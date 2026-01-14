Mauricio Ochmann comparte la forma en que aborda el tema de la muerte con su hija Kailani

La visión de Mauricio Ochmann sobre la muerte

En medio del proceso de duelo que atraviesa Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann compartió la forma en que enfrenta las pérdidas y cómo aborda el tema de la muerte desde otra perspectiva, como parte del ciclo natural de la vida, una visión que también busca transmitirle a su hija Kailani.

Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y su hija Kailani (Instagram)

"Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo", el actor durante un encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Durante el breve encuentro, fue cuestionado sobre cómo ha abordado el tema con Kailani, su hija menor, fruto de su matrimonio con Aislinn, quien en poco más de un mes cumplirá ocho años.

Mauricio Ochmann y su hija Kailani (Instagram)

“La verdad es que tengo una relación con la muerte bastante sana y desapegada, y eso es un paso más de la vida”, expresó Ochmann. El actor explicó que busca transmitir esa visión a su hija y añadió: “Así como celebramos los nacimientos, también debemos aprender a vivir las despedidas”.

Mauricio Ochmann inició el 2026 con una escapada a Disney con su hija Kailani y compartió los mejores momentos con sus seguidores: “Visitando a Mickey y a sus amigos”, escribió el actor junto a las imágenes y agregó: "Creo que yo estaba más emocionado".