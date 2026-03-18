Mauricio Ochmann respondió públicamente a las acusaciones en su contra por un presunto despojo y daños a propiedad ajena que habrían ocurrido en un poblado del estado de Morelos, luego de que el caso se difundiera en redes sociales y fuera retomado por distintos medios mexicanos.
Mauricio Ochmann responde a acusaciones en su contra por supuesto despojo a una mujer mayor en Morelos
El pleito legal que protagoniza Mauricio Ochmann en Morelos
De acuerdo con reportes, una mujer adulta mayor habría interpuesto una demanda contra Mauricio Ochmann, en la que asegura que el actor compró un terreno colindante a su casa y, derivado de trabajos en la zona, se habría afectado un muro perimetral que protegía su propiedad.
La querella fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, instancia que actualmente analiza los elementos para determinar si procede o no una acción legal.
De acuerdo con versiones periodísticas, el conflicto entre Mauricio Ochmann y la mujer —quien ha sido identificada en algunos reportes como paciente oncológica— estaría relacionado con la delimitación exacta de los predios.
Este detalle es un punto clave en disputas de este tipo en zonas como Tepoztlán, Morelos, donde la certeza jurídica de la tierra suele ser motivo de litigio. Hasta el momento, no se ha informado de una imputación formal ni de medidas cautelares en contra del actor.
Mauricio Ochmann responde a acusaciones sobre supuesto despojo a una mujer en Morelos
Frente a la polémica, Mauricio Ochmann difundió un posicionamiento a través de su agencia de relaciones públicas, en el que rechazó de manera categórica los señalamientos.
En su mensaje, sostuvo que la información que circula ha sido “manipulada” con el objetivo de obtener ventaja en un proceso en curso, y negó haber utilizado fuerza pública o privada para intervenir en el inmueble señalado.
“Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, expresó el actor de 48 años.
‘Soy una persona pacífica’, asegura Mauricio Ochmann
El actor de Familia a la deriva y de la nueva versión de Papá Soltero apeló a su trayectoria personal y profesional para respaldar su versión de los hechos.
“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos”, expuso.
Mauricio Ochmann evitó profundizar en detalles legales, argumentando que el proceso sigue abierto, pero subrayó que confía en que las autoridades podrán esclarecer los hechos.
Por ahora, el caso permanece en etapa de revisión por parte de la fiscalía estatal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para judicializar la denuncia.
Con información de Agencia México