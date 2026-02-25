¿Nuevo amor? Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo desatan rumores de romance

La gira de Alejandro Sanz por Latinoamérica no solo ha llamado la atención por sus conciertos con localidades agotadas, sino también por los rumores de un posible romance con la actriz Stephanie Cayo. Ambos han sido relacionados tras mostrar una notable cercanía durante las presentaciones del cantante en Guayaquil, Ecuador, y en Bogotá, Colombia.
Ahora, la especulación crece aún más con la llegada del intérprete de “Amiga mía” a Lima. El artista aterrizó en la capital de Perú varios días antes de su concierto en el Estadio Nacional, un adelanto que encendió de inmediato las versiones de la prensa de espectáculos, que vincula su arribo anticipado con su cada vez más comentada cercanía con la peruana.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo desatan rumores de romance
Los rumores sobre un posible romance entre Alejandro SanzyStephanie Cayo continúan creciendo tras ser vistos compartiendo varios momentos juntos durante la reciente gira del cantante por Latinoamérica.
La actriz peruana de 37 años acompañó al cantante español, de 57, en distintas fechas de sus presentaciones en Ecuador y Colombia, una cercanía que no pasó desapercibida para fans y medios, quienes comenzaron a especular que entre ambos podría existir algo más que una simple amistad.
De acuerdo con imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, la actriz Stephanie Cayo habría acompañado a Alejandro Sanz en varios conciertos realizados el 14 y 15 de febrero. En el video se le observa en zonas cercanas al escenario y con accesos que normalmente no están disponibles para el público general.
Durante la emisión, Medina aseguró que la presencia constante de la actriz en los shows del cantante, así como la interacción entre ambos en redes sociales, alimenta las versiones de que su relación podría ir más allá de una amistad.
El reportaje muestra a Cayo dentro de un área privilegiada del Movistar Arena de Colombia durante el concierto del 14 de febrero, Día de San Valentín. Además, aparece conviviendo con integrantes del equipo del artista y posando junto al propio Sanz con total naturalidad, lo que evidenciaría la cercanía entre ambos. Según el programa, incluso parecía tener acceso similar al del staff del cantante.
En medio de la creciente especulación, Sanz publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una posible referencia a su momento personal. Tras llegar a Lima, el artista escribió: “Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”, publicación que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores.
La reacción de Alejandro Sanz cuando se le preguntó por Stephanie Cayo
Alejandro Sanz llegó a Lima varios días antes de los conciertos que ofrecerá el 25 y 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional. Sin embargo, más allá de la emoción por su gira, ¿Y ahora qué?, la atención se ha concentrado en los rumores sobre un posible romance con la actriz Stephanie Cayo.
Durante su primer día en la capital peruana,el cantantefue captado visitando un reconocido restaurante en Miraflores, donde conversó brevemente con la prensa sobre el cariño que ha recibido del público.
“Me siento de maravilla, la verdad. Gran casa”, expresó el cantante con una sonrisa al referirse a la cálida bienvenida de sus fans. Sin embargo, la conversación cambió rápidamente cuando un reportero le preguntó por su cercanía con la actriz peruana Stephanie Cayo.
“Vemos que Stephanie es muy amiga tuya… ¿qué tal con ella?, ¿cuánto tiempo de amistad tienen?”, le consultaron. Ante la pregunta, el artista evitó responder directamente y se limitó a sonreír de manera cordial antes de continuar saludando a sus seguidores y entrar al lugar, dejando intactos los rumores.
Esta no es la primera vez que Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son relacionados sentimentalmente. Los rumores comenzaron en 2023, cuando surgieron las primeras especulaciones, aunque en ese momento la actriz negó cualquier romance y aclaró que entre ellos solo existía una amistad.
Cayo ha tenido relaciones mediáticas anteriormente, entre ellas con el actor español Maxi Iglesias y con el mexicano Sebastián Zurita, además de su matrimonio con el empresario estadounidense Chad Campbell. Por su parte, Sanz terminó su relación con la actriz Candela Márquez a finales de 2025.