Rosalía ama México y todo lo que ha hecho en su visita lo confirma

Después de especulaciones, misterio y una que otra pista, Rosalía finalmente confirmó el pasado 20 de octubre el lanzamiento de su nuevo álbum LUX. Sus fans estaban emocionados por lo que estaba por venir, pero el Habemus álbum nadie se lo esperaba y nos tiene emocionadisimos la nueva etapa de la cantante catalana.
Que la Ciudad de México se haya convertido en el primer país en escuchar LUX confirma el amor de Rosalía por sus fans mexicanos. El listening party, donde la artista compartió por primera vez su nuevo proyecto, tuvo lugar en el Antiguo Hotel Reforma. Cientos de fans tuvieron la suerte de asistir y ser testigos de los tres años de trabajo que la cantante le dedicó a este álbum.