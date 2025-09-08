El cantante mexicano Peso Pluma (Hassan Emilio Kabande Laija) ha alcanzado un logro más en su carrera: convertirse en el primer artista mexicano en ser nombrado embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) para Nueva York Fashion Week 2025.
Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en ser embajador de la Semana de la Moda de Nueva York
Peso Pluma, el primer mexicano en ser embajador de Nueva York Fashion Week
No hay duda: Peso Pluma está viviendo el punto más alto de su carrera. Con millones de reproducciones en Spotify, un grammy en su repisa, más de 15 millones de seguidores en Instagram y tan solo 26 años, el cantante suma un nuevo logro a su lista: será parte de la ceremonia de inauguración de la temporada Primavera/Verano 2026 en New York Fashion Week.
Ahí compartirá escenario con figuras icónicas de la industria como Thom Browne, presidente del CFDA, diseñadores de renombre como Michael Kors y Anna Sui, así como con modelos y artistas destacados como Anok Yai y la puertorriqueña Young Miko.
Además, tendrá presencia en NYFW Live, el programa que transmite en vivo desde el Rockefeller Center las colecciones presentadas durante la semana de la moda, facilitando que el público global pueda acceder a este evento clave.
“Este nombramiento convierte a Peso Pluma en la imagen de NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda”, señala el comunicado oficial.
El romance de Peso Pluma y Kenia Os
La relación entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó a tomar forma en 2024, cuando ambos artistas colaboraron en la canción Tommy & Pamela, incluida en el álbum Éxodo de Peso Pluma. La química entre ellos en la canción y el video musical, que recrea la relación de Tommy Lee y Pamela Anderson, despertó el interés de sus seguidores.
Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, fueron vistos juntos en eventos públicos, como el Super Bowl LIX en febrero de 2025, donde compartieron gestos de cariño y un beso, confirmando su romance ante los medios y sus fans
Desde entonces, la pareja ha sido vista junta en varios conciertos y viajes, compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Hace unos meses, Kenia Os expresó su felicidad al referirse a su vida personal como “increíble” y “muy feliz”.
Por su parte, Peso Pluma ha mostrado su cariño hacia Kenia en redes sociales, dedicándole mensajes como “Me derrito por ti” en publicaciones relacionadas con su música.