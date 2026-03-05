El comentado gesto de Alejandro Sanz que confirmaría su romance con Stephanie Cayo

Durante el reciente concierto de Alejandro Sanzen Perú, la actriz Stephanie Cayo fue vista entre el público y, más tarde, apareció brevemente en el escenario junto al cantante, un gesto que muchos fans interpretaron como una posible confirmación de su relación.
El momento ocurrió durante la última canción de su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima. El artista se acercó al área de backstage, donde se encontraba la peruana, y la invitó a subir al escenario. Frente a miles de asistentes, la abrazó durante algunos segundos mientras interpretaba “Corazón partío”, una escena que fue proyectada en las pantallas del recinto y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Publicidad
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo intercambian mensajes en redes
Tras la aparición de Stephanie Cayo en el escenario, la pareja parece ya no ocultar lo que siente. Esto quedó aún más claro en su más reciente interacción en redes sociales, donde ambos intercambiaron mensajes que no pasaron desapercibidos para sus seguidores y que reforzaron las versiones sobre su romance.
El intérprete de “Amiga mía” compartió en sus historias de Instagram el póster de Stephanie Cayo como parte del elenco de la serie DOC, de Netflix. En la producción, la actriz da vida a una de las protagonistas, la doctora Julia Jasso.
Sobre la imagen, el cantante escribió la palabra “mañana” y añadió un emoji de corazón, un gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra pública de apoyo y cariño hacia la actriz.
Los comentarios a la publicación no tardaron en aparecer y, entre ellos, destacó el de la propia Stephanie Cayo. La actriz peruana también aprovechó para elogiar al cantante, quien sigue llenando foros en varios países con su gira mundial ¿Y Ahora Qué?.
Cayo respondió a la historia de Instagram de Sanz con un mensaje directo: “Y tú, tremendo concierto en Rosario mañana”, acompañado de un emoji de carita enamorada con corazones. Su reacción fue interpretada por muchos seguidores como otra muestra de la cercanía entre ambos.
Publicidad
Los primeros rumores de romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Los rumores sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comenzaron luego de que ambos fueran vistos compartiendo varios momentos juntos durante la reciente gira del cantante por Latinoamérica.
La actriz peruana, de 37 años, acompañó al intérprete español, de 57, en distintas fechas de sus presentaciones en Ecuador y Colombia, una cercanía que no pasó desapercibida entre fans y medios, quienes comenzaron a especular que entre ambos podría existir algo más que una simple amistad.
De acuerdo con imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, la actriz habría asistido a varios de los conciertos que el cantante ofreció el 14 y 15 de febrero. En los videos se le observa en zonas cercanas al escenario y con accesos que normalmente no están disponibles para el público general.
Durante la emisión, se aseguró que la presencia constante de Cayo en los shows del artista, así como la interacción que ambos mantienen en redes sociales, ha alimentado las versiones de que su relación podría ir más allá de una amistad.
Las imágenes también muestran a la actriz dentro de un área privilegiada del Movistar Arena de Colombia durante el concierto del 14 de febrero, Día de San Valentín. En las imágenes aparece conviviendo con integrantes del equipo del cantante e incluso posando junto a él con naturalidad, lo que evidenciaría la cercanía entre ambos. Según el programa, su acceso al recinto parecía similar al del staff del artista.