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Espectáculos

Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar”

La actriz peruana Stephanie Cayo rompe el silencio sobre los rumores de un supuesto romance con Alejandro Sanz y sus palabras dejan ver que hay algo más que amistad entre ellos.
vie 13 marzo 2026 02:15 PM
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Stephanie Cayo rompe el silencio sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz (Instagram)

La actriz peruana Stephanie Cayo, de 37 años, volvió a acaparar titulares tras hablar abiertamente sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantante español Alejandro Sanz, de 57; una relación que en las últimas semanas ha generado gran interés por la buena química que demostraron al aparecer juntos.

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Stephanie Cayo dice que "quiere cuidar" lo que tiene con Alejandro Sanz

Durante una entrevista con Caracol Radio, con la periodista Vanessa de la Torre, Stephanie Cayo fue cuestionada directamente sobre su vida sentimental y la atención mediática que ha despertado su cercanía con Alejandro Sanz, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos.

Tienes que leerlo:

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
El comentado gesto de Alejandro Sanz que confirmaría su romance con Stephanie Cayo El cantante Alejandro Sanz compartió el póster de Stephanie Cayo en la serie DOC de Netflix y ella no tardó en responderle con un mensaje lleno de elogios.

Lejos de confirmar o negar de manera directa un romance con el cantante español, Stephanie habló sobre su momento personal y dejó ver que atraviesa una etapa especial en su vida. “Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, expresó.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

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Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: ¿ahora sí es la buena?

Stephanie Cayo también explicó que sus experiencias pasadas la han llevado a manejar su vida privada con mayor cautela, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales que pueden quedar expuestas ante la opinión pública.

“Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, señaló la actriz de Club de Cuervos y Doc.

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Stephanie Cayo (Getty Images)

En la conversación Caracol Radio, la actriz reflexionó sobre lo vulnerable que puede ser una relación cuando se encuentra bajo el escrutinio público y sus palabras parecen confirmar que su "cercanía" con Alejandro Sanz va en serio.

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Candela Márquez reacciona al beso en público de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo Candela Márquez, exnovia de Alejandro Sanz, reaccionó al primer beso en público del cantante y la actriz Stephanie Cayo durante un concierto.

“Hay que cuidar todos esos procesos. Yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida, muy chiquita, pero 18 años en pareja y luego relaciones más cortas, pero nunca habían sido del medio ni nada de esto, con excepción de la anterior, entonces ya me he dado cuenta que es delicado, es exponerse demasiado y esas son las partes más vulnerables que uno tiene”, comentó.

Asimismo, explicó que actualmente prefiere canalizar esas emociones en su trabajo creativo. “Yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, en canciones, escenas, personajes, historias, y eso es lo que estoy haciendo”, agregó la actriz.

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Stephanie Cayo quiere cuidar lo que inicia con Alejandro Sanz

Las declaraciones de Stephanie Cayo sobre la forma en que quiere cuidar la etapa que vive actualmente llegan en medio de los rumores que han surgido después de que fuera vista acompañando a Alejandro Sanz en varios conciertos y eventos relacionados con la gira del cantante.

En redes sociales han circulado imágenes y videos que muestran a ambos muy cercanos, lo que alimentó las versiones de un posible romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las palabras de Stephanie Cayo y su insistencia en mantener la discreción han despertado aún más curiosidad entre el público, que sigue atento a cualquier señal sobre el verdadero vínculo entre la actriz y el reconocido cantante español.

Con información de Agencia México

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Alejandro Sanz

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