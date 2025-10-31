Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Rosalía ama México y todo lo que ha hecho en su visita lo confirma

Rosalía escogió la CDMX como su primer destino para presentar su nuevo álbum y todo lo que ha hecho en la ciudad ha sido prueba de por qué ama México (y nosotros a ella).
vie 31 octubre 2025 02:21 PM
rosalía_lead.jpg
Rosalía con Latin Mafia en la Ciudad de México (Instagram @luisdiazz)

Después de especulaciones, misterio y una que otra pista, Rosalía finalmente confirmó el pasado 20 de octubre el lanzamiento de su nuevo álbum LUX. Sus fans estaban emocionados por lo que estaba por venir, pero el Habemus álbum nadie se lo esperaba y nos tiene emocionadisimos la nueva etapa de la cantante catalana.

Que la Ciudad de México se haya convertido en el primer país en escuchar LUX confirma el amor de Rosalía por sus fans mexicanos. El listening party, donde la artista compartió por primera vez su nuevo proyecto, tuvo lugar en el Antiguo Hotel Reforma. Cientos de fans tuvieron la suerte de asistir y ser testigos de los tres años de trabajo que la cantante le dedicó a este álbum.

Publicidad

Todo lo que hizo Rosalía en su visita a la CDMX

El día que Rosalía anunció a través de Instagram su nuevo álbum, los fans de Latin Mafia no tardaron en notar los comentarios de los hermanos en su post y, automáticamente, empezaron a especular sobre una posible colaboración entre el grupo mexicano y la cantante española. Aunque todavía no sabemos si tendrán una canción juntos o no, lo que nadie esperaba era que, después de la listening party, veríamos a todos disfrutando de un buen pozole en el icónico restaurante mexicano La Casa de Toño.

rosalía_en_la_casa_de_toño
Rosalía y Latin Mafia en La Casa de Toño (Instagram @directony)

Pozole, tostadas, flautas, tacos, enchiladas, enfrijoladas y hasta agua de horchata: Rosalía no se quedó con ganas de nada. Si no había algún platillo mexicano que aún no conocía, Milton, Emilio y Mike (los hermanos de Latin Mafia) se encargaron de que lo probara. En un live en Instagram, la cantante nos enseñó cómo probaba por primera vez el pozole, describiéndolo como “traicionero” pero que le había encantado. Al instante, su reacción se volvió viral y nos regaló uno de nuestros momentos favoritos de Rosalía en México.

Publicidad

En las fotos de la cena, era imposible no ver el collar de la Virgen de Guadalupe que traía Rosalía. La historia detrás de ese collar se volvió otro de nuestros momentos favoritos: antes de su visita a La Casa de Toño, Milton le regaló su collar de la Virgen después de que la cantante lo halagara. ¿Lo mejor de todo? Los comentarios de los fans no nos decepcionaron.

Comentarios como “Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, a color, 1519” o “Estoy segura de que así entregamos el oro” fueron algunos de los que más nos hicieron reír, convirtiendo un momento íntimo en todo un meme.

Pero la noche no acabó ahí. Entre tragos, shots y uno que otro antojito, vimos a Rosalía acompañada de Latin Mafia en Cantina Lupita, donde disfrutaron de un show de drag queens interpretando nada más y nada menos que a los mismísimos Juan Gabriel y Jenni Rivera.

rosalía_y_latin_mafia
Rosalía y Latin Mafia en Cantina Lupita. (Instagram @directony)

Y como buenos mexicanos, tenía que haber after. La conexión entre Latin Mafia y Rosalía quedó clara desde un principio: desde que Milton le regaló su collar, se notó que su amistad iba más allá de la música hasta el punto que el integrante de Latin Mafia se tatuó el nombre del nuevo álbum, LUX, por la misma Rosalía.

rosalia_latin_mafia
Rosalía y Latin Mafia para terminar la noche (Instagram @directony)

Publicidad

Uno pensaría que su experiencia acabó ahí, pero no estaría completa sin probar algunos de los dulces mexicanos que todos amamos, sabores que marcaron la infancia de millones de mexicanos y que ahora también Rosalía disfrutó, enseñándonos su lado más divertido. Desde el clásico Pulparindo hasta la deliciosa Rockaleta, solo los verdaderos amantes de los dulces mexicanos entienden el hype por estos dulces.

rosalía
Rosalía en sus Instagram stories (Instagram @rosalia.vt)

Rosalía, hermana, ya eres mexicana

Sin duda, la artista se llevó la experiencia completa de lo que es ser mexicano y nos hace amarla una y otra vez. Entre comida, música y momentos inolvidables, vivió México al máximo, dejando claro que su amor por nuestro país y por sus fans es enorme.

Tags

Rosalía

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad