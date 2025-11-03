Publicidad

La historia de amor de Mauricio Ochmann y Lorena González

Los actores mantuvieron una relación amorosa por un año, durante ese periodo se dejaron ver enamorados en viajes por el mundo e, incluso, colaboraron profesionalmente.
lun 03 noviembre 2025 05:56 PM
Detalles-relacion-Mauricio-Ochmann-Lorena-Gonzlez
Mauricio Ochmann y Lorena Gonzalez fueron novios por más de 1 año. (Instagram - @lologlez)
¿Cómo inició la relación entre Mauricio Ochmann y Lorena González?

Mauricio Ochmann y Lorena González empezaron a salir después de conocerse por una amiga que tienen en común. Los primeros rumores sobre una posible relación aparecieron en julio de 2024, cuando sus fans comenzaron a notar un intercambio de comentarios en redes sociales.

Ese mismo mes, Lorena González confirmó su noviazgo con Mauricio Ochmann: aseguró que los dos estaban muy contentos con su relación. Pocos días después, la pareja hizo su primera aparición pública, el 23 de julio de 2024; fueron captados caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Mauricio-Ochmann-Lorena-Gonzalez
Mauricio Ochmann y Lorena González comenzaron su relación en julio de 2024, esta imagen es tomada de un corto que hicieron juntos. (Instagram - @lologlez)

En sus redes sociales, la pareja se mostraba muy cercana y cariñosa. Su primera publicación juntos la hizo Mauricio Ochmann, quien publicó historias en Instagram donde se les veía posando abrazados.

Mauricio Ochmann y Lorena González tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el cortometraje Dos noches en Bilbao, el cual fue protagonizado y producido por los dos actores, quienes dan vida a una enamorada pareja que pareciera reflejar la relación que existió entre ellos.

La relación de Lorena González con las hijas de Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann tiene dos hijas: Lorenza, la primogénita del actor, y Kailani, a quien tuvo con Aislinn Derbez . Las dos hijas de Ochmann tuvieron una relación cercana con Lorena González e incluso compartieron vacaciones familiares, una de ellas al final del año 2024, cuando viajaron a un destino nevado.

El mismo actor de A la mala confesó que Lorena González convivía con Kailani y que ambas se querían mucho porque la conexión entre ellas se dio de forma natural. Para Aislinn Derbez esto no representaba un inconveniente, incluso sigue a Lorena en Instagram, lo cual demuestra la sana relación de amistad que llevan Mauricio y Aislinn.

Hijas-Mauricio -Ochmann
Ellas son las hijas de Mauricio Ochmann, Lorenza y Kailani (Instagram - @mauochmann)

Mauricio Ochmann y Lorena González se separan

Debido a sus distintos compromisos laborales y a sus escasas apariciones juntos, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible ruptura entre Mauricio Ochmann y Lorena González.

Durante un encuentro con la prensa este 3 de noviembre de 2025, Mauricio confirmó que llevaba varios meses soltero y que todo estaba bien, aunque no especificó un motivo de ruptura. Se cree que la pareja decidió separarse para enfocarse en sus carreras profesionales.

Mauricio-Ochmann-Lorena-Gonzalez
Mauricio Ochmann declaró que lleva varios meses soltero. (Instagram - @mauochmann / @lologlez)

