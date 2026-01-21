Una serie de mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively ha salido a la luz como parte de los documentos judiciales del juicio que enfrenta la actriz con el actor y director Justin Baldoni en torno a la película "It Ends With Us", que ambos protagonizaron.
Revelan mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively: su amistad está rota
El apoyo incondicional de Taylor Swift a Blake Lively durante la grabación de "It Ends With Us"
De acuerdo con los mensajes presentados durante el proceso judicial, Blake Lively mantenía contacto constante con Taylor Swift y la enteraba sobre el proceso de creación de la película "It Ends With Us", especialmente acerca de Justin Baldoni, quien actualmente está envuelto en acusaciones de acoso sexual y represalias laborales presentadas por Blake Lively en contra de él y su equipo.
En una de sus conversaciones con Taylor, Blake Lively lo describe como un "director idiota" y un "payaso", y pide a la cantante que revise una nueva versión del guión que ella misma había trabajado.
En respuesta, Taylor Swift contestó que "haría lo que fuera por ella", palabras que Lively después agradeció ampliamente y refiriéndose tanto a su mejor amiga como a su esposo Ryan Reynolds como sus mayores soportes emocionales.
El equipo de Taylor Swift niega que la cantante haya estado involucrada en procesos creativos de la película "It Ends With Us"
Aunque en los mensajes, obtenidos por el equipo legal de Baldoni en el marco de su disputa legal con Blake Lively, se observa a Taylor Swift accediendo a ayudar a su gran amiga Blake a revisar el guión, los representantes de Taylor han enfatizado en que la cantante no tuvo ningún papel en el desarrollo de la adaptación cinematográfica, manteniéndose al margen y sólo permitiendo que se incluyera su canción "My Tears Ricochet" entre las canciones de la banda sonora.
De acuerdo a su equipo, Taylor Swift jamás habría puesto pie en el set ni tomado decisiones creativas.
En su conversación, Lively expresa también que Swift había sido "épicamente heroica" y agradece profundamente su amistad, llamándola "la mejor amiga del mundo" en un mensaje que resalta la cercanía entre ambas estrellas, al menos durante ese momento, pues se ha confirmado que la actriz y la cantante están distanciadas a día de hoy.
Nuevos mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively revelan distanciamiento
Los nuevos documentos judiciales desclasificados han puesto en primer plano no sólo el drama legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, sino su amistad con Taylor Swift. Los mensajes personales entre la actriz y la cantante fueron obtenidos en diciembre de 2024 como parte de la evidencia para el caso, y muestran un cambio en su amistad tras la tensión vivida por Blake Lively durante el proceso legal.
En los mensajes, Lively expresa abiertamente su preocupación por lo que percibe como una distancia creciente entre ellas, y no duda en disculparse si su situación personal o su actitud afectaron la dinámica de su relación, a lo que Taylor Swift respondió que también había notado un cambio en su actitud hacia ella y que extraña su conexión anterior. De acuerdo con Taylor, su amistad ahora se siente más como "el tono de un correo corporativo masivo enviado a 200 empleados", refiriéndose a su manera más formal y distante de convivir.
"[En tus últimos mensajes] dijiste la palabra "nosotros" unas 18 veces. Y se siente fatal criticar de cualquier manera cómo procesas lo que has estado pasando, pero extraño un poco a mi amiga divertida, oscura y que me habla como ella misma, no como una unidad plural", contestó Taylor Swift a las preocupaciones de Blake Lively sobre el cambio en su amistad.
A lo que Blake Lively contestó bromeando: "Estimado cliente: Gracias por sus comentarios. En la sede central estamos revisando sus inquietudes y le responderemos a la brevedad". De acuerdo con Blake, su cambio de actitud nació por la ansiedad que le genera el saber que sus mensajes privados se están volviendo públicos tras la recopilación de evidencia para el caso, por lo que no se siente en confianza de escribir como ella usualmente lo hace, a lo que Taylor Swift reaccionó llamando "una perra" a Baldoni.