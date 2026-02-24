John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la pareja más fotografiada de los 90 que sin redes sociales eran virales

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, la pareja más viral antes de las redes sociales

El fenómeno no era solo romántico, era político y cultural. John no era una celebridad más. Era el hijo de John F. Kennedy, el heredero del mito Camelot, la narrativa casi monárquica que convirtió a los Kennedy en la “realeza americana”.

Desde su infancia su vida estuvo marcada por la mirada pública. Su figura representaba para muchos la esperanza de una nueva generación política, incluso cuando él insistía en construir su propio camino como abogado y fundador de la revista George.

El fenómeno de John Kennedy Jr. y Carolyn Bessett no era solo romántico, era político y cultural. (Diane Freed/Getty Images)

Carolyn, por su parte, venía del mundo de la moda, específicamente de Calvin Klein, donde trabajó en relaciones públicas.

Su estética minimalista, limpia y casi silenciosa se convirtió en una declaración. No hablaba mucho con la prensa, no daba entrevistas íntimas, no jugaba el juego del espectáculo. Y eso la volvió aún más deseada por los fotógrafos.

La boda secreta en Cumberland Island en 1996, revelada días después por la prensa, marcó el punto máximo en los medios.

No hubo exclusiva vendida ni portada pactada. Solo imágenes captadas a la distancia y un vestido de Narciso Rodríguez que terminaría siendo uno de los más icónicos de la década.