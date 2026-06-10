Ángela Aguilar reaparece con impresionante anillo de diamantes, supuesto regalo de Christian Nodal por su aniversario

La cantante apareció recientemente luciendo varios anillos de diamantes, entre ellos una pieza con un diamante rosa con piedras engarzadas que rápidamente generó conversación en redes sociales. Aunque ni ella ni Nodal han confirmado el origen de las joyas, los fans de la pareja especulan que podrían tratarse de un regalo de aniversario por parte del intérprete de regional mexicano.

Ángela Aguilar presume su nuevo anillo de diamantes. (Instagram)

Las imágenes comenzaron a circular después de una aparición pública relacionada con un concierto de Nodal, donde el accesorio llamó la atención por su diseño y tamaño.

Las versiones sobre el origen de la joya cobraron fuerza después de que el comunicador Alex Rodríguez asegurara haber hablado con fuentes cercanas a la pareja, quienes señalaron que el anillo habría sido un obsequio de aniversario entregado por Christian Nodal días antes de una fecha significativa para ambos.

Según estas versiones, la pieza está elaborada en oro rosa y cuenta con diamantes dispuestos en forma floral, un diseño que se suma a la ya conocida colección de joyas de la cantante.

Ángela Aguilar con su nuevo anillo de diamantes. (Instagram)

Las fotografías rápidamente se viralizaron y generaron miles de comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes interpretaron el gesto como una muestra más de la solidez de su relación.