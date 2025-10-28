Publicidad

La colaboración más inesperada: Rosalía presenta 'La Perla' junto a Yahritza y Su Esencia

Rosalía presentó LUX, su nuevo álbum en el que incluye varias colaboraciones, entre ellas una con Yahritza y Su Esencia.
mar 28 octubre 2025 12:36 PM
rosalia.jpg
Rosalía (Getty Images)

La cantante española Rosalía inició la era LUX, su cuarto álbum de estudio, con el lanzamiento de “Berghain”, un tema experimental junto a Björk e Yves Tumor que fusiona techno, flamenco y coros operísticos en alemán, español e inglés.

El disco, que será lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records, incluirá 18 canciones divididas en cuatro movimientos y colaboraciones destacadas como “Berghain”, “La Rumba del Perdón” con Estrella Morent y Sílvia Pérez Cruz, y “La Perla”, una pieza que une a Rosalía con el grupo mexicano-estadounidense Yahritza y Su Esencia.

La inclusión de Yahritza y Su Esencia en LUX ha generado sorpresa y debate. El trío, formado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, se hizo viral en 2022 con el tema “Soy El Único”, que alcanzó el número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Su estilo, marcado por el regional mexicano contemporáneo y letras melancólicas, les ganó una base sólida de seguidores en Estados Unidos y México. Sin embargo, en 2023 enfrentaron una fuerte polémica tras declarar en una entrevista que preferían la comida estadounidense y que no les gustaba el ruido de la Ciudad de México.

Las frases “puro chicken nuggets” y “no me gusta despertarme con sirenas” desataron una ola de críticas en redes sociales.

NFL x Neon16 PLC Mixtape Listening Session
Yahritza y Su esencia. (¡Getty Images )

A pesar de ese contexto, Rosalía decidió convocarlos para “La Perla”, una canción de 3:15 minutos que explora la vulnerabilidad desde una perspectiva espiritual y vocal. Según fuentes cercanas a la producción, el contacto se realizó a través de Sony Music, que representa a ambos artistas. Rosalía habría escuchado a Yahritza en una playlist curada por productores latinos y quedó impresionada por la sensibilidad vocal de la joven cantante.

El tema fue grabado en Barcelona y Los Ángeles, y representa un punto de encuentro entre el flamenco experimental de Rosalía y el sierreño emocional de Yahritza.

LUX, el nuevo disco de Rosalía

LUX es descrito como un proyecto sinfónico, místico y profundamente femenino, grabado con la London Symphony Orchestra y enfocado en temas de mística femenina, transformación y espiritualidad.

La artista catalana, que ganó cuatro Grammy Latinos por Motomami en 2022, incluyendo Álbum del Año, ha definido este nuevo trabajo como una transformación espiritual en cuatro movimientos. Además de las colaboraciones mencionadas, el álbum incluirá temas como “Mundo Nuevo”, “De Madrugá” y “La Llama”, y será presentado con fiestas de preescucha en ciudades como Madrid, Nueva York y Ciudad de México, además de un cortometraje dirigido por Nicolás Méndez.

Rosalía ha consolidado una carrera internacional con éxitos como “Malamente”, “Pienso en tu mirá”, “Con altura”, “Despechá” y “Saoko”. Su estilo híbrido entre flamenco, reguetón, electrónica y música clásica la ha convertido en una de las artistas más influyentes del siglo XXI.

