Mauricio Ochmann hace pública su separación de Lorena González, hija del Dr. Simi

La relación comenzó a mediados de julio de 2024, cuando comenzaron a intercambiar comentarios románticos en redes sociales, y se hizo pública en julio de ese mismo año.
Mauricio Ochmann confirma su rompimiento con Lorena González
Aunque el actor Mauricio Ochmannsuele mantener su vida privada lejos de los reflectores, esta vez no evadió el tema y confirmó que su historia de amor con la actriz y productora Lorena González llegó a su fin.
“No, hace varios meses que yo estoy soltero. Sí, ya”, respondió cuando se le preguntó cómo estaba su novia. Ante la insistencia de los reporteros, agregó: "Pues porque sí, porque así es la vida. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses". Con estas palabras, Ochmann dejó claro que la separación no fue reciente y que ambos han seguido adelante con respeto y madurez.
La relación de Mauricio y Lorena duró más de un año y medio, tiempo en el que compartieron momentos significativos y proyectos profesionales como la fundación Vivir con Arte. Durante ese periodo, ella convivió con las dos hijas del actor; entre ellas Kailani, fruto de su matrimonio con Aislinn Derbez.
En ese tiempo, la pareja se mostró unida en eventos públicos, siempre destacando el amor y madurez que los caracterizaba. Sin embargo, como el propio Mauricio expresó, “la vida” los llevó por caminos distintos y, aunque no abundó en detalles, dejó entrever que la decisión fue tomada desde el entendimiento mutuo.
Mauricio Ochmann siempre está abierto al amor
La noticia de su separación no implica un cierre emocional definitivo para Mauricio Ochmann. En sus breves declaraciones, dejó claro que sigue abierto en el terreno sentimental. “Nunca, cerrado al amor nunca”, repitió con firmeza, recalcando que su historia con Lorena quedó atrás.
González, por su parte, no ha dado declaraciones públicas sobre el tema. La discreción con que los famosos han manejado el proceso habla de una separación consciente, sin dramatismos ni exposiciones innecesarias.
Con esta etapa cerrada, el histrión continúa su camino con la misma autenticidad que lo caracteriza. Su respuesta, breve, pero contundente, refleja que está enfocado en el presente, respetando su pasado con respeto y cariño.