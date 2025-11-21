En redes sociales se ha viralizado un video de Ángela Aguilar junto a Adamari López que llamó la atención por el evidente clima distante entre ambas mientras posaban para una foto. La breve interacción, captada durante los Premios Lo Nuestro 2024 en Miami, Florida, ha generado todo tipo de especulaciones entre los usuarios de redes sociales.
Resurge video del incómodo y tenso momento entre Ángela Aguilar y Adamari López en una premiación
El tenso momento entre Ángela Aguilar y Adamari López en Premios Lo Nuestro 2024
Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por su reacción aparentemente fría e incómoda al tomarse una foto con la conductora Adamari López.
Usuarios de redes sociales revivieron un video que fue grabado durante la gala de los Premios Lo Nuestro, donde ambas famosas se encontraron y posaron juntas para una foto. Sin embargo, la breve interacción llamó rápidamente la atención.
El clip muestra a Ángela y a Adamari saludándose de manera correcta, pero con una formalidad que muchos calificaron como “fría”. Aunque intercambian algunas palabras, los gestos son corteses y casi calculados, sin muestras de cercanía o afecto, algo que varios esperaban entre figuras públicas vinculadas por rumores mediáticos.
Ante el encuentro, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: mientras algunos defienden la compostura de las artistas y alegan que pudo haber nervios o incomodidad genuina; otros, en cambio, señalan que se trata de las actitudes "arrogantes" de Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar anuncia boda religiosa con Christian Nodal para mayo de 2026
Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar que ella y Christian Nodal planean casarse por la iglesia en mayo de 2026, durante un encuentro con fanáticos luego de uno de sus conciertos.
A principios de este mes, al finalizar su concierto inaugural en Irving, Texas, como parte de su gira Libre Corazón Tour 2025, la cantante compartió con sus fans, mientras firmaba autógrafos, una emotiva invitación: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.
Por su parte, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que los planes avanzan, aunque aún no se ha definido con exactitud el lugar ni la lista de invitados. Además, el mismo Nodal adelantó que la temática del evento será “bien mexicanota”.
Este anuncio cobra especial relevancia si se considera que Ángela y Nodal ya contrajeron matrimonio civil en julio de 2024. Tras su boda civil y una ceremonia simbólica en Roma, esta unión religiosa sería la culminación formal de su compromiso.