Tecate Emblema 2026: Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Kenia OS y el line up completo del festival

El festival está listo para convertir nuevamente a la Ciudad de México en el epicentro del pop. Con un cartel encabezado por Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Gloria Trevi, la edición 2026 promete uno de los fines de semana más esperados para los fans de la nostalgia dosmilera, el pop global y los artistas más virales del momento.

El festival se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y reunirá a miles de asistentes en una celebración donde la música, la moda y la cultura pop vuelven a ser protagonistas.

Después de consolidarse como uno de los festivales más importantes del país, Tecate Emblema continúa apostando por una fórmula distinta a la de otros eventos musicales en México: una mezcla de pop internacional, artistas latinos, shows nostálgicos y figuras que dominan las redes sociales.

