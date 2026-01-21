Revelan mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively: su amistad está rota

El apoyo incondicional de Taylor Swift a Blake Lively durante la grabación de "It Ends With Us"

De acuerdo con los mensajes presentados durante el proceso judicial, Blake Lively mantenía contacto constante con Taylor Swift y la enteraba sobre el proceso de creación de la película "It Ends With Us", especialmente acerca de Justin Baldoni, quien actualmente está envuelto en acusaciones de acoso sexual y represalias laborales presentadas por Blake Lively en contra de él y su equipo.

En una de sus conversaciones con Taylor, Blake Lively lo describe como un "director idiota" y un "payaso", y pide a la cantante que revise una nueva versión del guión que ella misma había trabajado.

En respuesta, Taylor Swift contestó que "haría lo que fuera por ella", palabras que Lively después agradeció ampliamente y refiriéndose tanto a su mejor amiga como a su esposo Ryan Reynolds como sus mayores soportes emocionales.

Taylor Swift y Blake Lively. (Getty Images)

El equipo de Taylor Swift niega que la cantante haya estado involucrada en procesos creativos de la película "It Ends With Us"

Aunque en los mensajes, obtenidos por el equipo legal de Baldoni en el marco de su disputa legal con Blake Lively, se observa a Taylor Swift accediendo a ayudar a su gran amiga Blake a revisar el guión, los representantes de Taylor han enfatizado en que la cantante no tuvo ningún papel en el desarrollo de la adaptación cinematográfica, manteniéndose al margen y sólo permitiendo que se incluyera su canción "My Tears Ricochet" entre las canciones de la banda sonora.

De acuerdo a su equipo, Taylor Swift jamás habría puesto pie en el set ni tomado decisiones creativas.

Taylor Swif y Blake Lively. (Backgrid/The Grosby Group)

En su conversación, Lively expresa también que Swift había sido "épicamente heroica" y agradece profundamente su amistad, llamándola "la mejor amiga del mundo" en un mensaje que resalta la cercanía entre ambas estrellas, al menos durante ese momento, pues se ha confirmado que la actriz y la cantante están distanciadas a día de hoy.