaciones

Nacido el 15 de abril de 1962 en Overland Park, Kansas, Tom Kane comenzó su carrera en el doblaje cuando apenas tenía 15 años. Gracias a su enorme versatilidad y a su capacidad para transformar su voz, rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados de Hollywood.

Entre sus trabajos más recordados destaca su interpretación de Yoda, personaje al que dio vida respetando el estilo clásico de Frank Oz, pero aportando también su propio sello. Además de Yoda, participó como narrador y como el Almirante Yularen en Star Wars: La guerra de los clones, así como el Almirante Ackbar en Star Wars: El último Jedi.