El estilo de John F. Kennedy Jr., un referente del quiet luxury y la moda atemporal

El estilo de John F. Kennedy Jr.: Lujo y balance entre modernismo y minimalismo

A través de sus looks, John F. Kennedy Jr. transmitía la estética del lujo silencioso, mucho antes de que este se convirtiera en una tendencia. Prendas sin logos y con materiales de calidad, el uso de colores neutros y la repetición de prendas eran los puntos claves que caracterizaron su estilo caracterizado por una elegancia discreta lograda con prendas funcionales y cómodas.

John F. Kennedy, Jr. y su esposa Carolyn en un evento en honor a su madre, Jacqueline Kennedy Onassis, en Nueva York en 1998.

Su estilo no solo definió al lujo minimalista de los noventa que en los últimos años ha resurgido y se ha convertido en una inspiración para el street style. La clave: vestir con elegancia y sin mucho esfuerzo.

La sastrería como un básico elegante

Los trajes de dos piezas en tonos neutros, corbatas minimalistas y camisas blancas en diferentes diseños eran piezas clave en el clóset de JFK Jr. Estos looks lo acompañaban en su rutina diaria, así como en eventos sociales, mostrando un estilo equilibrado entre la formalidad de un traje con la estética natural que lo caracterizaba, logrando looks funcionales y effortless.

John F. Kennedy Jr. en Nueva York con un traje de raya diplomática de silueta relajada que reflejaba la estética del lujo minimalista. (Vía Instagram @icon.america)

John F. Kennedy Jr. se convirtió en un referente de la moda por la elegancia que proyectaba en cada uno de sus looks.