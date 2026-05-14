La familia crece: Dylan Sprouse y su esposa Barbara Palvin esperan su primer bebé

La familia crece para Dylan Sprouse y Barbara Palvin. La pareja espera a su primer hijo y decidió compartir la noticia durante su aparición en el 79 Festival de Cine de Cannes.
El actor de 33 años, recordado por la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, apareció junto a su esposa en la alfombra roja, donde la modelo de 32 años dejó ver su embarazo con un elegante vestido azul que resaltaba su pancita.
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En varias fotografías, Barbara posó colocando una mano sobre su pancita mientras Dylan la abrazaba.
Posteriormente la pareja compartió a través de una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram la primera y sorprendente foto del ultrasonido, donde pareciera que el feto está saludando.
Una historia de amor Dylan Sprouse y Barbara Palvin
La relación entre Dylan Sprouse y Barbara Palvincomenzó tras conocerse en una fiesta en 2017. Un año después iniciaron oficialmente su romance y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo.
En noviembre de 2018, Barbara habló abiertamente sobre su relación y le confesó en noviembre de 2018, Palvin declaró a Vogue Australia sentirse profundamente enamorada. “Siento que he encontrado al hombre perfecto. Es muy amable y gentil”, declaró en ese momento.
La pareja anunció su compromiso en junio de 2023 y poco después celebró su boda en Hungría, país natal de la modelo. Desde entonces, ambos han compartido públicamente el apoyo y la admiración que sienten el uno por el otro.
Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el Victoria's Secret Fashion Show 2025, cuando Dylan le dedicó un romántico mensaje antes de que Barbara subiera a la pasarela: “Te quiero, cariño. Sé que lo vas a hacer increíble”.
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Dylan Sprouse y Barbara Palvin: amor mutuo y temas de salud
A principios de 2025, Dylan Sprouse y Barbara Palvinhablaron sobre la clave de su matrimonio y revelaron que una de sus reglas principales es no pasar demasiado tiempo separados.
“Cuando viajo, él siempre viene conmigo”, contó Barbara en una entrevista con la revista People, mientras Dylan aseguró que intentan acompañarse constantemente pese a sus agendas de trabajo.
En agosto del año pasado, la modelo también compartió públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que había sido sometida a una cirugía por endometriosis. A través de redes sociales explicó que durante años sufrió dolor intenso, fatiga y complicaciones relacionadas con la enfermedad sin saber exactamente qué ocurría.
“He aprendido a escuchar más a mi cuerpo”, escribió entonces, además de destacar la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado.
Ahora, la pareja inicia una nueva etapa con la llegada de su primer bebé, una noticia que rápidamente emocionó a sus seguidores alrededor del mundo.