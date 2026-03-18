Mauricio Ochmann responde a acusaciones en su contra por supuesto despojo a una mujer mayor en Morelos

El pleito legal que protagoniza Mauricio Ochmann en Morelos

De acuerdo con reportes, una mujer adulta mayor habría interpuesto una demanda contra Mauricio Ochmann, en la que asegura que el actor compró un terreno colindante a su casa y, derivado de trabajos en la zona, se habría afectado un muro perimetral que protegía su propiedad.

La querella fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, instancia que actualmente analiza los elementos para determinar si procede o no una acción legal.

Mauricio Ochmann (Instagram / Mauricio Ochmann)

De acuerdo con versiones periodísticas, el conflicto entre Mauricio Ochmann y la mujer —quien ha sido identificada en algunos reportes como paciente oncológica— estaría relacionado con la delimitación exacta de los predios.

Este detalle es un punto clave en disputas de este tipo en zonas como Tepoztlán, Morelos, donde la certeza jurídica de la tierra suele ser motivo de litigio. Hasta el momento, no se ha informado de una imputación formal ni de medidas cautelares en contra del actor.