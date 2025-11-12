Rosalía sorprende al confesar que está viviendo una etapa de celibato

Rosalía comparte un extraño sueño

Entre risas, Rosalía también confesó que tuvo un sueño en el que tuvo un orgasmo, por lo que bromeó si eso contaba: “Aunque ayer tuve un sueño muy curioso; me desperté muy lúcida, muy consciente de tener un orgasmo. No es tan habitual; en mi vida me ha pasado unas cinco o seis veces”, aseguró.



La cantante reflexionó sobre el sueño: “Es una cuestión poética. Si ha pasado o no, yo en mi mente… hay gente que piensa que es posible”, agregó.

En una entrevista anterior con Radio Noia, Rosalía ya había abordado el tema de su abstinencia: “Ahora mismo estoy soltera y soy ‘volcel’, es decir, practico el celibato voluntario. En este momento, mi prioridad soy yo, mi arte y mi tiempo”, declaró la cantante.

Sin embargo, su decisión no está relacionada con motivos religiosos. La Motomami explicó que se trata más bien de una elección personal relacionada con su manera de enfrentar uno de sus mayores temores: la soledad. “Lucho mucho con sentirme sola. Realmente no me gusta la soledad. Me encanta el afecto. Creo que siempre necesito creer que existe la posibilidad de tener fe en el amor”, compartió en una entrevista con The New York Times.