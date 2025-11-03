Mauricio Ochmann hace pública su separación de Lorena González, hija del Dr. Simi

Mauricio Ochmann confirma su rompimiento con Lorena González

Aunque el actor Mauricio Ochmann suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, esta vez no evadió el tema y confirmó que su historia de amor con la actriz y productora Lorena González llegó a su fin.

Mauricio Ochmann y Lorena González. (Instagram)

“No, hace varios meses que yo estoy soltero. Sí, ya”, respondió cuando se le preguntó cómo estaba su novia. Ante la insistencia de los reporteros, agregó: "Pues porque sí, porque así es la vida. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses". Con estas palabras, Ochmann dejó claro que la separación no fue reciente y que ambos han seguido adelante con respeto y madurez.

La relación de Mauricio y Lorena duró más de un año y medio, tiempo en el que compartieron momentos significativos y proyectos profesionales como la fundación Vivir con Arte. Durante ese periodo, ella convivió con las dos hijas del actor; entre ellas Kailani, fruto de su matrimonio con Aislinn Derbez.

En ese tiempo, la pareja se mostró unida en eventos públicos, siempre destacando el amor y madurez que los caracterizaba. Sin embargo, como el propio Mauricio expresó, “la vida” los llevó por caminos distintos y, aunque no abundó en detalles, dejó entrever que la decisión fue tomada desde el entendimiento mutuo.