Rosalía confirma su gira LUX Tour 2026 en México: estas son las fechas y ciudades

Rosalia promociona su nuevo álbum ‘LUX’

Avanzando hacia su nueva era, el 29 de octubre de 2025 organizó la primera listening party mundial de LUX en Ciudad de México, donde fans seleccionados escucharon el álbum en exclusiva antes de su lanzamiento oficial. Rosalía asistió personalmente, compartiendo detalles sobre su inspiración en mujeres santas y temas de vulnerabilidad, lo que fomentó conexiones directas con la prensa y seguidores locales, contribuyendo a romper récords de streaming en Latinoamérica al debut del disco.

Rosalía (Getty Images)

Estas visitas no solo han impulsado métricas comerciales, como los 440.000 asistentes y 30,4 millones de dólares recaudados en Motomami World Tour, sino que han enriquecido su evolución de sonidos urbanos a experimentales, con impactos en premios y colaboraciones regionales.

El lanzamiento de LUX también ha generado controversias. Rosalía fue criticada por supuesta “apropiación cultural” en algunos de sus temas, particularmente por el uso de elementos latinos como ritmos de bulería y referencias en canciones como “La Perla”, con acusaciones en TikTok de beneficiarse de culturas sin contexto histórico; la artista respondió expresando “amor y respeto” hacia Latinoamérica y figuras como Bad Bunny, enfatizando que su intención es unir influencias.

En lo personal, Rosalía atraviesa un periodo de introspección. Tras su ruptura con Rauw Alejandro en julio de 2023, se ha declarado en una etapa de calma y celibato voluntario, explicando en entrevistas de octubre y noviembre de 2025 que su prioridad es ella misma, su arte y su tiempo, influida por el estrés laboral que baja su líbido. La artista no tiene hijos y ha señalado que su prioridad actual es su carrera y su búsqueda personal de “luz interior”.

Rosalía, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el 25 de septiembre de 1992, irrumpió en la escena internacional con El Mal Querer (2018), un álbum que fusiona flamenco con sonidos urbanos y le valió un Grammy Latino al Álbum del Año, además de un Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Con Motomami (2022) consolidó su estatus global, experimentando con géneros como reguetón, trap y bolero, y ganando otro Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Ha ganado en total dos Premios Grammy y doce Latin Grammy, junto con múltiples premios Billboard y MTV, y se ha presentado en los principales festivales del mundo.

El LUX Tour 2026 promete ser un hito en la carrera de Rosalía, combinando su nueva propuesta artística con la energía de sus presentaciones en vivo. México, que ya ha sido testigo de su magnetismo en el escenario a lo largo de años pivotales, volverá a recibirla en tres de sus ciudades más importantes.

Entre la expectación por su música y las polémicas que la rodean, Rosalía reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes y arriesgadas de la música contemporánea.