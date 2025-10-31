Rosalía ama México y todo lo que ha hecho en su visita lo confirma

En las fotos de la cena, era imposible no ver el collar de la Virgen de Guadalupe que traía Rosalía. La historia detrás de ese collar se volvió otro de nuestros momentos favoritos: antes de su visita a La Casa de Toño, Milton le regaló su collar de la Virgen después de que la cantante lo halagara. ¿Lo mejor de todo? Los comentarios de los fans no nos decepcionaron.

Comentarios como “Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, a color, 1519” o “Estoy segura de que así entregamos el oro” fueron algunos de los que más nos hicieron reír, convirtiendo un momento íntimo en todo un meme.

Pero la noche no acabó ahí. Entre tragos, shots y uno que otro antojito, vimos a Rosalía acompañada de Latin Mafia en Cantina Lupita, donde disfrutaron de un show de drag queens interpretando nada más y nada menos que a los mismísimos Juan Gabriel y Jenni Rivera.

Rosalía y Latin Mafia en Cantina Lupita. (Instagram @directony)

Y como buenos mexicanos, tenía que haber after. La conexión entre Latin Mafia y Rosalía quedó clara desde un principio: desde que Milton le regaló su collar, se notó que su amistad iba más allá de la música hasta el punto que el integrante de Latin Mafia se tatuó el nombre del nuevo álbum, LUX, por la misma Rosalía.