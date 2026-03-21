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Espectáculos

Romántica sorpresa: Peso Pluma inunda de flores el camerino de Kenia Os

Un camerino lleno de flores, una declaración de amor y un concierto clave. Así sorprendió Peso Pluma a Kenia Os antes de su show por “K de Karma”, confirmando que su relación va más fuerte que nunca.
sáb 21 marzo 2026 02:41 PM
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Antes de subir al escenario, Kenia Os vivió un momento especial en su camerino, justo antes de su presentación por el lanzamiento de su disco K de Karma. El espacio apareció completamente decorado con flores blancas, azules y rojas, en una sorpresa organizada por Peso Pluma para felicitarla por su exitosa carrera y álbum nuevo.

K de Karma se estrenó el 19 de marzo de 2026 como el cuarto álbum de estudio de Kenia Os, con 19 canciones, marcando una etapa que ella misma ha definido como más arriesgada, juguetona y madura dentro de su carrera. Además del lanzamiento del disco, la fecha en CDMX funcionó como una listening party muy especial para compartir junto a sus fans.

El gesto de Peso Pluma también llegó en un momento especialmente simbólico para la cantante. Después de varios meses de expansión internacional y de consolidar una comunidad de fans cada vez más fuerte, Kenia está arrancando una nueva etapa profesional que incluso ya tiene gira confirmada en México con el K de Karma Tour 2026, que comenzará el 25 de abril en Mazatlán y seguirá por ciudades como Mérida, León, Oaxaca y Monterrey.

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Kenia Os y Peso Pluma presumen su relación en redes sociales

Lo que hace única a esta pareja es la naturalidad con la que comparten momentos especiales con sus seguidores y fanáticos en redes sociales. Se han consolidado como una de las parejas favoritas de México, gracias a la gran cantidad de seguidores fieles que siempre están atentos a sus publicaciones. Tras varios encuentros y demostraciones de amor, esta vez no fue la excepción. Peso Pluma sorprendió a Kenia Os con un detalle especial, y ella no tardó en expresar su agradecimiento en redes sociales. "Te amo, mi amor, con todo mi corazón", escribió Kenia al mostrar el regalo que recibió.

Historias de Kenia Os - Instagram

La respuesta de Peso Pluma no se hizo esperar. A través de sus historias, respondió con un cariñoso “TE AMO MÁS, MI AMOR”, sumándose a la conversación que de inmediato captó la atención en redes sociales.

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HIstorias de Peso Pluma - Instagram

Y es que este tipo de momentos ya forma parte de la dinámica que ambos tienen con su audiencia. Desde hace meses han ido compartiendo su relación poco a poco, dejando ver que están presentes el uno para el otro.

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Historia de amor de Peso Pluma y Kenia Os: de rumores a pareja

Lo que empezó como coincidencias en eventos, colaboraciones y cruces dentro de la industria musical a inicios de 2023, hoy se ha convertido en una de las relaciones más comentadas del entretenimiento en México. Poco a poco, entre apariciones públicas, videos y publicaciones en redes, Peso Pluma y Kenia Os fueron consolidadas como una de las parejas más famosas de México.

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Ambos llegan además en momentos clave de sus carreras. Mientras Peso Pluma se consolidó como uno de los exponentes más fuertes de los corridos tumbados a nivel global, con giras internacionales y presencia en charts como Billboard, Kenia Os ha construido una carrera sólida dentro del pop, pasando de creadora digital a artista con álbumes propios y shows en recintos importantes como el Palacio de los Deportes. Justo ahí, durante uno de sus conciertos más recientes, él mismo dejó ver el lugar que ella ocupa en su vida: “Soy el novio más orgulloso del mundo”, escribió al compartir contenido del show.

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Su relación estuvo rodeada de especulaciones desde el inicio, especialmente por la atención mediática que ambos generan por separado. Sin embargo, con el tiempo han dejado de lado los rumores para mostrarse de forma más natural y presumiéndose siempre en redes y mostrando que están felices por el éxitos del otro y que se apoyan mutuamente.

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