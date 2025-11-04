Victoria Ruffo hace inesperada confesión: Mauricio Ochmann 'besa bien'

Victoria Ruffo hace una sincera revelación sobre trabajar con Mauricio Ochmann

Durante la conversación que Victoria Ruffo tuvo con su hijo José Eduardo Derbez, para su nuevo podcast, Mixologiando, el nombre de Mauricio Ochmann salió a relucir cuando la actriz habló sobre los actores que mejor besan.

Victoria Ruffo (Agencia México)

Ruffo protagonizó junto a Ochmann, exesposo de Aislinn Derbez, la telenovela Victoria en 2007, que retrata la historia de una mujer madura que se debate entre los convencionalismos de su familia y la sociedad, y se enamora de un hombre 20 años menor.

Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo en la telenovela Victoria (Instagram)

"Me han tocado muy buenos actores y muy buenos besadores", reconoció la actriz. En ese momento, José Eduardo no pudo evitar preguntarle si el exesposo de su hermana Aislinn estaba entre quienes besan bien: "¿Mauricio Ochmann está incluido ahí?", preguntó el actor. "También", respondió Ruffo y con una sonrisa, agregó: “Sí, besa bien”.

Tras las declaraciones de Victoria Ruffo, resurgió en redes sociales el momento en el que durante la primera temporada de De Viaje con los Derbez, Mauricio Ochmann le dijo a José Eduardo y frente a toda la familia que su mamá besaba muy bien.

Mauricio Ochmann (Instagram)

"Es una gran compañera, una gran mamá, una gran amiga. Muy bien, la verdad es que besa muy bien tu mamá, ya, ¿eso querían saber? Ya para que no pregunten", dijo el actor en el reality.