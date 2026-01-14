Mauricio Ochmann comparte la forma en que aborda el tema de la muerte con su hija Kailani

El pasado 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá deAislinn Derbez, quien murió a los 65 años a causa de un infarto fulminante en la Ciudad de México.
Desde entonces, la hija mayor de Euegenio Derbez ha atravesado un proceso de duelo acompañado por el apoyo de su familia y personas cercanas, entre ellas, su exesposo, Mauricio Ochmann, quien ha respaldado a la mamá de su hija Kailani con quien ha abordado el tema de la muerte desde su perspectiva.
La visión de Mauricio Ochmann sobre la muerte
En medio del proceso de duelo que atraviesaAislinn Derbez, Mauricio Ochmanncompartió la forma en que enfrenta las pérdidas y cómo aborda el tema de la muerte desde otra perspectiva, como parte del ciclo natural de la vida, una visión que también busca transmitirle a su hija Kailani.
"Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo", el actor durante un encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Durante el breve encuentro, fue cuestionado sobre cómo ha abordado el tema con Kailani, su hija menor, fruto de su matrimonio con Aislinn, quien en poco más de un mes cumplirá ocho años.
“La verdad es que tengo una relación con la muerte bastante sana y desapegada, y eso es un paso más de la vida”, expresó Ochmann. El actor explicó que busca transmitir esa visión a su hija y añadió: “Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”.
Mauricio Ochmann inició el 2026 con una escapada a Disney con su hija Kailani y compartió los mejores momentos con sus seguidores: “Visitando a Mickey y a sus amigos”, escribió el actor junto a las imágenes y agregó: "Creo que yo estaba más emocionado".
El mensaje de despedida de Aislinn Derbez para su su mamá
Aislinn Derbez arrancó el 2026 con un emotivo mensaje de despedida a su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel, a poco más de un mes de su partida.
La actriz acompañó su carta con varias fotografías inéditas, entre ellas una de las pocas que conserva de la época en la que sus papás aún eran pareja, incluyendo varias imágenes de su infancia.
"Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras, creo que aún no es ese momento. Sin duda, la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces, hasta convertirme en quien soy hoy", escribió en la primera parte de esta carta.
Aislinn aseguró que esa relación con su mamá, aunque imperfecta, fue determinante en su formación personal, y destacó las cualidades que heredó de su madre. "La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que vivo, nacieron también ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir, para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados".
Finalmente, la actriz se despidió públicamente de su mamá: "Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud”.