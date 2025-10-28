La colaboración más inesperada: Rosalía presenta 'La Perla' junto a Yahritza y Su Esencia

La cantante española Rosalía inició la era LUX, su cuarto álbum de estudio, con el lanzamiento de “Berghain”, un tema experimental junto a Björk e Yves Tumor que fusiona techno, flamenco y coros operísticos en alemán, español e inglés.
El disco, que será lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records, incluirá 18 canciones divididas en cuatro movimientos y colaboraciones destacadas como “Berghain”, “La Rumba del Perdón” con Estrella Morent y Sílvia Pérez Cruz, y “La Perla”, una pieza que une a Rosalía con el grupo mexicano-estadounidense Yahritza y Su Esencia.