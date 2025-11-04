Publicidad

Espectáculos

Victoria Ruffo hace inesperada confesión: Mauricio Ochmann 'besa bien'

La actriz Victoria Ruffo y el excuñado de su hijo José Eduardo Derbez, Mauricio Ochmann, trabajaron juntos en 2007 en la telenovela 'Victoria'.
mar 04 noviembre 2025 11:17 AM
Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann
Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann (Cuerto Oscuro)

Victoria Ruffo asistió como invitada al nuevo podcast de su hijo José Eduardo Derbez , Mixologiando, donde compartió detalles poco conocidos de su vida personal y profesional, mientras disfrutaba de algunos cócteles en la barra de un bar.

En la segunda entrega, la actriz habló a fondo sobre su carrera, incluso, se sinceró sobre las escenas románticas que ha realizado en los más de 40 años que ha protagonizado telenovelas.

Victoria Ruffo hace una sincera revelación sobre trabajar con Mauricio Ochmann

Durante la conversación que Victoria Ruffo tuvo con su hijo José Eduardo Derbez, para su nuevo podcast, Mixologiando, el nombre de Mauricio Ochmann salió a relucir cuando la actriz habló sobre los actores que mejor besan.

Victoria Ruffo
Victoria Ruffo (Agencia México)

Ruffo protagonizó junto a Ochmann, exesposo de Aislinn Derbez, la telenovela Victoria en 2007, que retrata la historia de una mujer madura que se debate entre los convencionalismos de su familia y la sociedad, y se enamora de un hombre 20 años menor.

Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo
Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo en la telenovela Victoria (Instagram)

"Me han tocado muy buenos actores y muy buenos besadores", reconoció la actriz. En ese momento, José Eduardo no pudo evitar preguntarle si el exesposo de su hermana Aislinn estaba entre quienes besan bien: "¿Mauricio Ochmann está incluido ahí?", preguntó el actor. "También", respondió Ruffo y con una sonrisa, agregó: “Sí, besa bien”.

Tras las declaraciones de Victoria Ruffo, resurgió en redes sociales el momento en el que durante la primera temporada de De Viaje con los Derbez, Mauricio Ochmann le dijo a José Eduardo y frente a toda la familia que su mamá besaba muy bien.

Mauricio Ochmann
Mauricio Ochmann (Instagram)

"Es una gran compañera, una gran mamá, una gran amiga. Muy bien, la verdad es que besa muy bien tu mamá, ya, ¿eso querían saber? Ya para que no pregunten", dijo el actor en el reality.

Victoria Ruffo recuerda con humor su experiencia junto a Mauricio Ochmann

Victoria Ruffo recordó que trabajar con Mauricio Ochmann fue una experiencia muy divertida y destacó su carisma y su personalidad tan particular.

José Eduardo y Victoria Ruffo
José Eduardo y Victoria Ruffo (YouTube)

"Me cae rebien, es un niñote, yo tenía escenas con él en la que nos poníamos a bailar, evidentemente yo soy una mujer mayor, y cuando bailábamos, en vez de cantarme algo romántico me cantaba 'eres tú, el príncipe azul'", contó.

La naturalidad y la inocencia que mostraba Ochmann durante las grabaciones hacían que la actriz sintiera aún más la diferencia de edades entre ambos.

"Yo decía 'No puede ser, es como si estuviera con un niño', pero me cae bien y besa bien". Para terminar con las revelaciones, Victoria reveló el nombre del actor más guapo con el que ha trabajado: "Sabes quién huele delicioso, Saúl Lisazo", aseguró.

