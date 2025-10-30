La cantante española Rosalía, quien está de gira promocional en México con su más reciente producción discográfica LUX, protagonizó un momento inesperado que encantó a sus seguidores: fue captada cenando en el popular restaurante capitalino La Casa de Toño, en la sucursal de Parque Delta.
Rosalía causa furor al cenar en La Casa de Toño: pidió pozole y agua de horchata
Rosalía causa furor al cenar en La Casa de Toño
Según reportes, Rosalía entró al establecimiento acompañada del grupo Latin Mafia y algunos amigos, y fue fluida la informalidad de su visita: la velada se transmitió en vivo a través de TikTok, y los clips se volvieron virales rápidamente.
La artista pidió platos típicos como pozole y flautas, acompañados de agua de horchata. Al probar los platillos, se mostró entusiasta y preguntaba con curiosidad:
“Bueno, vamos a probar esto… ¿cómo se llama?”. En otro momento bromeó con acento español: “Sí se antojan tacos, tío… Quiero unos tacos”.
La presencia de Rosalía sorprendió tanto al personal del restaurante como a los comensales. La sucursal de La Casa de Toño está abierta las 24 horas y es muy concurrida tanto por locales como por turistas, lo cual incrementó la emoción del momento.
Se destacó que, al ofrecérsele un sope, la cantante admitió entre risas que no tolera muy bien la comida picante, lo que generó un ambiente de simpatía entre los presentes.
@gust0rr Rosalía disfruta de un buen pozole después del listening party de LUX en CDMX… ¡y le ha encantado! . STREAM LUX: NOVIEMBRE 07🕊️ #rosalia #lux #rosaliamotomami #berghain ♬ original sound - gust0rr
¿Qué hace Rosalía en México?
Rosalía se encuentra en México como parte de la promoción de su nuevo álbum LUX, que será lanzado el 7 de noviembre de 2025.
Durante su estancia en el país, la artista española ha realizado diversas actividades con medios y seguidores para presentar este proyecto, que marca una nueva etapa en su carrera tras el éxito de Motomami.
El objetivo de su visita en la capital mexicana no fue sólo promocionar música, sino también experimentar juntos un momento colectivo previo al debut mundial de LUX.