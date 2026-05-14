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Espectáculos

Tecate Emblema 2026: Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Kenia OS y el line up completo del festival

Jonas Brothers, Louis Tomlinson y más encabezan Tecate Emblema 2026 una edición marcada por la nostalgia pop
jue 14 mayo 2026 08:43 AM
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Los Jonas Brothers regresan a México con el Tecate Emblema (Getty Images)

El festival está listo para convertir nuevamente a la Ciudad de México en el epicentro del pop. Con un cartel encabezado por Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Gloria Trevi, la edición 2026 promete uno de los fines de semana más esperados para los fans de la nostalgia dosmilera, el pop global y los artistas más virales del momento.

El festival se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y reunirá a miles de asistentes en una celebración donde la música, la moda y la cultura pop vuelven a ser protagonistas.

Después de consolidarse como uno de los festivales más importantes del país, Tecate Emblema continúa apostando por una fórmula distinta a la de otros eventos musicales en México: una mezcla de pop internacional, artistas latinos, shows nostálgicos y figuras que dominan las redes sociales.

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El regreso de Jonas Brothers y el line up más esperado del Tecate Emblema

Uno de los regresos que más expectativa ha generado es el de Jonas Brothers. La agrupación conformada por Nick, Joe y Kevin Jonas volverá a México en uno de sus momentos más mediáticos de los últimos años. Recientemente recorrieron América Latina con su gira ‘Greetings From Your Hometown’ y además se encuentran a nada del estreno de ‘Camp Rock 3’, un proyecto que volvió a disparar la nostalgia entre los fans que crecieron con ellos durante la era Disney.

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Los Jonas Brothers regresan a México con el Tecate Emblema (Getty Images)

Otro de los nombres más comentados del cartel es Louis Tomlinson, quien mantiene una de las fanbases más fieles del pop actual. A él se suman artistas como Kenia OS, Cazzu, Mika, Zara Larsson, Lola Índigo y Sech.

Uno de los momentos más inesperados del festival será la participación de Paris Hilton, quien llegará con un DJ set que ya comenzó a generar conversación entre los asistentes. Además, RuPaul también forma parte del line up, reforzando el espíritu pop y extravagante que caracteriza al evento.

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Moda, fandoms y cultura pop: el sello de Tecate Emblema

Más allá de la música, Tecate Emblema se ha convertido en una experiencia ligada a la moda, el contenido digital y la cultura de internet. Año con año, el festival reúne algunos de los outfits más comentados de la temporada y genera momentos virales que rápidamente dominan TikTok e Instagram.

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Los Jonas Brothers regresan a México con el Tecate Emblema (Getty Images)

A diferencia de otros festivales enfocados en propuestas alternativas o rockeras, Emblema encontró su identidad en el entretenimiento mainstream y en artistas capaces de conectar con distintas generaciones. Desde fans que crecieron escuchando a Gloria Trevi hasta audiencias jóvenes que siguen a Kenia OS o Louis Tomlinson, el festival logró construir una comunidad diversa alrededor del pop.

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‘Cheves y Compas’ y las nuevas experiencias que debutan en 2026

Además del lineup principal, Tecate Emblema 2026 también apostará por experiencias musicales más íntimas dentro del festival. Una de las novedades de esta edición será “Cheves y Compas”, un nuevo formato que debutará dentro de Distrito Tecate y que reunirá colaboraciones especiales entre distintos artistas del cartel.

El espacio contará con encuentros musicales protagonizados por Jesse Baez, NSQK, Caloncho, Elsa y Elmar, Arroba Nat, MENE, Rodrigo Dávila y María Daniela y su Sonido Lasser, quienes participarán en sesiones únicas e irrepetibles a lo largo de ambos días del festival.

La idea detrás de este formato es generar cruces inesperados entre artistas que comparten afinidad musical, historia o amistad, creando momentos espontáneos que solo podrán vivirse dentro del festival.

A esto se suma el regreso de Distrito Tecate, uno de los espacios más populares del festival, además de nuevas experiencias como Tecate Chela Lab, una propuesta enfocada en bebidas y mezclas pensadas para acompañar la experiencia musical dentro del festival.

Los boletos para Tecate Emblema 2026 continúan disponibles en distintas fases y modalidades, incluyendo acceso general y experiencias VIP.

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