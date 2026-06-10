Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita legalmente eliminar el apellido del actor

Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de California para eliminar oficialmente el apellido "Pitt" de su nombre.
La petición fue presentada el pasado 28 de abril y convierte a la joven de 21 años en la tercera hija de la actriz en iniciar el proceso después de que sus hermanos Shiloh y Maddox tomaran la misma decisión.
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Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita eliminar el apellido del actor
Aunque la solicitud legal se hizo recientemente, Zaharahabía dejado pistas sobre esta decisión en diferentes momentos.
El pasado 17 de mayo, durante su graduación de la Universidad Spelman, en Atlanta, su nombre apareció en el programa oficial como "Zahara Marley Jolie-Pitt". Sin embargo, al subir al escenario para recibir su título en Psicología, fue presentada únicamente como "Zahara Marley Jolie".
Eso también ocurrió en agosto de 2024, cuando la joven ingresó a la hermandad Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. ella misma se presentó con su nuevo nombre.
"Mi nombre es Zahara Marley Jolie. Y he llegado desde el Estado Dorado a la ciudad llena de ángeles: Los Ángeles, California", declaró.
En el caso de sus hermanos, Shiloh obtuvo legalmente el cambio de nombre en 2024, mientras que Maddox inició recientemente el proceso legal para quitarse el apellido Pitt, algo que ya había hecho en los créditos de la película Couture, dirigida por Angelina Jolie.
Además, en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, en el que Vivienne colaboró como asistente de producción junto a su mamá, la adolescente apareció acreditada como Vivienne Jolie, aunque nunca se confirmó si realizó un cambio legal.
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La cercanía entre Zahara y Angelina Jolie
Fuentes cercanas a la familia aseguran que Angelina Jolieha acompañado de cerca cada etapa importante en la vida de Zahara.
"Angie ha estado presente en prácticamente todo: el fin de semana de mudanza, los eventos de la hermandad, las celebraciones importantes y ahora la graduación", dijo una fuente a la revista People. "Ha sido muy comprensiva y participativa. Quería que Zahara tuviera la mejor experiencia posible".
La misma fuente señaló que la actriz procura apoyar los intereses y la individualidad de cada uno de sus hijos: "Ella anima mucho a todos los niños a que acepten su individualidad. Siempre le han encantado sus diferentes personalidades, intereses y talentos", agregó. "Se esfuerza por apoyar lo que es importante para cada uno de ellos".
Por otro lado, una fuente cercana a Brad Pitt ofreció una visión distinta sobre la situación familiar: "Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental, alejándola del otro progenitor", afirmó.
En julio de 2024, otra fuente declaró a la misma publicación que Brad Pitt mantenía poco o ningún contacto con sus hijos adultos, aunque seguía teniendo derecho a visitas con los menores de edad conforme a los acuerdos establecidos tras el divorcio.