Todo sobre el styling de 'Love Story': filtraciones, polémicas y el reto de recrear el estilo de Carolyn Bessette

Love Story cuenta una historia de amor real que termina en tragedia.La primera temporada estará centrada en la relación que hubo entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. Son íconos del estilo y la cultura pop, al ser una de las parejas más elegantes de su momento.
Lo más esperado era que los looks de la famosa publicista en la serie fueran interpretados con la esencia tan única que ella tenía.
¿Quién está detrás del styling de American Love Story?
El costume designer principal de la serie es Rudy Mance, quien termino liderando todo el vestuario deLove Story.
Es un diseñador de vestuario conocido por su trabajo en series y películas como American Horror Story, Monster y The Alienist.
Su participación en la serie fue anunciada hasta después de la polémica que surgió tras las fotos que se vieron del vestuario.
Ryan Murphy salió a defender el trabajo de su equipo después de todas las críticas que recibieron en internet por el diseño de vestuario.
Las primeras fotos que se filtraron causaron mucho caos por el styling que se estaba llevando. Los fans decían que los looks se veían muy 2025 en lugar de 1995. Sentían que la ropa parecía fast fashion y que no se alineaba para nada con la estética de Carolyn y John.
La estética de los looks de 'Love Story' no se alineaba con los noventa
Los amantes de la moda se dieron cuenta de muchos factores que no iban con la estética noventera que se esperaba en la serie Love Story, detectaron errores en el styling y esto causo polémica en redes sociales.
El problema como tal fue que la ropa si se parecía, pero no expresaba lo que todos estaban esperando para el vestuario de estos íconos de la moda.
Carolyn casi nunca usaba prendas tradicionalmente femeninas, se inclinaba más por abrigos ligeramente grandes, hombros rectos y pantalones largos sin cortar.
El problema fue que intentaron igualar esas prendas, pero no siguieron toda la estética. Una de las piezas más criticadas fue el abrigo negro que parecía muy moderno y con una caída suave, cuando en realidad ella usaba prendas con más estructura y caída rígida, que generaban un gran peso visual.
El bolso Birkin que se usó en el set también fue muy criticado porque se veía muy pequeño y cute, cuando Carolyn optaba por Birkin grandes y funcionales.
El reto de recrear el estilo de Carolyn Bessette en la serie 'Love Story'
El estilo de Carolyn Bessette es casi sagrado porque es considerada un ícono de la moda y ella representaba el anti-performance fashion, lo que significa que no vestía para ser vista.
Los outfits detrás de cámaras fueron planeados para generar un impacto visual inmediato y con proporciones exageradas, pero ella funcionaba totalmente al revés.
Para los amantes de la moda ella fue el puente entre el minimalismo y quiet luxury, entonces al ver este styling lo sintieron muy 2025 y cero años noventa.
Tuvieron que rehacer gran parte del vestuario y reaccional al backlash fashion en el momento, lo cual es muy raro en series.
Optaron por buscar prendas vintage y que se alinearan con la estética real de Carolyn, logrando que se viera menos fast fashion.
También cambiaron detalles como el tono de pelo, maquillaje más natural y accesorios correctos, simples y funcionales.
Ella fue un ícono de la moda porque fuera de que su ropa fuese espectacular, parecía no estar intentando nada y todos quería que esa estética se respetara.