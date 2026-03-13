Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar”

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: ¿ahora sí es la buena?

Stephanie Cayo también explicó que sus experiencias pasadas la han llevado a manejar su vida privada con mayor cautela, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales que pueden quedar expuestas ante la opinión pública.

“Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, señaló la actriz de Club de Cuervos y Doc.

Stephanie Cayo (Getty Images)

En la conversación Caracol Radio, la actriz reflexionó sobre lo vulnerable que puede ser una relación cuando se encuentra bajo el escrutinio público y sus palabras parecen confirmar que su "cercanía" con Alejandro Sanz va en serio.

“Hay que cuidar todos esos procesos. Yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida, muy chiquita, pero 18 años en pareja y luego relaciones más cortas, pero nunca habían sido del medio ni nada de esto, con excepción de la anterior, entonces ya me he dado cuenta que es delicado, es exponerse demasiado y esas son las partes más vulnerables que uno tiene”, comentó.

Asimismo, explicó que actualmente prefiere canalizar esas emociones en su trabajo creativo. “Yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, en canciones, escenas, personajes, historias, y eso es lo que estoy haciendo”, agregó la actriz.