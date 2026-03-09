Publicidad

Belleza

Cómo llevar diadema al estilo de Carolyn Bessette-Kennedy

La diadema clásica con la que Carolyn construyó su estética inspirada en el lujo discreto se ha convertido en una tendencia por la cual apostar.
lun 09 marzo 2026 04:30 PM
CBK.jpg
Un look icónico, te decimos cómo lograrlo. (Getty Images)

Carolyn Bessette fue una gran referencia de la moda en los años 90, pero no por seguir tendencias, sino por crear y ser fiel a su propia estética: el minimalismo. Su estilo se caracterizó por el uso de siluetas limpias y tonos neutros que le ayudaban a crear una coherencia visual inspirada en el lujo silencioso.

En la elección de sus accesorios, utilizaba la misma estrategia que con su clóset: integrarlos para dar estructura a sus looks sin romper con la estética visual. Desde gafas oscuras, bolsas negras estructuradas y el poco uso de joyería minimalista caracterizaron su estilo personal. Pero quizá el accesorio más notorio fueron las diademas rígidas.

Las diademas de Carolyn son un claro ejemplo del “menos es más”. Optó por el estilo clásico tipo herradura de acetato, rígidas, lisas y con un acabado pulido, en su mayoría en tonos negros o carey. Siendo el accesorio ideal para mantener el pelo controlado, pero con toques más sofisticados. ¡Te contamos cómo llevarlas!

¿Cómo llevar la diadema como Carolyn Bessette-Kennedy?

Su diseño minimalista posiciona a las diademas rígidas como el accesorio versátil que puede adaptarse a los diferentes peinados que lleves en tus looks del día a día.

Pelo suelto pulido

Con el pelo lacio o peinado con secadora, puedes llevar la diadema ligeramente hacia atrás con una distancia de dos a tres dedos a partir de la línea del pelo con la finalidad de controlar los laterales. Este es un peinado que te ayudará a mantener la naturalidad de tu pelo, pero con un estilo más sofisticado, siendo ideal para tu rutina diaria.

CBK (3).jpg
Carolyn Bessette Kennedy con una diadema rígida colocada ligeramente hacia atrás con el pelo suelto para controlar los laterales y mantener una línea limpia.

Chongo bajo

Si lo que buscas es un peinado básico pero minimalista con una estética sofisticada, el chongo bajo es ideal para llevar con una diadema lisa; te ayudará a mantener tu frente pulida y un look controlado en los laterales.

CBK Int.jpg
Carolyn Bessette Kennedy convirtió la diadema rígida en un referente del lujo tranquilo en su rutina diaria. (Vía Getty Images)

Te recomendamos que evites el volumen en la parte superior para mantener la línea limpia del peinado. Puedes apoyarte de pasadores y spray para controlar los baby hairs y mantener el acabado de tu peinado durante el día.

Coleta Baja

Otra opción para llevar la diadema es con una coleta baja a la altura de la nuca, un look natural y sencillo, pero con estructura; a diferencia del chongo bajo, éste permite ver el largo y da movimiento a tu pelo, pero de una forma más controlada. Este es un look que refleja estructura sin dejar de lado lo sofisticado.

CBK.jpg
Carolyn optando por un look muy noventero de chongo bajo con diadema lisa para mantener una estructura minimalista. (Vía Getty Images)

Es una opción cómoda y funciona para el día a día, sin la necesidad de recurrir a un recogido completo. Peina los laterales con un cepillo plano antes de colocar la diadema, para lograr un peinado más estético.

Las diademas de Carolyn Bessette-Kennedy

Las diademas que caracterizaron el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy en la década de los 90 son de C.O. Bigelow, una farmacia neoyorquina en Greenwich Village que al día de hoy conserva algunos de los modelos clásicos que fueron populares en aquellos años.

@newyorkbucketlist 90s hair accessories are in ✨ and you can find them at Carolyn Bessette-Kennedy’s favorite Greenwich Village shop 🛍️ #NYbucketlist #nyc #carolynbessette #lovestory #cbk 📍@C.O. Bigelow ♬ original sound - New York Bucket List

Siendo las diademas rígidas de acetato en color negro y carey, un accesorio que se mantiene en el mercado por su diseño atemporal que conecta con la estética del minimalismo contemporáneo en la actualidad. De acuerdo con su página, los precios de estas van de los $30 a los $40 dólares.

cbk
Las diademas minimalistas que caracterizaron el estilo de Carolyn Bessette son de C.O. Bigelow en Nueva York, definiéndolas como un accesorio básico, como parte estética noventera. (Diadema de 1,5 pulgadas,$689, Tokio y Diadema de 1,5 pulgadas,$654, Ivory Tokyo. www.bigelowchemists.com)

El regreso de las diademas que marcaron el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy nos confirma que un accesorio básico puede ser la pieza clave para construir nuestro propio estilo de una manera sencilla y accesible. Y que la nostalgia por la moda noventera permanece y puede ayudarnos a definir por completo nuestro look, acompañándonos en nuestra rutina diaria, sin dejar de vernos y sentirnos increíbles.

