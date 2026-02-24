Todo sobre el styling de 'Love Story': filtraciones, polémicas y el reto de recrear el estilo de Carolyn Bessette

Love Story cuenta una historia de amor real que termina en tragedia. La primera temporada estará centrada en la relación que hubo entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. Son íconos del estilo y la cultura pop, al ser una de las parejas más elegantes de su momento.

El estilo de Carolyn Bessette es la perfecta definición de minimalismo y quiet luxury, ella vestía con este aestheic incluso antes de que existiera el termino de lujo silencioso .

Lo más esperado era que los looks de la famosa publicista en la serie fueran interpretados con la esencia tan única que ella tenía.