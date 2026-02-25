¿Nuevo amor? Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo desatan rumores de romance

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo desatan rumores de romance

Los rumores sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan creciendo tras ser vistos compartiendo varios momentos juntos durante la reciente gira del cantante por Latinoamérica.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

La actriz peruana de 37 años acompañó al cantante español, de 57, en distintas fechas de sus presentaciones en Ecuador y Colombia, una cercanía que no pasó desapercibida para fans y medios, quienes comenzaron a especular que entre ambos podría existir algo más que una simple amistad.

De acuerdo con imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, la actriz Stephanie Cayo habría acompañado a Alejandro Sanz en varios conciertos realizados el 14 y 15 de febrero. En el video se le observa en zonas cercanas al escenario y con accesos que normalmente no están disponibles para el público general.

Stephanie Cayo (Instagram)

Durante la emisión, Medina aseguró que la presencia constante de la actriz en los shows del cantante, así como la interacción entre ambos en redes sociales, alimenta las versiones de que su relación podría ir más allá de una amistad.

El reportaje muestra a Cayo dentro de un área privilegiada del Movistar Arena de Colombia durante el concierto del 14 de febrero, Día de San Valentín. Además, aparece conviviendo con integrantes del equipo del artista y posando junto al propio Sanz con total naturalidad, lo que evidenciaría la cercanía entre ambos. Según el programa, incluso parecía tener acceso similar al del staff del cantante.



Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí. ❤️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 24, 2026

En medio de la creciente especulación, Sanz publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una posible referencia a su momento personal. Tras llegar a Lima, el artista escribió: “Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”, publicación que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores.