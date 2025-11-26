Tras el sensible fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, el mundo del espectáculo se volcó en muestras de apoyo y cariño hacia la familia. En medio de este momento de duelo, Mauricio Ochmann sorprendió con un gesto de solidaridad hacia su exesposa y mamá de su hija.
El solidario gesto de Mauricio Ochmann hacia Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel
La muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, no solo conmovió a su familia y amigos cercanos, sino también a Mauricio Ochmann, exesposo de Aislinn.
En un gesto de empatía hacia su exesposa, el actor replicó en sus redes sociales el mensaje en el que la hija de Eugenio Derbez anunciaba el fallecimiento de su mamá. Ochmann agregó a la publicación un emoji de corazón blanco acompañado de dos estrellas, una señal discreta pero significativa de apoyo en este difícil momento.
Ochmann, quien se encontraba filmando un nuevo proyecto, hizo una pausa en su agenda para sumarse al apoyo público hacia la familia Derbez.
Aunque su relación con Aislinn terminó hace varios años, ambos han mantenido un ejemplo de cordialidad y colaboración, especialmente en la crianza de Kailani.
La inesperada muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez
La madrugada del lunes 24 de noviembre, murió la locutora y actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel a sus 65 años, en la Ciudad de México.
La noticia fue oficialmente confirmada por Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que emitió un comunicado lamentando la pérdida.
Pocas horas después, Aislinn Derbez compartió en sus redes sociales que la causa del fallecimiento fue un infarto. En su mensaje expresó su dolor, agradeció el apoyo recibido y pidió respeto y sensibilidad para vivir su duelo en familia.
La historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
La historia de amor entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzó en 2014, cuando ambos protagonizaron la película A la mala. Durante el rodaje mantuvieron una relación profesional; fue hasta después de terminar el proyecto cuando Mauricio se animó a invitar a Aislinn a salir.
Meses después, en julio de 2014, anunciaron públicamente su noviazgo. El romance avanzó rápidamente, y tras un compromiso formal en 2015, el 28 de mayo de 2016 se casaron en una ceremonia íntima en Tepoztlán, Morelos.
En septiembre de 2017 anunciaron que serían padres. A principios de 2018 nació su hija, Kailani Ochmann Derbez.
Sin embargo, tras varios años juntos y después de atravesar altibajos, la pareja anunció su separación el 12 de marzo de 2020. En un comunicado conjunto explicaron que habían decidido “fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”. Pese al fin del matrimonio, afirmaron que su prioridad seguiría siendo la familia que formaron.