La colaboración más inesperada: Rosalía presenta 'La Perla' junto a Yahritza y Su Esencia

La inclusión de Yahritza y Su Esencia en LUX ha generado sorpresa y debate. El trío, formado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, se hizo viral en 2022 con el tema “Soy El Único”, que alcanzó el número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Su estilo, marcado por el regional mexicano contemporáneo y letras melancólicas, les ganó una base sólida de seguidores en Estados Unidos y México. Sin embargo, en 2023 enfrentaron una fuerte polémica tras declarar en una entrevista que preferían la comida estadounidense y que no les gustaba el ruido de la Ciudad de México.

Las frases “puro chicken nuggets” y “no me gusta despertarme con sirenas” desataron una ola de críticas en redes sociales.

Yahritza y Su esencia. (¡Getty Images )

A pesar de ese contexto, Rosalía decidió convocarlos para “La Perla”, una canción de 3:15 minutos que explora la vulnerabilidad desde una perspectiva espiritual y vocal. Según fuentes cercanas a la producción, el contacto se realizó a través de Sony Music, que representa a ambos artistas. Rosalía habría escuchado a Yahritza en una playlist curada por productores latinos y quedó impresionada por la sensibilidad vocal de la joven cantante.

El tema fue grabado en Barcelona y Los Ángeles, y representa un punto de encuentro entre el flamenco experimental de Rosalía y el sierreño emocional de Yahritza.