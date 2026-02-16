Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen tras incidente en Zacatecas; pidieron a allegados no alarmarse

Ángela Aguilar y Christian Nodal piden a allegados no alarmarse tras incidente en zacatecas

Desde entonces, había preocupación entre fans por el estado de los jóvenes cantante de música regional. Al respecto, su amigo, el creador de contenido Kunno, declaró que la pareja se encuentra bien.

“Vi varias cosas en internet y yo les mandé mensaje, a mí me dijeron que todo bien. No sé lo demás, nada más sé que están bien”, declaró a la prensa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto el cumpleaños 22 de la cantante. (Instagram)

El influencer también explicó que no cuenta con detalles de lo ocurrido y que los propios artistas le pidieron no preocuparse por el tema. “Ellos tampoco me dijeron nada, me dijeron: ‘No queremos que ahorita tengas nada en la cabeza’”, comentó, sugiriendo que optaron por manejar la situación con discreción.

El sábado pasado y luego del susto que vivieron, la dinastía reapareció públicamente en el Auditorio Nacional durante el homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México.

Durante el espectáculo, Christian Nodal apareció en el escenario junto a la familia, situación que no estaba contemplada en el programa pero fue bien recibida por el público.