Novia de Eric Dane rompe el silencio tras la muerte del actor a causa de ELA

La directora y fotógrafa, quien acompañó al recordado protagonista de Grey's Anatomy durante su lucha contra la ELA, compartió en sus historias de Instagram varios recuerdos y momentos personales junto al actor, mostrando el profundo vínculo que los unía.
Novia de Eric Dane reacciona tras la muerte del actor
Janell Shirtcliff, novia del actor Eric Dane, le dedicó un emotivo homenaje a través de una serie de publicaciones en redes sociales tras conocerse la noticia de su inesperado fallecimiento.La directora y fotógrafa, quien acompañó al recordado intérprete de Grey's Anatomy durante su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió el varios recuerdos junto a él en sus historias de Instagram.
La primera imagen mostraba a Dane sonriendo mientras la observaba, protegido por unos lentes de sol oscuros y bajo la sombra de una palmera, en un momento íntimo y relajado.
Más tarde, Shirtcliff, de 42 años, publicó otra fotografía en la que el actor le da un beso en la cabeza mientras ambos posan en unas escaleras frente a un edificio. En la tierna escena, la pareja incluso lucía mocasines Gucci similares, un detalle que reflejaba la cercanía y complicidad entre ellos.
Las siguientes historias compartidas por Janell Shirtcliff mostraban a Eric Dane de buen ánimo, sonriendo abiertamente mientras disfrutaba de momentos cotidianos junto a ella y otras personas cercanas.
En otro de los recuerdos, la fotógrafa publicó un video en el que el actor posa durante una sesión de fotos mientras su hija, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente,intenta dirigirlo detrás de cámara.
“Quiero que mires a mamá allá”, se escucha decir a la niña, provocando una reacción amable y cómplice del actor, quien sigue sus indicaciones con una sonrisa.
Amigos de Eric Dane crean campaña para recaudar fondos para sus hijas
Tras la muerte del actor Eric Dane, luego de una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), amigos cercanos impulsaron una campaña solidaria con el objetivo de brindar apoyo económico a sus dos hijas.
La iniciativa, titulada Friends of the Dane Family, busca recaudar 250 mil dólares para asegurar el futuro de Billie y Georgia, de 15 y 13 años, respectivamente, fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart.
De acuerdo con la descripción del proyecto, “a medida que la enfermedad avanzó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado, los amigos de Eric decidieron crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras”.
El mensaje también destaca que cualquier aportación, sin importar el monto, contribuirá a ofrecer estabilidad financiera a la familia durante este difícil momento.
La respuesta del público no se hizo esperar: apenas 16 horas después de su lanzamiento, la campaña ya había reunido más de 170 mil dólares, reflejando el cariño y apoyo de los seguidores del actor.