'Love Story', la serie sobre la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que está rompiendo el internet

El elenco de 'Love Story'

El elenco es el motor de esta obsesión. Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly son los encargados de dar vida a Carolyn y John, y su química es tan fuerte que a ratos se te olvida que son actores. Para lograr este nivel de realismo, el proceso de preparación fue intenso, según reportes de Entertainment Weekly, Sarah trabajó con coaches de movimiento para calcar la elegancia esquiva de Bessette, mientras que Paul se sumergió en archivos históricos y clases de aviación para entender la dualidad de un hombre que creció siendo el "hijo de América" bajo la sombra de la Casa Blanca. Junto a ellos, Naomi Watts entrega una versión impecable de Jackie Kennedy, elevando el nivel de una serie que cuida cada detalle histórico.

Entre el glamour y la tragedia real

La serie es un espejo de la vida real sin temor a mostrar las grietas. Retoma el flechazo a mediados de los noventa entre el soltero más codiciado del mundo y la publicista de Calvin Klein, ícono de estilo minimalista. En su momento, la realidad fue una lucha constante, Carolyn nunca se sintió cómoda con los flashes y John estaba atrapado entre su revista George y las expectativas de su familia. Desde su boda secreta en Georgia con aquel vestido de Narciso Rodriguez que cambió la moda, hasta las discusiones en Central Park que los tabloides devoraban sin piedad, la serie calca la presión que terminó por desgastar su relación mucho antes del accidente aéreo en el que murieron.