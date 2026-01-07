En octubre de 2025 pasado , la modelo Bella Hadid fungió como madrina en una tradicional fiesta de quince años mexicana.
Bella Hadid, la madrina de quinceaños más hot; se revelan nuevas fotos
Bella Hadid, la madrina de quinceaños de su cuñada
La top model tomó este papel durante la celebración por el cumpleaños quince de la hermana de su novio, el jinete mexicano Adán Bañuelos. Ese fin de semana, la misma Bella compartió en Instagram algunas historias de la celebración y junto a ellas un mensaje de cariño para la quinceañera.
"La quinceañera de Bellita. ¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”, escribió Bella junto a esas primeras fotografías.
Hoy, tres meses después de la fiesta, se revelaron las fotos oficiales del evento, mismas que han confirmado la cercanía de la hermana de Gigi Hadid con nuestra cultura y que rápidamente se viralizaron.
En las imágenes vemos a la modelo acompañando a su joven cuñada en la ceremonia religiosa y durante el evento.
La historia de amor de Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos
Bella Hadid, conocida por su trabajo con firmas de lujo como Givenchy, Tom Ford o Dior y por su carrera en pasarelas internacionales, mantiene desde finales de 2023 una relación con el jinete y entrenador ecuestre Adán Bañuelos, de origen mexicano-estadounidense.
La pareja fue vista por primera vez en octubre de 2023 caminando de la mano y besándose en Fort Worth, Texas, tras un periodo de retiro temporal de las pasarelas.
Su relación se hizo oficial públicamente en febrero de 2024, cuando ella compartió imágenes juntos en Instagram y celebró su presencia en eventos importantes de su vida como su cumpleaños.
Desde entonces, la pareja ha mostrado que tienen mucha química e intereses comunes, especialmente el amor por los caballos. Bella ha sido vista apoyándolo en competencias y acompañándolo en eventos familiares.