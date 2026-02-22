Novia de Eric Dane rompe el silencio tras la muerte del actor a causa de ELA

Novia de Eric Dane reacciona tras la muerte del actor

Janell Shirtcliff, novia del actor Eric Dane , le dedicó un emotivo homenaje a través de una serie de publicaciones en redes sociales tras conocerse la noticia de su inesperado fallecimiento.La directora y fotógrafa, quien acompañó al recordado intérprete de Grey's Anatomy durante su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió el varios recuerdos junto a él en sus historias de Instagram.

Eric Dane y Janell Shirtcliff (Instagram)

La primera imagen mostraba a Dane sonriendo mientras la observaba, protegido por unos lentes de sol oscuros y bajo la sombra de una palmera, en un momento íntimo y relajado.

Más tarde, Shirtcliff, de 42 años, publicó otra fotografía en la que el actor le da un beso en la cabeza mientras ambos posan en unas escaleras frente a un edificio. En la tierna escena, la pareja incluso lucía mocasines Gucci similares, un detalle que reflejaba la cercanía y complicidad entre ellos.

Eric Dane y Janell Shirtcliff (Instagram)

Las siguientes historias compartidas por Janell Shirtcliff mostraban a Eric Dane de buen ánimo, sonriendo abiertamente mientras disfrutaba de momentos cotidianos junto a ella y otras personas cercanas.

En otro de los recuerdos, la fotógrafa publicó un video en el que el actor posa durante una sesión de fotos mientras su hija, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente,intenta dirigirlo detrás de cámara.

Eric Dane (Instagram)

“Quiero que mires a mamá allá”, se escucha decir a la niña, provocando una reacción amable y cómplice del actor, quien sigue sus indicaciones con una sonrisa.