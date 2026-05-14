La familia crece: Dylan Sprouse y su esposa Barbara Palvin esperan su primer bebé

En varias fotografías, Barbara posó colocando una mano sobre su pancita mientras Dylan la abrazaba.

Posteriormente la pareja compartió a través de una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram la primera y sorprendente foto del ultrasonido, donde pareciera que el feto está saludando.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse (Getty Images)

Una historia de amor Dylan Sprouse y Barbara Palvin

La relación entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin comenzó tras conocerse en una fiesta en 2017. Un año después iniciaron oficialmente su romance y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo.

En noviembre de 2018, Barbara habló abiertamente sobre su relación y le confesó en noviembre de 2018, Palvin declaró a Vogue Australia sentirse profundamente enamorada. “Siento que he encontrado al hombre perfecto. Es muy amable y gentil”, declaró en ese momento.

La pareja anunció su compromiso en junio de 2023 y poco después celebró su boda en Hungría, país natal de la modelo. Desde entonces, ambos han compartido públicamente el apoyo y la admiración que sienten el uno por el otro.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el Victoria's Secret Fashion Show 2025, cuando Dylan le dedicó un romántico mensaje antes de que Barbara subiera a la pasarela: “Te quiero, cariño. Sé que lo vas a hacer increíble”.