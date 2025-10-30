Rosalía causa furor al cenar en La Casa de Toño: pidió pozole y agua de horchata

Rosalía causa furor al cenar en La Casa de Toño

Según reportes, Rosalía entró al establecimiento acompañada del grupo Latin Mafia y algunos amigos, y fue fluida la informalidad de su visita: la velada se transmitió en vivo a través de TikTok, y los clips se volvieron virales rápidamente.

La artista pidió platos típicos como pozole y flautas, acompañados de agua de horchata. Al probar los platillos, se mostró entusiasta y preguntaba con curiosidad:

“Bueno, vamos a probar esto… ¿cómo se llama?”. En otro momento bromeó con acento español: “Sí se antojan tacos, tío… Quiero unos tacos”.



La presencia de Rosalía sorprendió tanto al personal del restaurante como a los comensales. La sucursal de La Casa de Toño está abierta las 24 horas y es muy concurrida tanto por locales como por turistas, lo cual incrementó la emoción del momento.

Se destacó que, al ofrecérsele un sope, la cantante admitió entre risas que no tolera muy bien la comida picante, lo que generó un ambiente de simpatía entre los presentes.