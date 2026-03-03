El beso entre Alejandro Sanz y la actriz peruana, Stephanie Cayo , durante uno de sus conciertos en Ecuador, que no tardó en hacerse viral y con el que finalmente confirmaron su relación luego de semanas de rumores, ya provocó una reacción pública en Candela Márquez, expareja del cantante español.
Candela Márquez reacciona al beso en público de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
El momento sucedió en pleno concierto cuando Alejandro Sanz se acercó a Stephanie Cayo entre el público y los asistentes que grabaron el episodio captaron cómo el cantante la besó en la boca ante los miles de presentes.
El video se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales y para muchos terminó por confirmar lo que ya se sospechaba: una relación entre ambos, luego de que surgieran rumores cuando Stephanie Cayo comenzó a acompañarlo en varias fechas de su gira por Latinoamérica.
De acuerdo con la periodista española Leticia Requejo, Candela Márquez estaba al tanto de la amistad de la peruana con el cantante y de hecho, la conocía desde hace tiempo, sin embargo, le sorprendió la rapidez con la que Sanz inició una nueva relación, por lo que no lo habría tomado del todo bien.
Según la periodista, Márquez habría reconocido en un comentario que “ella tenía razón” respecto a sus inquietudes sobre la relación entre el cantante y Cayo, al mismo tiempo que en redes sociales compartió mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas sobre el momento que está viviendo.
Por otra parte, Requejo aseguró que una de las justificaciones que el cantautor le comunicó a Candela en diciembre pasado para finalizar la relación, fue que necesitaba tiempo solo para enfocarse en su autoconocimiento.
El historial sentimental reciente de Alejandro Sanz tras su ruptura con Candela Márquez
La vida amorosa de Alejandro Sanz ha estado bajo constante escrutinio desde que confirmó su ruptura con Candela Márquez, una relación que, aunque discreta, se hizo pública en medio de una etapa personal compleja para el cantante.
Tras el fin de su relación, el intérprete de Corazón Partío optó por mantener un perfil bajo en lo sentimental, enfocándose en su gira internacional y en nuevos proyectos musicales.
Sin embargo, cada aparición pública y cada interacción en redes sociales comenzaron a ser analizadas por sus seguidores, atentos a cualquier señal de un nuevo romance.
En los últimos meses, su cercanía con la actriz peruana Stephanie Cayo empezó a generar comentarios, especialmente después de que coincidieran en distintos eventos y fechas de su tour. Aunque ninguno de los dos confirmó una relación formal, las imágenes compartidas en redes y la complicidad evidente en escenarios y backstage alimentaron las especulaciones.