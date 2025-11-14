La pareja más 'hot': Peso Pluma y Kenia Os celebran nueve meses de noviazgo y lo presumen en redes

Peso Pluma y Kenia Os cumplen nueve meses de novios

Desde que confirmaron su romance a inicios de 2025, Peso Pluma y Kenia Os han sido protagonistas de titulares y tendencia constante en redes sociales.

Su lazo ha despertado el interés de sus fans, no solo por la popularidad de cada uno en sus respectivos géneros musicales —el regional urbano en el caso de Peso Pluma y el pop alternativo en el de Kenia—, sino por la forma en que han sabido mantener una conexión auténtica y cercana al público.

Para conmemorar esta fecha especial, Peso Pluma publicó una fotografía en la que aparece cargando a Kenia Os mientras se miran de frente con ternura.

Peso Pluma y Kenia Os celebran nueve meses de novios (Instagram)

La imagen fue acompañada por un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Gracias por estos hermosos 9M! Cada día contigo es una bendición. Te Amo Mi Amor !!”.

