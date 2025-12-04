Rosalía confirma su gira LUX Tour 2026 en México: estas son las fechas y ciudades

La cantante española Rosalíaanunció oficialmente que su gira mundial para presentar su cuarto álbum, LUX, llegará a México en agosto de 2026. Tras semanas de expectativa, la artista reveló las fechas y lugares donde se presentará: Arena VFG de Guadalajara, el 15 de agosto, Arena Monterrey, el 19 de agosto y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, el 24 y 26 de agosto.
El 4 de diciembre de 2025, Rosalía confirmó la gira mediante un video en Spotify, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y adelantando que el tour sería uno de los más ambiciosos de su carrera, con 42 conciertos en 17 países, producido por Live Nation y comenzando el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia.
Rosalía regresa a la escena musical con 'LUX'
LUX, lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records, ha sido grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason y explora temas de luz, fe y renacimiento, fusionando composición clásica, pop global e intimidad espiritual; la crítica lo ha recibido con entusiasmo, destacando su originalidad y el riesgo artístico tras el éxito de Motomami (2022), con canciones en 13 idiomas como español, inglés, latín, alemán, ucraniano y árabe.
México ha sido un pilar clave en la trayectoria de Rosalía, con visitas que han marcado hitos en su evolución artística y consolidado su conexión con el público latinoamericano. Su primera incursión significativa en el país fue en 2019, cuando se presentó en el Festival Ceremonia en el Foro Pegaso de Toluca, atrayendo a alrededor de 40.000 personas y demostrando su capacidad para fusionar flamenco con sonidos urbanos en un contexto festivalero.
En 2022, como parte de su Motomami World Tour, regresó con tres conciertos en agosto: el 14 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 17 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 19 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey. Estas presentaciones, producidas por Live Nation y Ocesa, agotaron boletos rápidamente, impulsaron las ventas globales de Motomami, que debutó en el número 1 de Spotify Global y en el top 40 de Billboard, y le valieron nominaciones adicionales a los Grammy, reforzando su imagen como innovadora en el pop experimental.
El 2023 trajo dos eventos emblemáticos. Primero, el 2 de abril, cerró el AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario de Ciudad de México, donde se presentó a las 23:00 horas en el escenario principal ante miles de asistentes, atrayendo atención por su setlist que mezclaba flamenco, reguetón y bolero, y consolidando su estatus en festivales regionales justo antes de lanzar sencillos clave post-Motomami.
Luego, el 28 de abril de 2023, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como cierre de su Motomami World Tour. Iniciando a las 20:00 horas, reunió a más de 200.000 personas, una de las mayores convocatorias en la historia del lugar, y fue considerado un hito cultural que posicionó a Rosalía como embajadora global del pop español, generando cobertura internacional y elevando su narrativa artística en Latinoamérica.
Rosalia promociona su nuevo álbum ‘LUX’
Avanzando hacia su nueva era, el 29 de octubre de 2025 organizó la primera listening party mundial de LUX en Ciudad de México, donde fans seleccionados escucharon el álbum en exclusiva antes de su lanzamiento oficial. Rosalíaasistió personalmente, compartiendo detalles sobre su inspiración en mujeres santas y temas de vulnerabilidad, lo que fomentó conexiones directas con la prensa y seguidores locales, contribuyendo a romper récords de streaming en Latinoamérica al debut del disco.
Estas visitas no solo han impulsado métricas comerciales, como los 440.000 asistentes y 30,4 millones de dólares recaudados en Motomami World Tour, sino que han enriquecido su evolución de sonidos urbanos a experimentales, con impactos en premios y colaboraciones regionales.
El lanzamiento de LUX también ha generado controversias. Rosalía fue criticada por supuesta “apropiación cultural” en algunos de sus temas, particularmente por el uso de elementos latinos como ritmos de bulería y referencias en canciones como “La Perla”, con acusaciones en TikTok de beneficiarse de culturas sin contexto histórico; la artista respondió expresando “amor y respeto” hacia Latinoamérica y figuras como Bad Bunny, enfatizando que su intención es unir influencias.
En lo personal, Rosalía atraviesa un periodo de introspección. Tras su ruptura con Rauw Alejandro en julio de 2023, se ha declarado en una etapa de calma y celibato voluntario, explicando en entrevistas de octubre y noviembre de 2025 que su prioridad es ella misma, su arte y su tiempo, influida por el estrés laboral que baja su líbido. La artista no tiene hijos y ha señalado que su prioridad actual es su carrera y su búsqueda personal de “luz interior”.
Rosalía, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) el 25 de septiembre de 1992, irrumpió en la escena internacional con El Mal Querer (2018), un álbum que fusiona flamenco con sonidos urbanos y le valió un Grammy Latino al Álbum del Año, además de un Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Con Motomami (2022) consolidó su estatus global, experimentando con géneros como reguetón, trap y bolero, y ganando otro Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Ha ganado en total dos Premios Grammy y doce Latin Grammy, junto con múltiples premios Billboard y MTV, y se ha presentado en los principales festivales del mundo.
El LUX Tour 2026 promete ser un hito en la carrera de Rosalía, combinando su nueva propuesta artística con la energía de sus presentaciones en vivo. México, que ya ha sido testigo de su magnetismo en el escenario a lo largo de años pivotales, volverá a recibirla en tres de sus ciudades más importantes.
Entre la expectación por su música y las polémicas que la rodean, Rosalía reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes y arriesgadas de la música contemporánea.