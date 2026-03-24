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Espectáculos

Peso Pluma habla de cómo le afecta estar lejos de Kenia Os y aclara polémico video grabado en un concierto

En un video difundido en redes sociales, Peso Pluma habla de las dificultades de la fama y responde así a la grabación donde se le físicamente demolido en un concierto.
mar 24 marzo 2026 06:46 PM
Kenia Os y Peso Pluma
Peso Pluma habló de cómo lo afecta estar lejos de su novia (Instagram)

Peso Pluma habló sobre su relación con Kenia Os, en medio de su “distanciamiento” por compromisos laborales y tras la polémica desatada por otro video en el que, en uno de sus conciertos, el cantante adoptó una postura corporal que muchos interpretaron como semejante a la que presentan las personas que usan fentanilo y en la que el torso se “vence” y queda colgando mientras siguen de pie.

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Peso Pluma habla de su 'distanciamiento' de Kenia Os por temas profesionales

El video de Peso Pluma en el que explica cuánto le afecta estar lejos de Kenia Os comenzó a circular en redes poco después de que se viralizaran imágenes de uno de sus conciertos que generaron preocupación entre algunos fans.

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kenia_pesopluma_.png
Espectáculos

Romántica sorpresa: Peso Pluma inunda de flores el camerino de Kenia Os

En medio de esa polémica, el intérprete de corridos tumbados apareció reflexionando sobre la parte más complicada de su carrera: la lejanía de su pareja.

“Esta creo que es la parte más difícil después de tener un show. No saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo”, dice el cantante de "Ella baila sola" en la grabación.

Historias de Kenia Os - Instagram
Recientemente, Peso Pluma llenó de flores la habitación de Kenia Os

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¿Peso Pluma responde al polémico video en el que aparece doblado sobre el escenario?

Las palabras de Peso Pluma sobre las dificultades que enfrentan los artistas en su vida personal y cuánto extra a su novia después de los shows surgieron justo cuando en redes sociales se viralizó otro video captado durante un concierto en el que aparece sobre el escenario junto a Tito Double P.

@_fy.rm_ Daño… #pesopluma #titodoublep #sandiego #fyp #dinastia @Peso Pluma @TITO DOUBLE P👹🖤 ♬ daño - Peso Pluma & Tito Double P

En dicha grabación se observa a Peso Pluma inclinarse hacia adelante con los brazos colgando, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales.

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Kenia Os y Peso Pluma
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La pareja más 'hot': Peso Pluma y Kenia Os celebran nueve meses de noviazgo y lo presumen en redes

Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba simplemente de un momento del show o una postura corporal momentánea, otros comenzaron a lanzar teorías sobre su estado físico o sobre un posible consumo de sustancias durante la presentación, lo que avivó la polémica en torno al cantante.

Peso Pluma y Kenia Os su romance en fotos
Peso Pluma y Kenia Os se han vuelto una de las parejas más hot (Instagram)

Segundos después, en el mismo video se ve cómo el artista se incorpora nuevamente, sonríe y continúa con el espectáculo, lo que para muchos fans demuestra que todo fue una situación momentánea que, de igual forma, dejaba ver lo agotador que pueden ser las giras de conciertos para los intérpretes.

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Peso Pluma y Kenia Os: siempre bajo los reflectores

La relación de Peso Pluma y Kenia Os también ha sido tema constante de conversación desde que ambos hicieron público su romance en 2025.

Desde entonces, la pareja ha protagonizado diversos momentos virales en redes sociales, entre viajes, celebraciones y muestras de cariño que comparten con sus seguidores.

Peso Pluma y Kenia Os su romance en fotos
Kenia Os y Peso Pluma (Instagram)

Sin embargo, el romance no ha estado exento de críticas y rumores, especialmente por el pasado sentimental del cantante y por las circunstancias en las que comenzó la relación, lo que ha provocado debates entre fanáticos y usuarios en internet.

Ahora, con estas declaraciones en las que admite cuánto extraña a Kenia Os cuando está de gira, Peso Pluma volvió a encender las redes, donde algunos celebran su relación mientras otros siguen atentos a cada movimiento de la pareja.

Con información de Agencia México

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