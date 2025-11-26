El solidario gesto de Mauricio Ochmann hacia Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel

El gesto solidario de Mauricio Ochmann hacia Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel

La muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, no solo conmovió a su familia y amigos cercanos, sino también a Mauricio Ochmann, exesposo de Aislinn.

En un gesto de empatía hacia su exesposa, el actor replicó en sus redes sociales el mensaje en el que la hija de Eugenio Derbez anunciaba el fallecimiento de su mamá. Ochmann agregó a la publicación un emoji de corazón blanco acompañado de dos estrellas, una señal discreta pero significativa de apoyo en este difícil momento.

Mauricio Ochmann muestra su solidaridad a Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá. (Instagram)

Ochmann, quien se encontraba filmando un nuevo proyecto, hizo una pausa en su agenda para sumarse al apoyo público hacia la familia Derbez.

Aunque su relación con Aislinn terminó hace varios años, ambos han mantenido un ejemplo de cordialidad y colaboración, especialmente en la crianza de Kailani.

Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y su hija Kailani (Instagram)

La inesperada muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

La madrugada del lunes 24 de noviembre, murió la locutora y actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel a sus 65 años, en la Ciudad de México.

La noticia fue oficialmente confirmada por Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que emitió un comunicado lamentando la pérdida.

Pocas horas después, Aislinn Derbez compartió en sus redes sociales que la causa del fallecimiento fue un infarto. En su mensaje expresó su dolor, agradeció el apoyo recibido y pidió respeto y sensibilidad para vivir su duelo en familia.