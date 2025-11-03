La historia de amor de Mauricio Ochmann y Lorena González

¿Cómo inició la relación entre Mauricio Ochmann y Lorena González?

Mauricio Ochmann y Lorena González empezaron a salir después de conocerse por una amiga que tienen en común. Los primeros rumores sobre una posible relación aparecieron en julio de 2024, cuando sus fans comenzaron a notar un intercambio de comentarios en redes sociales.

Ese mismo mes, Lorena González confirmó su noviazgo con Mauricio Ochmann: aseguró que los dos estaban muy contentos con su relación. Pocos días después, la pareja hizo su primera aparición pública, el 23 de julio de 2024; fueron captados caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Mauricio Ochmann y Lorena González comenzaron su relación en julio de 2024, esta imagen es tomada de un corto que hicieron juntos. (Instagram - @lologlez)

En sus redes sociales, la pareja se mostraba muy cercana y cariñosa. Su primera publicación juntos la hizo Mauricio Ochmann, quien publicó historias en Instagram donde se les veía posando abrazados.

Mauricio Ochmann y Lorena González tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el cortometraje Dos noches en Bilbao, el cual fue protagonizado y producido por los dos actores, quienes dan vida a una enamorada pareja que pareciera reflejar la relación que existió entre ellos.