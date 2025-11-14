La pareja más 'hot': Peso Pluma y Kenia Os celebran nueve meses de noviazgo y lo presumen en redes

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os sigue consolidándose como una de las más queridas y comentadas del mundo del espectáculo.
Este 14 de noviembre, la pareja celebró nueve meses de noviazgo y lo compartió con sus millones de seguidores a través de varias historias en Instagram, donde dejaron ver su complicidad y el amor que los une.
Peso Pluma y Kenia Os cumplen nueve meses de novios
Desde que confirmaron su romance a inicios de 2025, Peso Pluma y Kenia Os han sido protagonistas de titulares y tendencia constante en redes sociales.
Su lazo ha despertado el interés de sus fans, no solo por la popularidad de cada uno en sus respectivos géneros musicales —el regional urbano en el caso de Peso Pluma y el pop alternativo en el de Kenia—, sino por la forma en que han sabido mantener una conexión auténtica y cercana al público.
Para conmemorar esta fecha especial, Peso Pluma publicó una fotografía en la que aparece cargando a Kenia Os mientras se miran de frente con ternura.
La imagen fue acompañada por un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Gracias por estos hermosos 9M! Cada día contigo es una bendición. Te Amo Mi Amor !!”.
Kenia Os y Peso Pluma celebran nueve meses de ser la pareja más hot
Kenia Os no tardó en responder con la misma intensidad emocional. En una historia posterior, replicó con un mensaje directo y lleno de cariño.
“Te amo con todo mi corazón mi amor”, reafirmando el vínculo que han construido a lo largo de estos meses.
Además, la influencer compartió otra imagen en la que ambos aparecen frente al espejo. Sobre la foto escribió: “9 meses con mi amor @pesopluma”, dejando claro que la celebración fue íntima, pero no por ello menos significativa para sus seguidores.
Juntos y enamorados: Kenia Os y Peso Pluma cada vez más consolidados como pareja
La pareja formada por Kenia Os y Peso Pluma ha sabido equilibrar su vida pública con momentos de privacidad, compartiendo solo lo que desean mostrar.
Esta estrategia ha fortalecido su imagen como una pareja sólida, sin dejar de alimentar la conexión con sus fans, quienes aplauden cada paso de su historia de amor.