Bella Hadid se sintió ‘desechable’ tras rechazar proyectos por su tratamiento por Lyme

Bella Hadid rechazó proyectos por su enfermedad de Lyme

En una entrevista que Gigi Hadid realizó a su hermana Bella Hadid con motivo de su portada para Vogue Italia , uno de los temas que tocaron fue la importancia de mantener un balance entre el trabajo y la vida personal, algo que Bella confesó no es muy fácil para ella.

Gigi Hadid fue la encargada de entrevistar a Bella. (Getty Images)

Bella mencionó que para poder atender su enfermedad de Lyme tuvo que básicamente tomar un año sabático.

“Ahora sé que sí soy capaz de decir 'no', incluso después de pasar por mi tratamiento el año pasado y tener que decir que no a todos los trabajos durante casi un año, lo cual me hizo llorar”, situación que la hizo sentir “descartable”.

La modelo agregó que decir “no” a proyectos fue algo en lo que realmente trabajó en terapia porque pensaba: “Mis éxitos y lo que hago en mi trabajo no corresponde con quien soy como persona y lo que me quieran o lo buena que sea no tiene nada que ver con los trabajos que acepto. Durante mucho tiempo, decir que no a un trabajo era como, ¿quién era yo para decir que no a nada?”, reflexionó la menor de las hermanas Hadid.