Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen tras incidente en Zacatecas; pidieron a allegados no alarmarse

La noche del 12 de febrero circuló en redes sociales información sobre un presunto ataque armado contra Ángela Aguilar y Christian Nodal en el municipio de Villanueva, Zacatecas, zona cercana al rancho El Soyate — propiedad ligada a la familia Aguilar — y a la casa donde vive la pareja. Sin embargo, horas después autoridades y la propia familia Aguilar desmintió que se tratara de un ataque contra ellos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se trató de un hecho circunstancial ocurrido en el contexto de un operativo policial en la zona.
“No tenía que ver ni con ellos ni nada. Sencillamente, pasaron en ese momento por un lugar”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.