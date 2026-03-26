Ángela Aguilar dejó en claro que hay distintas formas de reaccionar al “hate” que una figura pública recibe y por ello respondió a los comentarios que la cantante y actriz Karol Sevilla ha hecho sobre ella, tanto en entrevistas como en transmisiones en vivo, pero no con el mismo tono irónico usado por la protagonista de Soy Luna.
“Dios la bendiga y le dé paz”: Ángela Aguilar responde a Karol Sevilla, tras desafiarla a subirse al ring
El origen del conflicto entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla
El conflicto que “estalló” en redes sociales entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla es un ejemplo casi de manual sobre cómo una serie de comentarios, reacciones y contenidos virales pueden escalar hasta convertirse en una guerra de declaraciones que parece y llega a sentirse como un encontronazo real.
Desde hace meses, Karol Sevilla había hecho comentarios públicos —algunos en tono de humor, otros más directos— sobre la actitud y exposición mediática de Ángela Aguilar, especialmente sobre su relación con Christian Nodal.
@tvescandalo #Farándula | La conocida actriz y cantante mexicana Karol Sevilla [ @karolsevillaofc ] se volvió viral en las redes sociales, tras burlarse de la cantante Ángela Aguilar [ @angela_aguilar_ ] con su popular frase “Amorrr “. Aunque la recordada artista de la serie “Soy Luna” hizo la imitación a modo de juego, muchos seguidores de Ángela no les gustó y en redes sociales se han quejado de la postura de Sevilla. Hay que recordar que Aguilar grabó un video de agradecimiento a Premios Juventud por ganar un reconocimiento y su actual pareja, el cantante Christian Nodal se unió al video, generando la reacción de ella con la palabra “Amorrr “, misma que se ha vuelto tendencia en las últimas semanas por la manera en que la dijo. [Todos las imágenes de esta publicación pertenecen a su autor] #karolsevilla #soyluna #angelaguilar #amorrr #christiannodal #burlas #escandalotv ♬ sonido original - TV Escándalo
La actriz incluso llegó a imitar frases características de la intérprete de regional mexicano, como el ya célebre “¡Amooor!”, con lo que generó reacciones divididas entre burla y crítica.
A diferencia del típico “hate” anónimo, los “golpes” que Karol Sevilla lanzó tuvieron otro impacto, ya que salieron desde su propia plataforma, en entrevistas y transmisiones en vivo en redes sociales, lo que elevó el tono de sus “bromas”.
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La situación llegó a un límite cuando un video editado por fans recopiló varias de estas críticas y burlas, y se viralizó en redes sociales.
Ahí apareció la propia Ángela Aguilar, quien decidió responder directamente en los comentarios con un mensaje breve pero cargado de intención dirigido a Karol: “Dios la bendiga y le dé paz”.
Karol Sevilla reta a Ángela Aguilar a subir al ring
La respuesta de Ángela Aguilar a los comentarios hechos por Karol Sevilla sobre ella no fue una declaración formal, ni resultado de una entrevista; fue una reacción en el mismo terreno donde había sido cuestionada.
Karol no tardó en contestar. Y lo hizo en su estilo irónico, performativo y pensado para —tal vez— seguir inyectando vida al ir y venir de declaraciones. La también cantante replicó prácticamente el mismo mensaje de Ángela: “Yo solo te deseo que Dios te bendiga y te dé paz”, en la cuenta de Instagram de Pablo Chagra, un creador de contenido que comenta sobre todo tipo situaciones y temas relacionados con las celebridades, y quien analizó la “pelea” entre estas dos famosas.
De esta forma, se difundió el hecho de que, en audios compartidos con sus seguidores, Karol Sevilla retó a Ángela Aguilar, aunque todo indica que fue en tono de broma, a “subirse al ring”, alineándose con la tendencia reciente de peleas entre celebridades que buscan capitalizar la viralidad.
“Díganle a Ángela Aguilar que nos pongamos unos chingadazos”, se escucha decir a Karol en un mensaje de voz enviado a sus fans.
@angelitxsnation que pasó ahí @karolsevillaofc ? #angelaaguilar #karolsevilla #meme #chisme #parati ♬ original sound - angelitxsnation
Esta situación pone de manifiesto el que, en la actualidad, las rivalidades —reales o ficticias— entre dos figuras del mundo del entretenimiento no nacen necesariamente en camerinos ni en sets de grabación, sino en las redes sociales, donde se conjuntan todos los elementos necesarios para darles origen y alimentarlas: fandoms aguerridos y dispuestos a defender a su ídolo, clips editados y opiniones sin filtro que generan reacciones por lo regular polarizantes.
Y como siempre sucede en estos casos, el video que reúne distintas frases de Karol Sevilla dirigidas a Ángela Aguilar, inicia con una grabación de hace varios años —que contraste con la situación actual— en la que la protagonista de Soy Luna reflexiona sobre el acoso del que fue víctima en redes sociales; una situación que ha afectado a Ángela y que ésta ha señalado en distintas ocasiones.
Ángela Aguilar: herencia, talento… y el peso del apellido
Nacida el 8 de octubre de 2003, Ángela Aguilar forma parte de una de las dinastías más importantes de la música mexicana: la Dinastía Aguilar. Hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, su carrera parecía escrita desde antes de comenzar.
Pero reducirla a su apellido sería simplista. Su interpretación en los Latin Grammy de 2018 —con apenas 15 años— la colocó como una de las voces jóvenes más sólidas del regional mexicano. Discos como Primero Soy Mexicana y Mexicana Enamorada consolidaron su propuesta estética: tradición, disciplina vocal y una identidad visual muy definida.
Sin embargo, su vida personal ha sido terreno fértil para la polémica. Su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal la colocaron en el centro de una tormenta mediática compleja, donde se mezclaron temas de exposición, mal timing relacionado con sus vínculos románticos y la percepción de la opinión pública sobre su vida personal. En ese contexto, cualquier crítica —como las de Karol Sevilla— encuentra eco inmediato.
Karol Sevilla: de princesa Disney a voz generacional sin filtro
Karol Sevilla, nacida el 9 de noviembre de 1999, construyó su fama desde otro lugar: la cultura pop global. Su papel protagónico en Soy Luna, de Disney Channel, la convirtió en un fenómeno juvenil internacional.
A diferencia de Ángela, su carrera no está vinculada a una tradición familiar, sino a la lógica del entretenimiento contemporáneo gracias a series, redes sociales, música pop y contacto directo con su audiencia.
Más allá de su etapa en Disney, Karol ha buscado consolidarse como actriz y cantante en proyectos como Mentiras, el musical, mientras desarrolla una personalidad pública más frontal y menos institucional.
Esa autenticidad —que conecta con su generación— también la ha llevado a protagonizar polémicas, precisamente por decir lo que otros evitan, como quedó claro con el enfrentamiento que protagoniza con Ángela Aguilar.