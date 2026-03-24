Peso Pluma habla de cómo le afecta estar lejos de Kenia Os y aclara polémico video grabado en un concierto

Peso Pluma habla de su 'distanciamiento' de Kenia Os por temas profesionales

El video de Peso Pluma en el que explica cuánto le afecta estar lejos de Kenia Os comenzó a circular en redes poco después de que se viralizaran imágenes de uno de sus conciertos que generaron preocupación entre algunos fans.

En medio de esa polémica, el intérprete de corridos tumbados apareció reflexionando sobre la parte más complicada de su carrera: la lejanía de su pareja.

"No saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo"



Peso Pluma hablando sobre Kenia Os pic.twitter.com/RnX7rgBYFF — Rojo (@r_o___j_o) March 23, 2026

“Esta creo que es la parte más difícil después de tener un show. No saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo”, dice el cantante de "Ella baila sola" en la grabación.