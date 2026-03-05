El comentado gesto de Alejandro Sanz que confirmaría su romance con Stephanie Cayo

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo intercambian mensajes en redes

Tras la aparición de Stephanie Cayo en el escenario, la pareja parece ya no ocultar lo que siente. Esto quedó aún más claro en su más reciente interacción en redes sociales, donde ambos intercambiaron mensajes que no pasaron desapercibidos para sus seguidores y que reforzaron las versiones sobre su romance.

Mensaje de Alejandro Sanz (Instagram)

El intérprete de “Amiga mía” compartió en sus historias de Instagram el póster de Stephanie Cayo como parte del elenco de la serie DOC, de Netflix. En la producción, la actriz da vida a una de las protagonistas, la doctora Julia Jasso.

Sobre la imagen, el cantante escribió la palabra “mañana” y añadió un emoji de corazón, un gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra pública de apoyo y cariño hacia la actriz.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Los comentarios a la publicación no tardaron en aparecer y, entre ellos, destacó el de la propia Stephanie Cayo. La actriz peruana también aprovechó para elogiar al cantante, quien sigue llenando foros en varios países con su gira mundial ¿Y Ahora Qué?.

Cayo respondió a la historia de Instagram de Sanz con un mensaje directo: “Y tú, tremendo concierto en Rosario mañana”, acompañado de un emoji de carita enamorada con corazones. Su reacción fue interpretada por muchos seguidores como otra muestra de la cercanía entre ambos.