Ángela Aguilar revela la razón por la que su matrimonio con Christian Nodal ha sobrevivido

Ángela Aguilar cuida su salud mental en medio de la polémica por su relación con Nodal

Aun así, Ángela Aguilar aseguró que ha aprendido a transitar esta etapa con claridad emocional y un fuerte sentido de identidad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

La integrante de la dinastía Aguilar reconoció que ha enfrentado críticas constantes desde los primeros días de su relación. “Sí, lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo”, declaró.

La artista señaló que su bienestar emocional ha sido su mayor defensa frente al ruido externo. Para ella, mantener el equilibrio significa no dar por cierto lo que se dice sobre ella.

Aun con ese trabajo interno, Ángela Aguilar admitió que los comentarios negativos no le son indiferentes: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, aseguró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Para la artista, avanzar se ha convertido en un acto de convicción que también quiere transmitir a otras mujeres: “Yo sé que todas las personas que nos están viendo… cualquier mujer que esté escuchando esto, son demasiado valiosas, por encima de lo que dice la gente”, recalcó.

La cantante profundizó en el mensaje que ha intentado promover a partir de su propia vivencia. “Ellas valen muchísimo y todas estamos aquí, creo, para apoyarnos o, al menos, ese es el movimiento que queremos impulsar”, expresó, reafirmando que la sororidad es uno de los pilares que la sostiene en medio de este momento personal y mediático.