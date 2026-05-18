Shakira le gana juicio a Hacienda: deberá devolverle más de 60 millones de dólares

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril "la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales" del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, más de 64 millones de dólares, según el documento.

Shakira (Getty Images)

Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio "ha puesto las cosas en su sitio".

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", escribió en un comunicado la artista de 49 años.

"Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", señaló la cantante.

Shakira dijo esperar que el fallo cree "precedente" para "miles de ciudadanos anónimos" que son "aplastados por un sistema que presume su culpabilidad".