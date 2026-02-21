¿Quién es Sarah Pidgeon, la actriz que interpreta a Carolyn Bessette en la serie 'Love Story'?

La serie Love Story narra la conmovedora y trágica historia de una de las parejas más icónicas de los años noventa en Estados Unidos: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

John, hijo del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, fue una figura destacada de la sociedad estadounidense, mientras que Carolyn Bessette se convirtió en un ícono de la moda gracias a su papel como publicista de Calvin Klein y su estilo elegante y sofisticado.

La serie de Disney Plus, creada por Ryan Murphy, narra el breve pero apasionado romance y matrimonio entre ambos protagonistas, una relación que conquistó a millones gracias a su carisma, belleza y estilo de vida.

Juntos se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas de los años noventa. Sin embargo, su historia de amor tuvo un trágico desenlace en 1999, cuando ambos perdieron la vida en un accidente aéreo.