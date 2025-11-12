Rosalía sorprende al confesar que está viviendo una etapa de celibato

Rosalíaatraviesa una etapa de intensa actividad profesional. Un día se le ve disfrutando de un pozole en la Ciudad de México y, al siguiente, ya está de regreso en España para continuar con la promoción de su nuevo álbum, LUX.
Más allá de su nuevo material, la cantante ha dado de qué hablar recientemente al confesar en una entrevista que atraviesa una etapa de celibato.
Rosalía confiesa que vive una etapa de celibato
Rosalíafue invitada al programa de RTVE La Revuelta, donde además de compartir detalles sobre el proceso creativo de su nuevo álbum LUX, sorprendió al público con revelaciones personales que rápidamente se viralizaron.
El conductor David Broncano le preguntó a la cantante cuántas relaciones sexuales había tenido en los últimos 30 días, a lo que Rosalía respondió sin dudar: “cero”. Una contundente respuesta que sorprendió tanto al presentador como al público.
“Creo que va por épocas, pero en mi caso, por ejemplo, yo la llevo a una época de celibato. Cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, por lo que sea, mi libido baja mucho”, explicó. “Me afecta trabajar a unos niveles muy heavys de exigencia hace que mi estrés suba mucho, el cortisol sube y todo cambia”, agregó.
Rosalía comparte un extraño sueño
Entre risas, Rosalíatambién confesó que tuvo un sueño en el que tuvo un orgasmo, por lo que bromeó si eso contaba: “Aunque ayer tuve un sueño muy curioso; me desperté muy lúcida, muy consciente de tener un orgasmo. No es tan habitual; en mi vida me ha pasado unas cinco o seis veces”, aseguró.
La cantante reflexionó sobre el sueño: “Es una cuestión poética. Si ha pasado o no, yo en mi mente… hay gente que piensa que es posible”, agregó.
En una entrevista anterior con Radio Noia, Rosalía ya había abordado el tema de su abstinencia: “Ahora mismo estoy soltera y soy ‘volcel’, es decir, practico el celibato voluntario. En este momento, mi prioridad soy yo, mi arte y mi tiempo”, declaró la cantante.
Sin embargo, su decisión no está relacionada con motivos religiosos. La Motomami explicó que se trata más bien de una elección personal relacionada con su manera de enfrentar uno de sus mayores temores: la soledad. “Lucho mucho con sentirme sola. Realmente no me gusta la soledad. Me encanta el afecto. Creo que siempre necesito creer que existe la posibilidad de tener fe en el amor”, compartió en una entrevista conThe New York Times.