Romántica sorpresa: Peso Pluma inunda de flores el camerino de Kenia Os

Antes de subir al escenario, Kenia Os vivió un momento especial en su camerino, justo antes de su presentación por el lanzamiento de su disco K de Karma. El espacio apareció completamente decorado con flores blancas, azules y rojas, en una sorpresa organizada por Peso Pluma para felicitarla por su exitosa carrera y álbum nuevo.

K de Karma se estrenó el 19 de marzo de 2026 como el cuarto álbum de estudio de Kenia Os, con 19 canciones, marcando una etapa que ella misma ha definido como más arriesgada, juguetona y madura dentro de su carrera. Además del lanzamiento del disco, la fecha en CDMX funcionó como una listening party muy especial para compartir junto a sus fans.

El gesto de Peso Pluma también llegó en un momento especialmente simbólico para la cantante. Después de varios meses de expansión internacional y de consolidar una comunidad de fans cada vez más fuerte, Kenia está arrancando una nueva etapa profesional que incluso ya tiene gira confirmada en México con el K de Karma Tour 2026, que comenzará el 25 de abril en Mazatlán y seguirá por ciudades como Mérida, León, Oaxaca y Monterrey.

