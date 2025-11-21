Resurge video del incómodo y tenso momento entre Ángela Aguilar y Adamari López en una premiación

El tenso momento entre Ángela Aguilar y Adamari López en Premios Lo Nuestro 2024

Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por su reacción aparentemente fría e incómoda al tomarse una foto con la conductora Adamari López.

Usuarios de redes sociales revivieron un video que fue grabado durante la gala de los Premios Lo Nuestro, donde ambas famosas se encontraron y posaron juntas para una foto. Sin embargo, la breve interacción llamó rápidamente la atención.

El clip muestra a Ángela y a Adamari saludándose de manera correcta, pero con una formalidad que muchos calificaron como “fría”. Aunque intercambian algunas palabras, los gestos son corteses y casi calculados, sin muestras de cercanía o afecto, algo que varios esperaban entre figuras públicas vinculadas por rumores mediáticos.

Ante el encuentro, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: mientras algunos defienden la compostura de las artistas y alegan que pudo haber nervios o incomodidad genuina; otros, en cambio, señalan que se trata de las actitudes "arrogantes" de Ángela Aguilar.