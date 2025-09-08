Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en ser embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

Peso Pluma, el primer mexicano en ser embajador de Nueva York Fashion Week

No hay duda: Peso Pluma está viviendo el punto más alto de su carrera. Con millones de reproducciones en Spotify, un grammy en su repisa, más de 15 millones de seguidores en Instagram y tan solo 26 años, el cantante suma un nuevo logro a su lista: será parte de la ceremonia de inauguración de la temporada Primavera/Verano 2026 en New York Fashion Week.

Ahí compartirá escenario con figuras icónicas de la industria como Thom Browne, presidente del CFDA, diseñadores de renombre como Michael Kors y Anna Sui, así como con modelos y artistas destacados como Anok Yai y la puertorriqueña Young Miko.

Peso Pluma (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) (Dia Dipasupil/Getty Images)

Además, tendrá presencia en NYFW Live, el programa que transmite en vivo desde el Rockefeller Center las colecciones presentadas durante la semana de la moda, facilitando que el público global pueda acceder a este evento clave.

“Este nombramiento convierte a Peso Pluma en la imagen de NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda”, señala el comunicado oficial.