Ángela Aguilar revela la razón por la que su matrimonio con Christian Nodal ha sobrevivido

Ángela Aguilarconcedió una entrevista a Los Ángeles Times en la que habló con franqueza sobre su matrimonio con Christian Nodaly cómo ha enfrentado la intensa polémica mediática que la ha rodeado desde que iniciaron su relación.
La cantante recordó que su historia de amor comenzó en un ambiente marcado por señalamientos y especulaciones, debido a lo repentino de su noviazgo y posterior matrimonio tras el término de la relación de Nodal con Cazzu.
Ángela Aguilar cuida su salud mental en medio de la polémica por su relación con Nodal
Aun así, Ángela Aguilaraseguró que ha aprendido a transitar esta etapa con claridad emocional y un fuerte sentido de identidad.
La integrante de la dinastía Aguilar reconoció que ha enfrentado críticas constantes desde los primeros días de su relación. “Sí, lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo”, declaró.
La artista señaló que su bienestar emocional ha sido su mayor defensa frente al ruido externo. Para ella, mantener el equilibrio significa no dar por cierto lo que se dice sobre ella.
Aun con ese trabajo interno, Ángela Aguilar admitió que los comentarios negativos no le son indiferentes: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, aseguró.
Para la artista, avanzar se ha convertido en un acto de convicción que también quiere transmitir a otras mujeres: “Yo sé que todas las personas que nos están viendo… cualquier mujer que esté escuchando esto, son demasiado valiosas, por encima de lo que dice la gente”, recalcó.
La cantante profundizó en el mensaje que ha intentado promover a partir de su propia vivencia. “Ellas valen muchísimo y todas estamos aquí, creo, para apoyarnos o, al menos, ese es el movimiento que queremos impulsar”, expresó, reafirmando que la sororidad es uno de los pilares que la sostiene en medio de este momento personal y mediático.
Ángela Aguilar aclara cómo vive su matrimonio con Christian Nodal
A casi un año y medio de su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar habló también de la solidez de su relación con el intérprete sonorense. “Todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere”, aseguró.
Para los artistas, llegar hasta aquí ha significado desafiar expectativas y demostrar que su vínculo no se rige por el juicio público.
Respecto a cómo viven su vida en común, la intérprete destacó que su unión no es distinta a la de cualquier otra pareja, salvo por un factor determinante. “Sí, definitivamente, yo creo que de eso se trata un matrimonio, nada más que el nuestro, pues está enfrente de muchas cámaras”, señaló.
Esa exposición constante, explicó, exige un nivel adicional de comunicación y entendimiento para mantener el equilibrio interno.
Además, recalcó que la clave ha sido acompañarse con intención genuina: “Hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas para poder apoyarlos en las formas que puedas”, comentó. Y concluyó la entrevista con una convicción clara: “El punto es que el amor gane y que siga ganando… nosotros estamos bien y mi familia está bien, más que nada”, finalizó.