Después de meses de especulaciones, el actor Mauricio Ochmann ha confirmado su ruptura con Lorena González , hija del empresario farmacéutico Víctor González Torres, dueño de Farmacias Similares.
La historia de amor de Mauricio Ochmann y Lorena González
¿Cómo inició la relación entre Mauricio Ochmann y Lorena González?
Mauricio Ochmann y Lorena González empezaron a salir después de conocerse por una amiga que tienen en común. Los primeros rumores sobre una posible relación aparecieron en julio de 2024, cuando sus fans comenzaron a notar un intercambio de comentarios en redes sociales.
Ese mismo mes, Lorena González confirmó su noviazgo con Mauricio Ochmann: aseguró que los dos estaban muy contentos con su relación. Pocos días después, la pareja hizo su primera aparición pública, el 23 de julio de 2024; fueron captados caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México.
En sus redes sociales, la pareja se mostraba muy cercana y cariñosa. Su primera publicación juntos la hizo Mauricio Ochmann, quien publicó historias en Instagram donde se les veía posando abrazados.
Mauricio Ochmann y Lorena González tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el cortometraje Dos noches en Bilbao, el cual fue protagonizado y producido por los dos actores, quienes dan vida a una enamorada pareja que pareciera reflejar la relación que existió entre ellos.
La relación de Lorena González con las hijas de Mauricio Ochmann
Mauricio Ochmann tiene dos hijas: Lorenza, la primogénita del actor, y Kailani, a quien tuvo con Aislinn Derbez . Las dos hijas de Ochmann tuvieron una relación cercana con Lorena González e incluso compartieron vacaciones familiares, una de ellas al final del año 2024, cuando viajaron a un destino nevado.
El mismo actor de A la mala confesó que Lorena González convivía con Kailani y que ambas se querían mucho porque la conexión entre ellas se dio de forma natural. Para Aislinn Derbez esto no representaba un inconveniente, incluso sigue a Lorena en Instagram, lo cual demuestra la sana relación de amistad que llevan Mauricio y Aislinn.
Mauricio Ochmann y Lorena González se separan
Debido a sus distintos compromisos laborales y a sus escasas apariciones juntos, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible ruptura entre Mauricio Ochmann y Lorena González.
Durante un encuentro con la prensa este 3 de noviembre de 2025, Mauricio confirmó que llevaba varios meses soltero y que todo estaba bien, aunque no especificó un motivo de ruptura. Se cree que la pareja decidió separarse para enfocarse en sus carreras profesionales.