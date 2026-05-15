Kylie Jenner revela la aterradora complicación que vivió en el embarazo de su hijo Aire

La fundadora de Kylie Cosmetics explicó que, apenas a las 12 semanas de embarazo, comenzó a sufrir un intenso dolor de espalda y ciática que prácticamente le impedía caminar.

“Tenía un dolor ciático muy fuerte y un dolor lumbar muy intenso. Realmente quería hacer ejercicio. Me quedé sin poder caminar a las 12 semanas. Tenía náuseas horribles y comía de todo para sobrellevarlo”, contó Kylie, quien además reveló que tuvo una dilatación prematura durante varias semanas, situación que obligó a sus médicos a ponerla en reposo absoluto.

Kylie Jenner y su hijo Aire (Instagram/Kylie Jenner)

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando describió lo delicado que llegó a ser el embarazo. Según relató, estuvo dilatada tres centímetros durante casi dos meses y los médicos le advirtieron que el bebé “se estaba saliendo”. La experiencia, confesó, terminó afectándola física y emocionalmente mucho más de lo que esperaba.

“Y pasaban muchas cosas con mi vagina. Estuve dilatada tres centímetros durante como un mes y medio, dos meses, el bebé estaba bajando”, relató.

El bebé Aire fue presentado hoy en toda forma por su mamá Kylie Jenner. (Instagram/Kylie Jenner)

Por otro Lado, Kaylie Jenner reveló que aumentó mucho de peso durante ese embarazo debido al reposo absoluto que tuvo que mantener.

Kylie aseguró que durante ese embarazo, subió cerca de 29 kilos y que su peso final antes del parto fue de casi 95 kilos.

