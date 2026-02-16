Publicidad

Espectáculos

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen tras incidente en Zacatecas; pidieron a allegados no alarmarse

La pareja se dejó ver en perfecto estado de salud y emocional tras verse involucrados en un incidente policial cerca de su casa en Zacatecas.
lun 16 febrero 2026 12:59 PM
The 26th Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals
Ángela Aguilar, Christian Nodal (Getty Images)

La noche del 12 de febrero circuló en redes sociales información sobre un presunto ataque armado contra Ángela Aguilar y Christian Nodal en el municipio de Villanueva, Zacatecas, zona cercana al rancho El Soyate — propiedad ligada a la familia Aguilar — y a la casa donde vive la pareja. Sin embargo, horas después autoridades y la propia familia Aguilar desmintió que se tratara de un ataque contra ellos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se trató de un hecho circunstancial ocurrido en el contexto de un operativo policial en la zona.

“No tenía que ver ni con ellos ni nada. Sencillamente, pasaron en ese momento por un lugar”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal piden a allegados no alarmarse tras incidente en zacatecas

Desde entonces, había preocupación entre fans por el estado de los jóvenes cantante de música regional. Al respecto, su amigo, el creador de contenido Kunno, declaró que la pareja se encuentra bien.

“Vi varias cosas en internet y yo les mandé mensaje, a mí me dijeron que todo bien. No sé lo demás, nada más sé que están bien”, declaró a la prensa.

angela-y-nodal.jpg
Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto el cumpleaños 22 de la cantante. (Instagram)

El influencer también explicó que no cuenta con detalles de lo ocurrido y que los propios artistas le pidieron no preocuparse por el tema. “Ellos tampoco me dijeron nada, me dijeron: ‘No queremos que ahorita tengas nada en la cabeza’”, comentó, sugiriendo que optaron por manejar la situación con discreción.

El sábado pasado y luego del susto que vivieron, la dinastía reapareció públicamente en el Auditorio Nacional durante el homenaje al Ejército y las Fuerzas Armadas de México.

Durante el espectáculo, Christian Nodal apareció en el escenario junto a la familia, situación que no estaba contemplada en el programa pero fue bien recibida por el público.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran San Valentín en Cancún

Sin embargo, allí no acabó la celebración. El día siguiente, la pareja viajó a Cancún para festejar el Día del Amor en una reunión privada entre amigos, donde hubo música en vivo, mariachi y un ambiente alejado de los reflectores.

En las últimas horas comenzó a circular un video de la fiesta en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen cantando juntos el tema Dime cómo quieres, canción que ambos lanzaron en 2020 y que se convirtió en uno de los duetos más representativos del regional mexicano reciente. En la grabación se les ve sonrientes compartiendo el micrófono .

