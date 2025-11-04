Victoria Ruffo hace inesperada confesión: Mauricio Ochmann 'besa bien'

Victoria Ruffo asistió como invitada al nuevo podcast de su hijoJosé Eduardo Derbez, Mixologiando, donde compartió detalles poco conocidos de su vida personal y profesional, mientras disfrutaba de algunos cócteles en la barra de un bar.
En la segunda entrega, la actriz habló a fondo sobre su carrera, incluso, se sinceró sobre las escenas románticas que ha realizado en los más de 40 años que ha protagonizado telenovelas.
Publicidad
Victoria Ruffo hace una sincera revelación sobre trabajar con Mauricio Ochmann
Durante la conversación que Victoria Ruffo tuvo con su hijo José Eduardo Derbez, para su nuevo podcast, Mixologiando, el nombre de Mauricio Ochmann salió a relucir cuando la actriz habló sobre los actores que mejor besan.
Ruffo protagonizó junto a Ochmann, exesposo de Aislinn Derbez, la telenovela Victoria en 2007, que retrata la historia de una mujer madura que se debate entre los convencionalismos de su familia y la sociedad, y se enamora de un hombre 20 años menor.
"Me han tocado muy buenos actores y muy buenos besadores", reconoció la actriz. En ese momento, José Eduardo no pudo evitar preguntarle si el exesposo de su hermana Aislinn estaba entre quienes besan bien: "¿Mauricio Ochmann está incluido ahí?", preguntó el actor. "También", respondió Ruffo y con una sonrisa, agregó: “Sí, besa bien”.
Tras las declaraciones de Victoria Ruffo, resurgió en redes sociales el momento en el que durante la primera temporada de De Viaje con los Derbez, Mauricio Ochmann le dijo a José Eduardo y frente a toda la familia que su mamá besaba muy bien.
"Es una gran compañera, una gran mamá, una gran amiga. Muy bien, la verdad es que besa muy bien tu mamá, ya, ¿eso querían saber? Ya para que no pregunten", dijo el actor en el reality.
Publicidad
Victoria Ruffo recuerda con humor su experiencia junto a Mauricio Ochmann
"Me cae rebien, es un niñote, yo tenía escenas con él en la que nos poníamos a bailar, evidentemente yo soy una mujer mayor, y cuando bailábamos, en vez de cantarme algo romántico me cantaba 'eres tú, el príncipe azul'", contó.
La naturalidad y la inocencia que mostraba Ochmann durante las grabaciones hacían que la actriz sintiera aún más la diferencia de edades entre ambos.
"Yo decía 'No puede ser, es como si estuviera con un niño', pero me cae bien y besa bien". Para terminar con las revelaciones, Victoria reveló el nombre del actor más guapo con el que ha trabajado: "Sabes quién huele delicioso, Saúl Lisazo", aseguró.