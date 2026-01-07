Publicidad

Espectáculos

Bella Hadid, la madrina de quinceaños más hot; se revelan nuevas fotos

La modelo Bella Hadid ha tenido un acercamiento con la cultura mexicana gracias a su relación con el jinete Adán Bañuelos; prueba de ello es su aparición como madrina en una fiesta de quince años.
mié 07 enero 2026 11:52 AM
bella-madrina.quinceanera.JPG
Bella Hadid fue la madrina de quinceaños de la hermana de su novio, el jinete de origen mexicano Adñan Bañuelos. (RRSS)
Bella Hadid, la madrina de quinceaños de su cuñada

La top model tomó este papel durante la celebración por el cumpleaños quince de la hermana de su novio, el jinete mexicano Adán Bañuelos. Ese fin de semana, la misma Bella compartió en Instagram algunas historias de la celebración y junto a ellas un mensaje de cariño para la quinceañera.

bella-quinceanos.JPG
"La quinceañera de Bellita. ¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”, escribió Bella junto a esas primeras fotografías.

IMG_3940.JPG
Hoy, tres meses después de la fiesta, se revelaron las fotos oficiales del evento, mismas que han confirmado la cercanía de la hermana de Gigi Hadid con nuestra cultura y que rápidamente se viralizaron.

En las imágenes vemos a la modelo acompañando a su joven cuñada en la ceremonia religiosa y durante el evento.

La historia de amor de Bella Hadid y el jinete mexicano Adán Bañuelos

Bella Hadid, conocida por su trabajo con firmas de lujo como Givenchy, Tom Ford o Dior y por su carrera en pasarelas internacionales, mantiene desde finales de 2023 una relación con el jinete y entrenador ecuestre Adán Bañuelos, de origen mexicano-estadounidense.

IMG_3941.JPG
La pareja fue vista por primera vez en octubre de 2023 caminando de la mano y besándose en Fort Worth, Texas, tras un periodo de retiro temporal de las pasarelas.

Su relación se hizo oficial públicamente en febrero de 2024, cuando ella compartió imágenes juntos en Instagram y celebró su presencia en eventos importantes de su vida como su cumpleaños.

bella-hadid-madrina.JPG
Desde entonces, la pareja ha mostrado que tienen mucha química e intereses comunes, especialmente el amor por los caballos. Bella ha sido vista apoyándolo en competencias y acompañándolo en eventos familiares.

