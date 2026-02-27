Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos para celebrar el cumpleaños número 8 de su hija, Kailani, en una fiesta que se volvió viral en redes sociales por la temática, los detalles y la presencia de ambos padres pese a su separación.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños 8 de Kailani con espectacular fiesta temática
La celebración estuvo marcada por una decoración fantástica inspirada en criaturas mitológicas como dragones, así como un pastel en forma de castillo que fue el centro de las fotografías compartidas por ambos padres en sus cuentas de Instagram.
Aislinn fue la primera en mostrar imágenes del festejo, incluyendo un retrato familiar junto a Mauricio y su hija, y escribió: “Hoy es cumpleaños de esta cosita hermosa y ahorita les platico el fiestón tan mágico de dragones que tuvimos”, dejando ver el ambiente que eligieron para festejar a la pequeña Kailani.
Por su parte, Mauricio Ochmann replicó varias fotografías y videos del evento, destacando el entusiasmo de su hija al romper la piñata y dedicándole un emotivo mensaje: “Mi hermosa personita está de cumple hoy!! Se me llena el corazón de amor por ti Kailani”.
La celebración se dio en un clima de cordialidad entre los actores, quienes, aunque ya no son pareja, han demostrado mantener una relación sana por el bienestar de su hija. Ambos compartieron imágenes que mostraban a Kailani rodeada de amigos, familia y detalles temáticos que reflejaron los gustos de la niña
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen una buena relación
Este tipo de eventos también ha destacado anteriormente cómo la expareja ha sabido coincidir en fechas importantes para su hija desde que anunciaron su separación en 2020, manteniendo el cariño familiar por encima de los cambios en su vida personal.
La publicación de las fotografías del cumpleaños de Kailani no solo celebró el crecimiento de la pequeña, sino que también resonó con muchos seguidores que aplaudieron la actitud madura de ambos padres al mantener unida a su familia en fechas tan emotivas.
Kailani, quien nació el 25 de febrero de 2018, se ha convertido en una figura muy querida dentro de la familia Derbez y entre sus fanáticos; cada año sus celebraciones son compartidas ampliamente en redes sociales por sus famosos padres.