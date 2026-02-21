Publicidad

Espectáculos

¿Quién es Sarah Pidgeon, la actriz que interpreta a Carolyn Bessette en la serie 'Love Story'?

Luego del éxito que ha tenido 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette', te contamos todo sobre Sarah Pidgeon, la actriz que da vida a la protagonista.
sáb 21 febrero 2026 04:11 PM
Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn Bessette en la serie 'Love Story'
Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn Bessette en la serie 'Love Story' (Theo Wargo/Getty Images)

La serie Love Story narra la conmovedora y trágica historia de una de las parejas más icónicas de los años noventa en Estados Unidos: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

John, hijo del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, fue una figura destacada de la sociedad estadounidense, mientras que Carolyn Bessette se convirtió en un ícono de la moda gracias a su papel como publicista de Calvin Klein y su estilo elegante y sofisticado.

La serie de Disney Plus, creada por Ryan Murphy, narra el breve pero apasionado romance y matrimonio entre ambos protagonistas, una relación que conquistó a millones gracias a su carisma, belleza y estilo de vida.

Juntos se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas de los años noventa. Sin embargo, su historia de amor tuvo un trágico desenlace en 1999, cuando ambos perdieron la vida en un accidente aéreo.

one year anniversary that John F. Kennedy Jr. (38) died in a plane crash
372436 02: FILE PHOTO: (MAGAZINES PLEASE CALL) John F. Kennedy, Jr., with his wife Carolyn attend a function in honor of his mother, Jacqueline Kennedy, October 4, 1998, at Grand Central Station in New York City. This July 16, 2000 marks the one year anniversary that John F. Kennedy Jr. (38) died in a plane crash off the coast of Martha's Vineyard with his wife Carolyn Bessette Kennedy (33) and her sister Lauren Bessette (34). (Photo By George De Sota/Liaison) (George De Sota/Getty Images)

¿Quién es Sarah Pidgeon?

Sarah Pidgeon (nacida el 7 de julio de 1996) es una actriz estadounidense que ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo tanto en televisión como en teatro y cine.

Es especialmente conocida actualmente por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en la serie viral Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Sarah Pidgeon and Paul Anthony Kelly Visit the Empire State Building
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: Sarah Pidgeon visits The Empire State Building on February 12, 2026 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images for Empire State Realty Trust) (John Nacion/Getty Images for Empire State Re)

Sarah nació y creció en Michigan, Estados Unidos, donde desde joven mostró interés por la actuación. Asistió a la Birmingham Groves High School y participó en obras locales durante su adolescencia.

Más tarde, desarrolló su formación artística en la prestigiosa Interlochen Arts Academy, y en 2018 se graduó con una licenciatura en Bellas Artes (BFA) en actuación en la Carnegie Mellon School of Drama en Pittsburgh, una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos para actores y creativos escénicos

Ulla Johnson - Front Row & Backstage - September 2024 New York Fashion Week
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: Sarah Pidgeon attends the Ulla Johnson fashion show during New York Fashion Week at Terminal Warehouse on September 08, 2024 in New York City. (Photo by Dominik Bindl/Getty Images) (Dominik Bindl/Getty Images)

La trayectoria profesional de Sarah Pidgeon

Sarah inició su carrera principalmente en series de televisión, pero con esfuerzo y talento logró construir un camino sólido que la ha llevado a proyectos cada vez más destacados.

Su gran oportunidad llegó con la serie The Wilds (2020–2022) de Prime Video, donde interpretó a Leah Rilke, un papel principal que le otorgó una notable visibilidad internacional.

Más adelante, participó en la serie dramática Tiny Beautiful Thing (2023) de Hulu, dando vida a Young Clare.

Sin embargo, su papel más prometedor hasta ahora es el de Carolyn Bessette-Kennedy en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (2026), un proyecto que la está catapultando a un nivel de fama y reconocimiento global.

Los Angeles Premiere Of Columbia Pictures “I Know What You Did Last Summer”
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 14: (L-R) Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jennifer Love Hewitt, Jennifer Kaytin Robinson, Sarah Pidgeon and Gabriette Bechtel attend the premiere of Columbia Pictures' “I Know What You Did Last Summer” at The United Theater on Broadway on July 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images) (Monica Schipper/Getty Images)

En el cine, Sarah ha brillado con películas como I Know What You Did Last Summer (2025), donde interpretó a Stevie Ward en la renombrada saga basada en el clásico slasher de 1997, y en The Friend (2024), un drama en el que encarnó a Val junto a un elenco destacado.

Antes de alcanzar la fama televisiva, Sarah también dejó huella en el teatro. En 2024 debutó en Broadway con la obra Stereophonic, actuación que le valió una nominación al Tony Award como Mejor Actriz de Reparto.

Sarah Pidgeon habla de lo agotador que fue grabar 'Love Story'

Recientemente, compartió que la experiencia de filmar Love Story fue emocionalmente intensa y extremadamente “agotadora”.

Tras finalizar el proyecto, necesitó tomarse un tiempo para recuperarse y recargar energías, lo que refleja su compromiso y pasión por cada papel que interpreta.

