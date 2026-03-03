Candela Márquez reacciona al beso en público de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

El momento sucedió en pleno concierto cuando Alejandro Sanz se acercó a Stephanie Cayo entre el público y los asistentes que grabaron el episodio captaron cómo el cantante la besó en la boca ante los miles de presentes.

El video se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales y para muchos terminó por confirmar lo que ya se sospechaba: una relación entre ambos, luego de que surgieran rumores cuando Stephanie Cayo comenzó a acompañarlo en varias fechas de su gira por Latinoamérica.

Stephanie Cayo (Getty Images)

De acuerdo con la periodista española Leticia Requejo, Candela Márquez estaba al tanto de la amistad de la peruana con el cantante y de hecho, la conocía desde hace tiempo, sin embargo, le sorprendió la rapidez con la que Sanz inició una nueva relación, por lo que no lo habría tomado del todo bien.

Según la periodista, Márquez habría reconocido en un comentario que “ella tenía razón” respecto a sus inquietudes sobre la relación entre el cantante y Cayo, al mismo tiempo que en redes sociales compartió mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas sobre el momento que está viviendo.



Por otra parte, Requejo aseguró que una de las justificaciones que el cantautor le comunicó a Candela en diciembre pasado para finalizar la relación, fue que necesitaba tiempo solo para enfocarse en su autoconocimiento.