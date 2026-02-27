Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran el cumpleaños 8 de Kailani con espectacular fiesta temática

La celebración estuvo marcada por una decoración fantástica inspirada en criaturas mitológicas como dragones, así como un pastel en forma de castillo que fue el centro de las fotografías compartidas por ambos padres en sus cuentas de Instagram.

Aislinn fue la primera en mostrar imágenes del festejo, incluyendo un retrato familiar junto a Mauricio y su hija, y escribió: “Hoy es cumpleaños de esta cosita hermosa y ahorita les platico el fiestón tan mágico de dragones que tuvimos”, dejando ver el ambiente que eligieron para festejar a la pequeña Kailani.

Por su parte, Mauricio Ochmann replicó varias fotografías y videos del evento, destacando el entusiasmo de su hija al romper la piñata y dedicándole un emotivo mensaje: “Mi hermosa personita está de cumple hoy!! Se me llena el corazón de amor por ti Kailani”.

La celebración se dio en un clima de cordialidad entre los actores, quienes, aunque ya no son pareja, han demostrado mantener una relación sana por el bienestar de su hija. Ambos compartieron imágenes que mostraban a Kailani rodeada de amigos, familia y detalles temáticos que reflejaron los gustos de la niña

