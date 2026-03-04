El estilo de John F. Kennedy Jr., un referente del quiet luxury y la moda atemporal
Looks que iban del traje de dos piezas a los jeans con camiseta blanca, todos fieles a una estética del lujo minimalista de los 90; el estilo personal de John F. Kennedy Jr. en un referente de moda atemporal
Con el estreno de la nueva serie “Love Story": John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, no solo revive su historia, sino también el estilo personal que caracterizó a la pareja y que definió al lujo minimalista, mucho antes de que este existiera de forma oficial.
El estilo de JFK Jr. se caracterizó por no seguir tendencias y optar por la versatilidad que podían ofrecer las prendas básicas, logrando así una estética minimalista, natural y con gran presencia del lujo. Se caracterizó por el uso sastrería de dos piezas en corte recto y prendas básicas como jeans rectos, hasta camisetas blancas, Oxford y loafers que jugaban con la versatilidad de una paleta de color neutra que iba desde el blanco, beige, negro y azul marino. Analizamos su estilo y te revelamos la clave para inspirarte en él.
El estilo de John F. Kennedy Jr.: Lujo y balance entre modernismo y minimalismo
A través de sus looks, John F. Kennedy Jr. transmitía la estética del lujo silencioso, mucho antes de que este se convirtiera en una tendencia. Prendas sin logos y con materiales de calidad, el uso de colores neutros y la repetición de prendas eran los puntos claves que caracterizaron su estilo caracterizado por una elegancia discreta lograda con prendas funcionales y cómodas.
Su estilo no solo definió al lujo minimalista de los noventa que en los últimos años ha resurgido y se ha convertido en una inspiración para el street style. La clave: vestir con elegancia y sin mucho esfuerzo.
La sastrería como un básico elegante
Los trajes de dos piezas en tonos neutros, corbatas minimalistas y camisas blancas en diferentes diseños eran piezas clave en el clóset de JFK Jr. Estos looks lo acompañaban en su rutina diaria, así como en eventos sociales, mostrando un estilo equilibrado entre la formalidad de un traje con la estética natural que lo caracterizaba, logrando looks funcionales y effortless.
John F. Kennedy Jr. se convirtió en un referente de la moda por la elegancia que proyectaba en cada uno de sus looks.
Looks casuales con estructura
Para un estilo más casual y fuera de la formalidad, Kennedy optaba por looks que consistían en una combinación de jeans rectos, camisas en tonos neutros, blazers y chalecos sastre. Transformando un look básico en una opción más funcional para el día, manteniendo el mismo estilo y coherencia que en sus atuendos formales.
Para elevar sus looks, JFK Jr. optaba por el uso mínimo de accesorios, elegía aquellos que no resultaran llamativos y que funcionaran para complementar el look sin robar el protagonismo, como cinturones de piel, relojes clásicos y gafas de sol en un estilo aviador, manteniendo un estilo sofisticado, cómodo y actual para la época.
Un estilo preppy relajado
John F. Kennedy Jr. también optó por un estilo más relajado pero clásico, inspirado en la moda tradicional americana: pantalones de corte chino en tono beige, camisas con las mangas arremangadas y loafers en tonos neutros. En ocasiones agregando como detalle un suéter de punto que en ocasiones llevaba a los hombros, siendo uno de sus looks más cómodos y visualmente resultaba natural pero ordenado.
Con este estilo, nos demuestra que, con la correcta elección de básicos, estos pueden transformar cualquier look, haciéndolo parecer más intencional y sofisticado.
El estilo de Kennedy sigue siendo inspiración para la moda masculina actual con tendencia al minimalismo y lujo silencioso, a través de una paleta de colores neutros, prendas básicas y una sastrería relajada. Demostrando quela elegancia también puede funcionar a base de lo esencial, marcando un estilo sofisticado, que se puede llevar con total naturalidad.