Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita legalmente eliminar el apellido del actor

Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita eliminar el apellido del actor

Aunque la solicitud legal se hizo recientemente, Zahara había dejado pistas sobre esta decisión en diferentes momentos.

Zahara y Angelina Jolie (Getty Images )

El pasado 17 de mayo, durante su graduación de la Universidad Spelman, en Atlanta, su nombre apareció en el programa oficial como "Zahara Marley Jolie-Pitt". Sin embargo, al subir al escenario para recibir su título en Psicología, fue presentada únicamente como "Zahara Marley Jolie".

Eso también ocurrió en agosto de 2024, cuando la joven ingresó a la hermandad Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. ella misma se presentó con su nuevo nombre.

"Mi nombre es Zahara Marley Jolie. Y he llegado desde el Estado Dorado a la ciudad llena de ángeles: Los Ángeles, California", declaró.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premiere de "Eternals" en Londres (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

En el caso de sus hermanos, Shiloh obtuvo legalmente el cambio de nombre en 2024, mientras que Maddox inició recientemente el proceso legal para quitarse el apellido Pitt, algo que ya había hecho en los créditos de la película Couture, dirigida por Angelina Jolie.

Además, en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, en el que Vivienne colaboró como asistente de producción junto a su mamá, la adolescente apareció acreditada como Vivienne Jolie, aunque nunca se confirmó si realizó un cambio legal.