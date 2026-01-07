Bella Hadid, la madrina de quinceaños más hot; se revelan nuevas fotos

Bella Hadid, la madrina de quinceaños de su cuñada

La top model tomó este papel durante la celebración por el cumpleaños quince de la hermana de su novio, el jinete mexicano Adán Bañuelos. Ese fin de semana, la misma Bella compartió en Instagram algunas historias de la celebración y junto a ellas un mensaje de cariño para la quinceañera.

Bella Hadid fue la madrina de quinceaños de la hermana de su novio, el jinete de origen mexicano Adñan Bañuelos. (RRSS)

"La quinceañera de Bellita. ¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”, escribió Bella junto a esas primeras fotografías.

Hoy, tres meses después de la fiesta, se revelaron las fotos oficiales del evento, mismas que han confirmado la cercanía de la hermana de Gigi Hadid con nuestra cultura y que rápidamente se viralizaron.

En las imágenes vemos a la modelo acompañando a su joven cuñada en la ceremonia religiosa y durante el evento.