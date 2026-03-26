“Dios la bendiga y le dé paz”: Ángela Aguilar responde a Karol Sevilla, tras desafiarla a subirse al ring

El origen del conflicto entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla

El conflicto que “estalló” en redes sociales entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla es un ejemplo casi de manual sobre cómo una serie de comentarios, reacciones y contenidos virales pueden escalar hasta convertirse en una guerra de declaraciones que parece y llega a sentirse como un encontronazo real.

Karol Sevilla ha lanzado críticas y comentarios hacia Ángela Aguilar en entrevistas y en redes sociales (Instagram / Karol Sevilla)

Desde hace meses, Karol Sevilla había hecho comentarios públicos —algunos en tono de humor, otros más directos— sobre la actitud y exposición mediática de Ángela Aguilar, especialmente sobre su relación con Christian Nodal.

La actriz incluso llegó a imitar frases características de la intérprete de regional mexicano, como el ya célebre “¡Amooor!”, con lo que generó reacciones divididas entre burla y crítica.

A diferencia del típico “hate” anónimo, los “golpes” que Karol Sevilla lanzó tuvieron otro impacto, ya que salieron desde su propia plataforma, en entrevistas y transmisiones en vivo en redes sociales, lo que elevó el tono de sus “bromas”.

La situación llegó a un límite cuando un video editado por fans recopiló varias de estas críticas y burlas, y se viralizó en redes sociales.

Respuesta de Ángela Aguilar a los comentarios y críticas que le ha hecho Karol Sevilla (Instagram)

Ahí apareció la propia Ángela Aguilar, quien decidió responder directamente en los comentarios con un mensaje breve pero cargado de intención dirigido a Karol: “Dios la bendiga y le dé paz”.