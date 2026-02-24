Bella Hadid se sintió ‘desechable’ tras rechazar proyectos por su tratamiento por Lyme

Durante una reciente entrevista Bella Hadid habló sobre cómo la enfermedad de Lyme afectó su carrera de modelo después de que tuviera que rechazar diversos proyectos debido al tratamiento que llevó para combatir el padecimiento.
Bella declaró que se sintió “desechable” durante esos momentos de su vida.
Bella Hadid rechazó proyectos por su enfermedad de Lyme
En una entrevista que Gigi Hadid realizó a su hermana Bella Hadid con motivo de su portada para Vogue Italia, uno de los temas que tocaron fue la importancia de mantener un balance entre el trabajo y la vida personal, algo que Bella confesó no es muy fácil para ella.
Bella mencionó que para poder atender su enfermedad de Lyme tuvo que básicamente tomar un año sabático.
“Ahora sé que sí soy capaz de decir 'no', incluso después de pasar por mi tratamiento el año pasado y tener que decir que no a todos los trabajos durante casi un año, lo cual me hizo llorar”, situación que la hizo sentir “descartable”.
La modelo agregó que decir “no” a proyectos fue algo en lo que realmente trabajó en terapia porque pensaba: “Mis éxitos y lo que hago en mi trabajo no corresponde con quien soy como persona y lo que me quieran o lo buena que sea no tiene nada que ver con los trabajos que acepto. Durante mucho tiempo, decir que no a un trabajo era como, ¿quién era yo para decir que no a nada?”, reflexionó la menor de las hermanas Hadid.
Bella Hadid padeció dolor en 'The Beauty' debido a la enfermedad de Lyme
En la misma entrevista, Bella Hadid también habló sobre cómo lo que vivía durante el momento en que grabó la serie The Beautyle permitió actuar de mejor manera.
“A veces sufría mucho dolor, tanto emocional como físico, porque rodamos eso durante unos seis meses. Rodé la mitad entre mi tratamiento para enfermedad de Lyme, así que físicamente, fue bastante intenso para mi cuerpo”, recordó la modelo.
“Estaba lidiando con algunas cosas en mi vida personal, así que emocionalmente fue mucho y pude manifestarlo realmente en mi cuerpo y plasmarlos en el arte y en la obra", añadió Bella, quien recientemente terminó con su novio, el jinete Adan Banuelos.
La modelo también mencionó que le encanta trabajar como actriz.
“Creo que por eso también me encanta actuar, porque hay que ser camaleónico, hay que cambiar”.
Sin embargo, sorprendió a todos al revelar otro trabajo que le gustaría desarrollar también en el mundo de la actuación pero no frente a las cámaras.
“Sinceramente, creo que me gustaría ser asistente de coordinación de escenas de riesgo. Espero no volverme masoquista ni nada parecido, pero me encanta ser parte de la intensidad y la crudeza de las escenas de riesgo y poder hacer cosas tan disparatadas y descabelladas”, confesó.
Desde que Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, la modelo ajustó su vida para poder atenderse y enfocarse en mejorar su salud.
Actualmente, ha continuado su incursión en el mundo de la actuación con su participación en The Beauty, la última serie de Ryan Murphy.