Peso Pluma habló sobre su relación con Kenia Os, en medio de su “distanciamiento” por compromisos laborales y tras la polémica desatada por otro video en el que, en uno de sus conciertos, el cantante adoptó una postura corporal que muchos interpretaron como semejante a la que presentan las personas que usan fentanilo y en la que el torso se “vence” y queda colgando mientras siguen de pie.
Peso Pluma habla de cómo le afecta estar lejos de Kenia Os y aclara polémico video grabado en un concierto
Peso Pluma habla de su 'distanciamiento' de Kenia Os por temas profesionales
El video de Peso Pluma en el que explica cuánto le afecta estar lejos de Kenia Os comenzó a circular en redes poco después de que se viralizaran imágenes de uno de sus conciertos que generaron preocupación entre algunos fans.
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En medio de esa polémica, el intérprete de corridos tumbados apareció reflexionando sobre la parte más complicada de su carrera: la lejanía de su pareja.
"No saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo"— Rojo (@r_o___j_o) March 23, 2026
Peso Pluma hablando sobre Kenia Os pic.twitter.com/RnX7rgBYFF
“Esta creo que es la parte más difícil después de tener un show. No saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo”, dice el cantante de "Ella baila sola" en la grabación.
¿Peso Pluma responde al polémico video en el que aparece doblado sobre el escenario?
Las palabras de Peso Pluma sobre las dificultades que enfrentan los artistas en su vida personal y cuánto extra a su novia después de los shows surgieron justo cuando en redes sociales se viralizó otro video captado durante un concierto en el que aparece sobre el escenario junto a Tito Double P.
@_fy.rm_ Daño… #pesopluma #titodoublep #sandiego #fyp #dinastia @Peso Pluma @TITO DOUBLE P👹🖤 ♬ daño - Peso Pluma & Tito Double P
En dicha grabación se observa a Peso Pluma inclinarse hacia adelante con los brazos colgando, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales.
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Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba simplemente de un momento del show o una postura corporal momentánea, otros comenzaron a lanzar teorías sobre su estado físico o sobre un posible consumo de sustancias durante la presentación, lo que avivó la polémica en torno al cantante.
Segundos después, en el mismo video se ve cómo el artista se incorpora nuevamente, sonríe y continúa con el espectáculo, lo que para muchos fans demuestra que todo fue una situación momentánea que, de igual forma, dejaba ver lo agotador que pueden ser las giras de conciertos para los intérpretes.
Peso Pluma y Kenia Os: siempre bajo los reflectores
La relación de Peso Pluma y Kenia Os también ha sido tema constante de conversación desde que ambos hicieron público su romance en 2025.
Desde entonces, la pareja ha protagonizado diversos momentos virales en redes sociales, entre viajes, celebraciones y muestras de cariño que comparten con sus seguidores.
Sin embargo, el romance no ha estado exento de críticas y rumores, especialmente por el pasado sentimental del cantante y por las circunstancias en las que comenzó la relación, lo que ha provocado debates entre fanáticos y usuarios en internet.
Ahora, con estas declaraciones en las que admite cuánto extraña a Kenia Os cuando está de gira, Peso Pluma volvió a encender las redes, donde algunos celebran su relación mientras otros siguen atentos a cada movimiento de la pareja.
Con información de Agencia México